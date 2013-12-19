Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Aralık 2013"

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Nikon





Nikon, CES fuarı kapsamında D3300 ile yeni 18-55mm f/3.5-5.6G DX VRII lensini görücüye çıkartabilir

7 Ocak 2014 tarihinde başlayacak CES fuarında dün yeni 30mm F/1.8G FX lensini duyuracağını öğrendiğimiz Nikon, gelen bilgilere göre fuar kapsamında giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300 ile yeni geliştirdiği 18-55mm f/3.5-5.6G DX VRII kit lensini de görücüye çıkartacak. 7 diyafram bıçaklı lensin mevcut modele oranla daha ufak ve hafif olacağı belirtiliyor. D3300 hakkında ise halen ayrıntılı teknik detaylar bilinmiyor.













Olympus





Nauticam, Olympus OM-D E-M1 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu

Ürün gamını yeni hazneler ile devamlı olarak geliştirmeye devam eden Nauticam, son olarak Olympus OM-D E-M1 için hazırladığı modelini duyurdu. Makinenin 100 metre su altı derinliğine indirilmesine imkan tanıyan NA-EM1, su altında kolay kullanım için iki adet kol ile geliyor ve vizör ile LCD ekran dahil birçok önemli tuşun aktif olarak kullanılmasına imkan tanıyor. 20 Aralık 2013 tarihinde satışa çıkması beklenen haznenin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.







