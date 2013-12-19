Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Aralık 2013"

5 yıl
429
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon, CES fuarı kapsamında D3300 ile yeni 18-55mm f/3.5-5.6G DX VRII lensini görücüye çıkartabilir
7 Ocak 2014 tarihinde başlayacak CES fuarında dün yeni 30mm F/1.8G FX lensini duyuracağını öğrendiğimiz Nikon, gelen bilgilere göre fuar kapsamında giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300 ile yeni geliştirdiği 18-55mm f/3.5-5.6G DX VRII kit lensini de görücüye çıkartacak. 7 diyafram bıçaklı lensin mevcut modele oranla daha ufak ve hafif olacağı belirtiliyor. D3300 hakkında ise halen ayrıntılı teknik detaylar bilinmiyor.



Olympus

Nauticam, Olympus OM-D E-M1 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürün gamını yeni hazneler ile devamlı olarak geliştirmeye devam eden Nauticam, son olarak Olympus OM-D E-M1 için hazırladığı modelini duyurdu. Makinenin 100 metre su altı derinliğine indirilmesine imkan tanıyan NA-EM1, su altında kolay kullanım için iki adet kol ile geliyor ve vizör ile LCD ekran dahil birçok önemli tuşun aktif olarak kullanılmasına imkan tanıyor. 20 Aralık 2013 tarihinde satışa çıkması beklenen haznenin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte Radeon R9-270X OC WindForce ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim