Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samsung

Samsung, NX2000 ve NX300 fotoğraf makinelerinin kaynak kodlarını yayınladı

Son yıllarda ürettiği NX serisi aynasız fotoğraf makineleri ile pazarda yükselişe geçen Samsung, NX2000 ve NX300 fotoğraf makineleri için yayınladığı kaynak kodları ile kullanıcıların makinelerine farklı değişiklikler yapabilmelerinin önünü açmış oldu. Kaynak kodlarını yayınlayan ilk büyük fotoğraf makinesi üreticisi olduğu belirtilen Samsung'un konu hakkında hazırladığı sayfaya ve kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.





Olympus

Olympus, giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi üretimini sonlandırıyor

Özellikle akıllı cep telefonlarının gelişen kamera performansları nedeniyle büyük gerileme yaşayan giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarında artık yer almayacağını açıklayan Olympus, bundan sonra kullanıcılardan büyük talep gören aynasız sistem ve üst seviye kompakt fotoğraf makinesi üretmeye ağırlık vereceğini bildirdi. Diğer büyük fotoğraf firmalarından da benzer açıklamaların zaman zaman geliyor olması, ileride giriş seviye kompakt fotoğraf makinelerinin piyasadan silinebileceğine işaret ediyor.

Sony

Sony RX200 hakkında yeni teknik bilgiler ortaya çıktı.

Sony'nin oldukça beğenilen RX100 modelinin yerine duyurulması beklenen RX200 fotoğraf makinesi için bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce de bazı ayrıntılar öğrendiğimiz makine hakkında Çin merkezli Xitek sitesi tarafından yayınlanan yeni özellikler aşağıdaki şekilde;





RX100'den daha büyük gövde yapısı

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği

28-140mm F/1.8-4.9 lens

Dokunmatik LCD ekran

Harici flaş bağlantısı

Dahili flaş ve bu tarzda açılabilir dahili vizör

Sony RX200 kompakt fotoğraf makinesinin, Haziran ayının ilk haftasında resmi olarak duyurulması bekleniyor.



