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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samyang

Samyang’dan beklenen otomatik netleme motoruna sahip lensler 28 Nisan tarihinde gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün farklı isimler altında üretim yapan firmalarından Samyang, “2014 yılı için Samyang Optics’in ikini adımı” isimli bir kampanya ile yeniden gündeme geldi. Bu kampanya doğrultusunda da firmanın, 28 Nisan tarihinde oldukça uzun zamandır kullanıcılardan talep edilen otomatik netleme motoruna sahip lens serisini tanıtacağı söylenmeye başlandı. (PR)


İnceleme

Kutay Kösem, Fujinon XF60mm F/2.4 R Makro lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarıyla tanınan Kutay Kösem, bu sefer Fujifilm’in makro yani oldukça yakın çekimler için hazırladığı lensi Fujinon XF60mm F/2.4 R Makro’yu inceledi. Makro konusunda çalışmaları bulunan Can Doğan‘ın katkılarıyla örnek çekimler üzerinden masaya yatırılan inceleme videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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Blood Money 5 yıl
Fujinon'u merak ediyordum iyi oldu.
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aspirin_00 5 yıl
chrome ye zenmate kur sorun olmaz
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stradivardi 5 yıl
195.46.39.39 - 195.46.40.40 bunları kullan dns olarak
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jimi1984 5 yıl
Şu youtube de kilitlediler ya helal olsun...

Hiç bri şey izleyemiyom anasını satem :(
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