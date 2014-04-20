Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samyang
Samyang’dan beklenen otomatik netleme motoruna sahip lensler 28 Nisan tarihinde gelebilir
Görüntüleme sektörünün farklı isimler altında üretim yapan firmalarından Samyang, “2014 yılı için Samyang Optics’in ikini adımı” isimli bir kampanya ile yeniden gündeme geldi. Bu kampanya doğrultusunda da firmanın, 28 Nisan tarihinde oldukça uzun zamandır kullanıcılardan talep edilen otomatik netleme motoruna sahip lens serisini tanıtacağı söylenmeye başlandı. (PR)
İnceleme
Kutay Kösem, Fujinon XF60mm F/2.4 R Makro lens incelemesini yayınladı
Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarıyla tanınan Kutay Kösem, bu sefer Fujifilm’in makro yani oldukça yakın çekimler için hazırladığı lensi Fujinon XF60mm F/2.4 R Makro’yu inceledi. Makro konusunda çalışmaları bulunan Can Doğan‘ın katkılarıyla örnek çekimler üzerinden masaya yatırılan inceleme videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Hiç bri şey izleyemiyom anasını satem :(