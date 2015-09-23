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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Eylül 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
İnceleme

DigitalRevTv, Canon G3 X incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf odaklı önemli YouTube kanallarından DigitalRevTV, bu sefer Canon'un 24-600mm'lik lensiyle dikkatleri üzerine çeken kompakt fotoğraf makinesi G3 X'i inceledi. Özellikle zoom değeri, kullanımı ve 20MP'lik sensörlüyle sunduğu fotoğraf kalitesiyle beğenilen model, "G" ailesinin en iyi çözümleri arasındaki yerini aldı. İncelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.  
Sony

Sony, A7R Mark 2 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektörünün yenilikçi firması Sony, detaylarına burada yer verdiğimiz yeni FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7R Mark 2'yi "1.10" sürümüne güncelledi. Güncelleme ile modelin flaşlı seri çekim hızı geliştirildi, uzun pozlama kumlama giderme kapalı olduğu zaman oluşan "chroma" kumlama azaltıldı ve kameranın çekim sırasında nadiren de olsa netliği değiştirmesi sorunu iyileştirildi. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
İddia: Sony, beklenen A6xxx serisi yeni fotoğraf makinesini erteledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin fiyat performans oranı en yüksek fotoğraf makineleri arasında yer alan A6000, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenecek dedikodularıyla gündeme geliyor. SonyAlphaRumors sitesinde yer alan son habere göreyse olası ismiyle A6100 için biraz daha beklememiz gerekiyor. Daha önce verdiği bilgiler doğu çıkan bir kaynağın söylediği kadarıyla beklenen fotoğraf makinesi, Sony Tokyo tarafından 2016 Şubat-Mart aylarına ertelenmiş durumda. Bu gelişmeye herhangi bir neden gösterilmezken, tahminler A7 serisinin güçlü satışlarını baltalamamak üzerinde yoğunlaşıyor.
Canon
Canon, iki gelişmiş kompakt fotoğraf makinesini önümüzdeki ay yenileyebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Şu sıralar daha çok DSLR sistem fotoğraf makineleriyle gündemde yer alan Canon, CanonRumors'un son haberine göre G16 ve S120 modellerini Ekim ayı içerisinde yenilemeye hazırlanıyor. Detaylı teknik detayları henüz bilinmeyen fotoğraf makinelerinden sadece G16'nın optik yerine elektronik vizöre sahip olacağı söyleniyor.



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serseri sirin 3 yıl
Bende başka bir habere takıldım.

Fujifilm cephesinde enteresan bir gelişme var.

X100t nin lensi mükemmelleştirilecekmiş.

Artık f1.2 mi olur?

Zoom aralıklı mı olur?

50mm odaklı mı olur?

Değişik odaklı 24-35-50mm mi olur?

Full frame mi olur? X-pro 2 ile aynı sensörde mi olur?


Merak uyandırıcı.
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jiddi 3 yıl
Esas günün haberi Samsung'un dijital fotoğraf makinası sektöründen çekileceği ! Temmuz 2016 şeklinde tarih de verilmiş. Bakalım o zamana kadar neler olur bilinmez. Bizim için böyle çekip gitmemesi en iyisi olur tabi. Belki aslı olmayan bir söylentidir, umarım...

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olağan_şüpheli 3 yıl
g16 ya 4k gelir mi acaba ? sony getirdi , darısı canon , samsung ve panasonic in başına. (rx100 serisi rakipleri için diyorum )
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CanTnçr 3 yıl jiddi
jiddi

Esas günün haberi Samsung'un dijital fotoğraf makinası sektöründen çekileceği ! Temmuz 2016 şeklinde tarih de verilmiş. Bakalım o zamana kadar neler olur bilinmez. Bizim için böyle çekip gitmemesi en iyisi olur tabi. Belki aslı olmayan bir söylentidir, umarım...

blog.fotozeynep.com.tr/...

Buna daha önce yer vermiştim;

donanimhaber.com/...

İlginç bir gelişme gerçekten :)
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