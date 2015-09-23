Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

İnceleme

DigitalRevTv, Canon G3 X incelemesini yayınladı

Fotoğraf odaklı önemli YouTube kanallarından DigitalRevTV, bu sefer Canon'un 24-600mm'lik lensiyle dikkatleri üzerine çeken kompakt fotoğraf makinesi G3 X'i inceledi. Özellikle zoom değeri, kullanımı ve 20MP'lik sensörlüyle sunduğu fotoğraf kalitesiyle beğenilen model, "G" ailesinin en iyi çözümleri arasındaki yerini aldı. İncelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.

Sony





Sony, A7R Mark 2 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı

Görüntüleme sektörünün yenilikçi firması Sony, detaylarına burada yer verdiğimiz yeni FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7R Mark 2'yi "1.10" sürümüne güncelledi. Güncelleme ile modelin flaşlı seri çekim hızı geliştirildi, uzun pozlama kumlama giderme kapalı olduğu zaman oluşan "chroma" kumlama azaltıldı ve kameranın çekim sırasında nadiren de olsa netliği değiştirmesi sorunu iyileştirildi. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

İddia: Sony, beklenen A6xxx serisi yeni fotoğraf makinesini erteledi

Sony'nin fiyat performans oranı en yüksek fotoğraf makineleri arasında yer alan A6000, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenecek dedikodularıyla gündeme geliyor. SonyAlphaRumors sitesinde yer alan son habere göreyse olası ismiyle A6100 için biraz daha beklememiz gerekiyor. Daha önce verdiği bilgiler doğu çıkan bir kaynağın söylediği kadarıyla beklenen fotoğraf makinesi, Sony Tokyo tarafından 2016 Şubat-Mart aylarına ertelenmiş durumda. Bu gelişmeye herhangi bir neden gösterilmezken, tahminler A7 serisinin güçlü satışlarını baltalamamak üzerinde yoğunlaşıyor.

Canon

Canon, iki gelişmiş kompakt fotoğraf makinesini önümüzdeki ay yenileyebilir

Şu sıralar daha çok DSLR sistem fotoğraf makineleriyle gündemde yer alan Canon, CanonRumors'un son haberine göre G16 ve S120 modellerini Ekim ayı içerisinde yenilemeye hazırlanıyor. Detaylı teknik detayları henüz bilinmeyen fotoğraf makinelerinden sadece G16'nın optik yerine elektronik vizöre sahip olacağı söyleniyor.







