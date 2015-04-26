Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Nisan 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Adobe
Adobe Lightroom CC / 6 hakkında 60 adet video yayınlandı
Adobe, tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom CC / 6 için resmi YouTube kanalında 60 adet tanıtım / eğitim videosu yayınladı. Önemli yenilikleri örnekler üzerinden gösteren bu önemli videolara direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Camera RAW 9 kullanıma sunuldu
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 9. sürümünü kullanıma sundu. Aşağıda yer alan yeni destekler yanında sürümün en çok dikkat çeken özellikleri arasında direkt olarak Camera RAW modülü içerisinde HDR ve Panorama oluşturma imkanı yer alıyor. Bu sayede kişiler Photoshop'u açmadan yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar için birden fazla fotoğrafı birleştirebiliyor ya da yine birden fazla fotoğraf ile panoramalar oluşturabiliyor. Sistem GPU'sundan güç alarak çok daha hızlı çalışan ACR, birçok hatadan da kurtuluyor.
ACR 9 ile gelen fotoğraf makinesi destekleri;
- Canon EOS 5DS
- Canon EOS 5DS R
- Canon EOS 750D (Rebel T6i, Kiss X8i)
- Canon EOS 760D (Rebel T6s, Kiss 8000D)
- Canon EOS M3
- Casio EX-ZR3500
- Fujifilm X-A2
- Fujifilm XQ2
- Hasselblad Stellar II
- Nikon D5500
- Nikon D7200
- Olympus OM-D E-M5 II
- Olympus Stylus SH-2
- Olympus Tough TG-4
- Panasonic Lumix DMC-GF7
- Panasonic Lumix DMC-ZS50 (DMC-TZ70, DMC-TZ71)
- Samsung NX500
Sony
Sony, 24-70mm ve 16-35mm A-Bayonet lenslerini güncelledi
Geçtiğimiz günlerde Londra merkezli düzenlediği etkinlik kapsamında beklenen yeni fotoğraf makinelerini tanıtmayarak hayal kırıklığı yaşatan Sony, lens tarafında boş durmadı ve 2008 yılında kullanıma sunduğu 24-70mm ve 16-35mm A-Bayonet lenslerini güncelleyerek Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II ile 24-70mm F2.8 ZA SSM II'yi görücüye çıkarttı. Lensler yerine geldikleri modellere oranla çok daha iyi fotoğraf kalitesi ve otomatik netleme performansı vaat ediyorlar. Fiyatlar, 16-35mm için 2250$, 24-70mm içinse 2100$ seviyesinde.
Yongnuo
Yongnuo, Canon 35mm F/2 lensin neredeyse birebir kopyasını üretti
Kısa süre önce satışa sunduğu Canon 50mm F/1.8'e benzer lens modeliyle dikkatleri üzerine çeken Yongnuo, bu sefer geçmişi 1990'lara dayanan Canon 35mm F/2'nin benzerini kullanıcıların beğenisine sundu. Tam ismiyle Yongnuo 35mm f/2 olarak karşımıza çıkan lens, kompakt bir yapıda geliyor ve Canon EF-Bayonet fotoğraf makineleriyle aktif olarak kullanılabiliyor. Kopyalandığı versiyondan 5 yerine 7 diyafram bıçağı taşımasıyla ayrılan lens, 115$ fiyatıyla da uygun fiyatlı bir alternatif oluşturuyor.
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