Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Nisan 2015"

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Adobe

Adobe Lightroom CC / 6 hakkında 60 adet video yayınlandı

Camera RAW 9 kullanıma sunuldu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 9. sürümünü kullanıma sundu. Aşağıda yer alan yeni destekler yanında sürümün en çok dikkat çeken özellikleri arasında direkt olarak Camera RAW modülü içerisinde HDR ve Panorama oluşturma imkanı yer alıyor. Bu sayede kişiler Photoshop'u açmadan yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar için birden fazla fotoğrafı birleştirebiliyor ya da yine birden fazla fotoğraf ile panoramalar oluşturabiliyor. Sistem GPU'sundan güç alarak çok daha hızlı çalışan ACR, birçok hatadan da kurtuluyor.

ACR 9 ile gelen fotoğraf makinesi destekleri;