Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon, dünyanın ilk "IS" sistemine sahip Tilt-Shift lensi için patent aldı
Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon'un bünyesinde görüntü sabitleme yani IS sistemi yer alan dünyanın ilk Tilt-Shift lensi için patent aldığı ortaya çıktı. Hem "tilt" hem de "shift" hareketi için iki adet görüntü sabitleme sistemi taşıdığı belirtilen lensin, odak uzaklığı ve diyafram değeri bilinmiyor olsa da patent detaylarında yer alan "zoom" ile "makro" ibareleri dikkatleri üzerine çekiyor. Canon'un hatırlayacağınız üzere farklı bir makro lens üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor.
Canon'dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel ilk FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi gelebilir
Gökyüzü fotoğrafçılığı için şimdiye kadar APS-C sensörlü EOS 20Da ve EOS 60Da modellerini kullanıcıların beğenisine sunan Canon, CanonRumors'un son haberine göre bu amaçlı ilk FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir. Yine "a" takısıyla hazırlanacağı düşünülen modelin, Nikon'un FF sensörlü D810a modeline karşı geliştirdiğini tahmin ediliyor.
Not: Görsel temsilidir.
Pentax
Pentax, ilk FF (Tam Kare) DSLR modelinde Sony üretimi sensör kullanabilir
2015 yılının sonunda çok uzun zamandır beklenen ilk FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesini kullanıma sunması beklenen Pentax, SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre bu modelinde Sony'nin meşhur 36MP'lik sensörünü kullanabilir. Pentax'ın ayrıca K-3 II'de de kullanılan "Pixel Shift Resolution" teknolojisi sayesinde bu 36MP'lik sensörden çok daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar verebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.
Not: Görsel Pentax'ın FF fotoğraf makinesinin prototip haline aittir.
Sony
Sony A7r Mark 2 için yeni bilgiler geldi
Sony'nin merakla beklenen FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinelerinden A7r Mark 2 için şirkete yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors tarafından yeni bilgiler yayınlandı. Bu doğrultuda A7r'da da kullanılan 36 MP'lik sensör ile karşımıza çıkacağı belirtilen model, eskiye oranla çok daha hızlı otomatik netleme sunacak, sensör tabanlı görüntü sabitleme yapacak (IBIS) ve EFCS (Elektronik birinci perde obtüratör) birimiyle gelecek.
Not: Görsel temsilidir.
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Ne demek istediğini anlayamadım. Sonuçta gözün de odak uzunluğu sabittir. Odağını uzatmak için de dürbün/teleskop dayarız göze.
Esnek olan odaklamasıdır (yakındaki kitaba odaklama, uzaktaki ufuk noktasına odaklama gibi).
Bütün hacmi odaklayabilen, Lytro isminde bir lens de mevcut zaten.
bu konuda esnek elastik esneye bilen ve açısını değiştire bilir materyallere ne zaman geçecekler !
zaten eğer bu olursa ve başarılı olur ise prof adı altında
yakın orta uzak mesafe 3 farklı lens satış olayı bir anda bitecektir ! :)
Elastik olan malzemeden yapılan lensin dış korumasını bi şekilde yaptında cam gibi gevrek bir malzemeyi nasıl elastiki hareket olacağını çok merak ettim. Şu anki teknolojiyle zaten bu dediklerini yapabilmek imkansız gibi.
bu arada umarım bu yorumumla dalga geçen 1-2 kişi çıkıpta ileri geri konuşur
dahası konuşsun bunda bi 6-7 ay sonra çıkacak ilk modellerle onlara güzle bir geri dönüş yaparım :D