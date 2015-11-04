Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Kasım 2015"

Sony





Sony'den iki yeni E-Bayonet model geliyor

Aynasız fotoğraf makinesi sektöründeki beğenilen modeli A6000'i yenilemesi uzun zaman beklenen Sony, gelen son bilgilere göre 6 Kasım tarihinde düzenleyeceği "Sony Sürpriz" isimli etkinliği kapsamında iki yeni E-Bayonet aynasız ile karşımıza çıkabilir. Bu modellerden bir tanesinin A7000 ismine sahip olacağı, diğer modelin ise ya A6100 ya da A6500 isim tercihleriyle görücüye çıkacağı söyleniyor. Teknik detaylar ise halen bilinmezliğini koruyor.

Sony A7r II'ye özel yeni su altı haznesi

Konusunun uzmanı firmalardan Aquatica, Sony'nin teknik detaylarıyla kendisine hayran bırakan aynasız fotoğraf makinesi A7r II için yeni geliştirdiği su altı haznesini duyurdu. Tam 2,700$ fiyatı bulunan ürün, makinenin tüm butonları ile ekranına erişim sunuyor ve 130 metre derinliğe kadar inebiliyor. Aynı zamanda A7S II'yle de kullanılabilen sualtı haznesi, kullanışlı vizör aparatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Canon





Canon'un yeni amiral gemisinden son bilgiler

Canon'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 2016 Nisan ayında ayında düzenlenecek NAB fuarı öncesinde dağıtımına başlayacağı belirtilen yeni üst düzey DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, CanonRumors'un son haberine göre firmanın DIGIC 7 işlemcisini kullanan ilk model olacak. Bu işlemciden iki adet barındırması beklenen model, aynı zamanda dinamik aralık ve ISO performansı açısından da çok ciddi geliştirmeler barındıracak.

Depolama tarafında Canon'un CFast kart kullanan ilk fotoğraf makinesi olacağı söylenen 1D X Mark 2, profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çift hafıza kartı kurulumu yapabilecek ve büyük ihtimal 1 adet CFast ile 1 adet CompactFlash yuvasına sahip olacak.