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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony

Sony'den iki yeni E-Bayonet model geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız fotoğraf makinesi sektöründeki beğenilen modeli A6000'i yenilemesi uzun zaman beklenen Sony, gelen son bilgilere göre 6 Kasım tarihinde düzenleyeceği "Sony Sürpriz" isimli etkinliği kapsamında iki yeni E-Bayonet aynasız ile karşımıza çıkabilir. Bu modellerden bir tanesinin A7000 ismine sahip olacağı, diğer modelin ise ya A6100 ya da A6500 isim tercihleriyle görücüye çıkacağı söyleniyor. Teknik detaylar ise halen bilinmezliğini koruyor. 
Sony A7r II'ye özel yeni su altı haznesi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Konusunun uzmanı firmalardan Aquatica, Sony'nin teknik detaylarıyla kendisine hayran bırakan aynasız fotoğraf makinesi A7r II için  yeni geliştirdiği su altı haznesini duyurdu. Tam 2,700$ fiyatı bulunan ürün, makinenin tüm butonları ile ekranına erişim sunuyor ve 130 metre derinliğe kadar inebiliyor. Aynı zamanda A7S II'yle de kullanılabilen sualtı haznesi, kullanışlı vizör aparatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Canon

Canon'un yeni amiral gemisinden son bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 2016 Nisan ayında ayında düzenlenecek NAB fuarı öncesinde dağıtımına başlayacağı belirtilen yeni üst düzey DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, CanonRumors'un son haberine göre firmanın DIGIC 7 işlemcisini kullanan ilk model olacak. Bu işlemciden iki adet barındırması beklenen model, aynı zamanda dinamik aralık ve ISO performansı açısından da çok ciddi geliştirmeler barındıracak.
Depolama tarafında Canon'un CFast kart kullanan ilk fotoğraf makinesi olacağı söylenen 1D X Mark 2, profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çift hafıza kartı kurulumu yapabilecek ve büyük ihtimal 1 adet CFast ile 1 adet CompactFlash yuvasına sahip olacak.

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theyapici 3 yıl
Tabi canım eldeki compakt flaşların da işe yaraması açısından bu iyi olmuş
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