Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Eylül 2013"

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Canon

Bir Canon 70D incelemesi de Ephotozine sitesinden geldi

Canon'un yakın zamanda piyasaya sunduğu DSLR fotoğraf makinesi 70D hakkında yapılan inceleme sayıları artıyor. Dün Techradar'ın konuğu olan fotoğraf makinesi, bugün de ePhotozine tarafından incelendi. Ekranı, netleme sistemi, kablosuz bağlantı desteği, gövdesi, renkleri ve kontrol seçenekleriyle beğenilen Canon 70D, 1 yılı garanti ile satılması, otomatik netleme ışığı barındırmaması, ISO3200 üzerinde detayların kaybolması ve JPEG fotoğrafların yumuşak olması nedeniyle beğenilmedi. Genel olarak yüksek oranda tavsiye edilen makinenin örnek fotoğrafların da bulunduğu incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.





Canon EF 800mm f/5.6L IS II USM lens ve yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M modeli yakın bir zaman içerisinde resmen duyurulabilir

Canon hakkında sağlam kaynaklara sahip olan ve bu zamana kadar birçok doğru haberi fotoğraf dünyasına ilk olarak duyuran CanonRumors, Canon EF 800mm f/5.6L IS II USM lens ve yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M modelinin oldukça yakın bir zaman içerisinde duyurulabileceğini belirtiyor. Nikon tarafında yer alan rakibinden daha pahalıya satılması beklenen EF 800mm lens, özellikle doğa ve spor fotoğrafçıları için uygun bir aralık sunuyor. EOS M için ise iki farklı model hazırladığını duyduğumuz firma, ilk versiyonda EOS100D içerisinde kullandığı sensörü kullanabilir. İkinci versiyonun ise çok daha iyi teknik detaylar ile satışa sunulacağı söyleniyor. Şimdilik netleşmeyen gelişmelerin yakın zamanda ayrıntılarıyla ortaya çıkması bekleniyor.



