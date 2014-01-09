Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony, 55-210mm f/4.5-6.3 lensinin siyah renkli versiyonunu duyurdu

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Sony, uzun zamandır gümüş renkli olarak satılan 55-210mm f/4.5-6.3 lensinin siyah versiyonunu duyurdu. E-Mount ile uyumlu olan lens, optik görüntü sabitleme teknolojisi ile genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Lensin 14 Ocak tarihinde 350$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.













BH Photo

BH Photo, CES 2014 fuarında duyurulan yeni ekipmanlar için toplu ön-sipariş sayfası hazırladı





Görüntüleme sektörüne yönelik en ünlü çevrimiçi satış kanallarından BH Photo, CES 2014 fuarında duyurulan yeni ekipmanlar için toplu bir ön-sipariş sayfası hazırladı. Fotoğraf makinesi, video kamera, aksiyon kamerası ve lenslerin olduğu sayfaya buradan ulaşarak, direkt olarak ön-sipariş üzerinden satın alma yapabilirsiniz.



