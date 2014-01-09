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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony, 55-210mm f/4.5-6.3 lensinin siyah renkli versiyonunu duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Sony, uzun zamandır gümüş renkli olarak satılan 55-210mm f/4.5-6.3 lensinin siyah versiyonunu duyurdu. E-Mount ile uyumlu olan lens, optik görüntü sabitleme teknolojisi ile genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Lensin 14 Ocak tarihinde 350$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.



BH Photo
BH Photo, CES 2014 fuarında duyurulan yeni ekipmanlar için toplu ön-sipariş sayfası hazırladı
 

Görüntüleme sektörüne yönelik en ünlü çevrimiçi satış kanallarından BH Photo, CES 2014 fuarında duyurulan yeni ekipmanlar için toplu bir ön-sipariş sayfası hazırladı. Fotoğraf makinesi, video kamera, aksiyon kamerası ve lenslerin olduğu sayfaya buradan ulaşarak, direkt olarak ön-sipariş üzerinden satın alma yapabilirsiniz.


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Asarhaddon 5 yıl
Sony 55-210 lensin rengi ile ilgileneceğine birazcıkta optiği ile ilgilense çok daha iyi olacak
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