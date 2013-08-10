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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraflar üzerinden istenmeyen objeleri kaldırabilen Photo Eraser uygulaması artık daha hızlı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraflar üzerinden istenmeyen objeleri kaldırabilen Photo Eraser uygulaması artık daha hızlı
iOS 5.0 ve üzeri iPhone modelleri için geliştirilen ve çekilen fotoğraf üzerinden istenmeyen objelerin silinmesini sağlayan Photo Eraser uygulaması, 1.2.0 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümüyle fotoğraflar üzerinden silinmek istenen her türlü objeyi iki kat daha hızlı bir şekilde yok edebilen ve artık çok daha etkili bir seçim görüntüleme özelliğine kavuşan Photo Eraser, bütün bu işlemlerin ileri derece teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yerine getirilmesine imkan sağlıyor. Birçok farklı fotoğraf türü üzerinde başarılı sonuçlar ortaya koyduğu belirtilen uygulamaya 1,99 TL fiyat etiketiyle direkt olarak buradan ya da Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

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fukox 6 yıl
Ben hala ios 4.2.1....
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Puzzles 6 yıl
Güzel uygulama , fiyatıda iyi.
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novacaine 6 yıl
Efekt yapılmış bir fotoğrafı ilk haline getirebilen bir program var mı?
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likable_21 6 yıl Puzzles
Puzzles

Güzel uygulama , fiyatıda iyi.

25 pp sağolsun
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