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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları çizgi romana çeviren Halftone, hafta sonuna özel indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgi romana çeviren Halftone, hafta sonuna özel indirimde
Fotoğraflardan çizgi romanlar oluşturabilen iOS 7 uyumlu ilginç uygulama Halftone, hafta sonuna özel olarak ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Juicy Bits tarafından geliştirilen ve içerisinde yer alan birçok seçenek ve hazır objeyle fotoğrafların oldukça başarılı birer çizgi roman haline getirilmesine imkan tanıyan uygulama, dokunmatik ekranların sağladıklarından da sonuna kadar yararlanabiliyor. Dairesel menü özelliği ile büyük kullanım kolaylığı sağlayan Halftone, kullanılan vektör tabanlı grafik motoru sayesinde eklenen bütün objelerin oldukça keskin ve kaliteli görünmesini sağlayabiliyor. 
Hazırlanan çizgi romanları E-Posta, Twitter, Facebook, Flickr ve Dropbox gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabilen ve daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan Halftone, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id419957803?mt=8 Yorum Yaz
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