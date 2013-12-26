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Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2 ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2 ücretsiz yapıldı
2011 yılının en iyi fotoğraf uygulaması seçilen ve 2 milyondan fazla indirilen Halftone'un yeni versiyonu Halftone 2, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Juicy Bits tarafından geliştirilen ve içerisinde yer alan birçok seçenek ve hazır objeyle fotoğrafların oldukça başarılı birer çizgi roman haline getirilmesine imkan tanıyan uygulama, dokunmatik ekranların sağladıklarından da sonuna kadar yararlanabiliyor. Dairesel menü özelliği ile büyük kullanım kolaylığı sağlayan Halftone 2, kullanılan vektör tabanlı grafik motoru sayesinde eklenen bütün objelerin oldukça keskin ve kaliteli görünmesini sağlayabiliyor. Halftone 2, iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile evrensel bir yapıda kullanılabiliyor.
Hazırlanan çizgi romanları E-Posta, Twitter, Facebook, Flickr ve Dropbox gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabilen ve daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Halftone 2, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id603139024?mt=8 Yorum Yaz
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