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'Foursquare' uygulaması iOS platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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'Foursquare Labs' tarafından geliştirilen konum tabanlı sosyal ağ servisi Foursquare’nin iOS platformu için tasarımı yenilendi ve uygulama Türkçe dil desteği kazandı. Ayrıca uygulamanın yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında sunmuş olduğu yeni servisler bir araya getirilerek kullanım kolaylaştırıldı.

Kullanıcı profil sayfalarına ızgara görünümü kazandırılan uygulama da etiketler, istatistikler, mekanlar gibi tavsiye ve ipuçlarına tek bir ekrandan ulaşılma fırsatı sunuluyor. Facebook’taki beğen butonuna benzer bir işlevi de sunan uygulama 'Foursquare' üzerinde kaydı bulunan mekanlar, ipuçları, arkadaş listeleri ve yapılan konum bildirimlerine beğenide bulunma imkanı da veriyor. Keşfet sekmesi üzerinde büyük bir güncelleme alan uygulamada konum ve arkadaşlarınızın aktivitelerine göre düzenlenen tavsiyeler artık, saat ve hava durumu bilgileri de hesaba katılarak belirleniyor. 

Gün geçtikçe büyüyen sosyal ağların, konum tabanlı çalışanları arasında başarılı bir konumlandırma yapısına sahip olan Foursquare’ye yeni özellikleri ve Türkçe dil desteği ile Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://foursquare.com/about/new?from=hp Yorum Yaz
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