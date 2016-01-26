Foursquare'den tatil keşfini kolaylaştıran yeni site

Konum temelli sosyal medya uygulaması Foursquare, tatil keşifini kolaylaştıran yeni bir internet sitesini hayata geçirdi.

Türkçe'ye "Seyahat Tavsiyeleri (Trip Tips)" olarak geçen bu internet sitesi, kişilerin tatil için gidecekleri konumlardaki gezilmesi gereken yerleri arkadaşlarına sormasına dayanıyor. Tavsiyeler için diğer sosyal medya ağları, toplu WhatsApp grupları ya da büyük e-posta uğraşlarından kurtaran site, gideceğiniz yeri yazdıktan sonra size arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir bağlantı (Link) üretiyor ve bu bağlantı üzerinden yapılan bütün tavsiyeleri bir arada tutuyor.

Yapılan önerileri harita üzerinde gösterebilen ve telefonlara da kaydeden servis, böylece tatil planlama sürecini çok daha kolay ve verimli hale getiriyor. Foursquare'in açtığı bu faydalı sayfayı burada ziyaret edebilirsiniz.

http://blog.foursquare.com/post/138041419908/introducing-trip-tips-a-new-way-to-plan-travel