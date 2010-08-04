Foxconn'dan günde 200 bin telefon üretecek devasa tesis

İntihar eden işçileri nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve sunduğu çalışma koşulları uluslararası gündemi uzun süredir meşgul eden Foxconn, Apple ürünlerine yoğunlaşacak dev tesis için temel atmaya hazırlanıyor. Tayvan merkezli Hon Hai Precision Industry firmasının Çinli iştiraki olan Foxconn, kendi kontrolündeki Futaihua Precision Electronics firması üzerinden 100 milyon dolarlık yatırımla Çin'in Henan bölgesine yaklaşık 200.000 kişinin çalışacağı fabrika kuruyor. Günde 200.000 telefonun üretileceği ve ülke ekonomisine yıllık 13 milyar dolarlık ihracat geliri kazandıracağı belirtilen fabrikayla ilgili iddialar daha önce de sık sık gündeme getirilmiş, verilen işçi ilanlarından yola çıkan bazı kaynaklar fabrika planını dile getirse de ne Hon Hai ne de Foxconn bu bilgiyi doğrulamamıştı.

Yeni fabrika, çalışan koşulları açısından bir takım yeniliklere ev sahipliği yapacak. Arka arkaya yaşanan intihar olaylarından sonra çalışma koşullarını iyileştirici bir takım kararlar alan Foxconn, yeni kurulacak tesiste göçmenleri, evlerine daha yakın yerlere konumlandıracak. Üretim hattıyla ilgili güncellemeler sayesinde, yüksek talebin karşılanmasın noktasında işçilere yapılan fazla mesai baskısı da azaltılmış olacak. Bu gelişmelere ek olarak fabrika çalışanları, kendileri için hazırlanan spor alanları, fitnes salonları, okuma ve televizyon odalarından faydalanabilecek. Fabrikada görev alacak her 10 çalışandan 9'unun, daha önce Shenzen'deki Foxconn fabrikasında çalıştığı ve yeni kurulacak fabrikaya gönüllü olarak gelecekleri de Futaihua firması tarafından yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Futaihua firmasının farklı bölgelerdeki diğer tesislerinde çalışan işçilerden Li Gongchen "Yaşam koşullarından etkilendim" derken, Peng Jinlong ise "Yaptığım işi ve Shenzen'de yaşamayı seviyorum. Ama Henan bölgesi benim memleketim dolayısıyla orada daha dengeli bir yaşam sürebilir ve çalışırken daha fazla aidiyet hissedebilirim" dedi. İşçilerin fabrikanın sadece metrelerce uzağındaki 7 katlı lojmanlarda yaşayacağı belirtilirken, kısa sürede 10.000 yeni çalışanın daha gruba dahil edileceği bildiriliyor. Huzur ve sükûnet anlamına gelen Ping ve Zhen kelimelerinin birleştirilmesiyle Pingzhen olarak isimlendirilen fabrikada iPhone, iPad ve iPod gibi rekor satış yapan ve zaman zaman kapasite sorununa maruz kalan popüler Apple cihazlarının hacimli üretimleri gerçekleştirilecek.

Çin haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre hali hazırda 500 çalışan geçici yerleşkede çalışmak üzere bölgeye gönderilmiş durumda. İnşaatına 20 Ağustos'ta başlanacak fabrikanın üretim bantlarını önümüzeki yıl açması bekleniyor.