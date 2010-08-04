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Foxconn'dan günde 200 bin telefon üretecek devasa tesis

Foxconn, 200 bin kişinin çalışacağı yeni bir fabrika kuruyor. Günde 200 bin telefon üretebilecek tesiste ağırlık Apple ürünlerinde olacak.
8 yıl
6,9b
1
32
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İntihar eden işçileri nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve sunduğu çalışma koşulları uluslararası gündemi uzun süredir meşgul eden Foxconn, Apple ürünlerine yoğunlaşacak dev tesis için temel atmaya hazırlanıyor. Tayvan merkezli Hon Hai Precision Industry firmasının Çinli iştiraki olan Foxconn, kendi kontrolündeki Futaihua Precision Electronics firması üzerinden 100 milyon dolarlık yatırımla Çin'in Henan bölgesine yaklaşık 200.000 kişinin çalışacağı fabrika kuruyor. Günde 200.000 telefonun üretileceği ve ülke ekonomisine yıllık 13 milyar dolarlık ihracat geliri kazandıracağı belirtilen fabrikayla ilgili iddialar daha önce de sık sık gündeme getirilmiş, verilen işçi ilanlarından yola çıkan bazı kaynaklar fabrika planını dile getirse de ne Hon Hai ne de Foxconn bu bilgiyi doğrulamamıştı.

Foxconn'dan günde 200 bin telefon üretecek devasa tesis
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Yeni fabrika, çalışan koşulları açısından bir takım yeniliklere ev sahipliği yapacak. Arka arkaya yaşanan intihar olaylarından sonra çalışma koşullarını iyileştirici bir takım kararlar alan Foxconn, yeni kurulacak tesiste göçmenleri, evlerine daha yakın yerlere konumlandıracak. Üretim hattıyla ilgili güncellemeler sayesinde, yüksek talebin karşılanmasın noktasında işçilere yapılan fazla mesai baskısı da azaltılmış olacak. Bu gelişmelere ek olarak fabrika çalışanları, kendileri için hazırlanan spor alanları, fitnes salonları, okuma ve televizyon odalarından faydalanabilecek. Fabrikada görev alacak her 10 çalışandan 9'unun, daha önce Shenzen'deki Foxconn fabrikasında çalıştığı ve yeni kurulacak fabrikaya gönüllü olarak gelecekleri de Futaihua firması tarafından yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Foxconn'dan günde 200 bin telefon üretecek devasa tesis
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Futaihua firmasının farklı bölgelerdeki diğer tesislerinde çalışan işçilerden Li Gongchen "Yaşam koşullarından etkilendim" derken, Peng Jinlong ise "Yaptığım işi ve Shenzen'de yaşamayı seviyorum. Ama Henan bölgesi benim memleketim dolayısıyla orada daha dengeli bir yaşam sürebilir ve çalışırken daha fazla aidiyet hissedebilirim" dedi. İşçilerin fabrikanın sadece metrelerce uzağındaki 7 katlı lojmanlarda yaşayacağı belirtilirken, kısa sürede 10.000 yeni çalışanın daha gruba dahil edileceği bildiriliyor. Huzur ve sükûnet anlamına gelen Ping ve Zhen kelimelerinin birleştirilmesiyle Pingzhen olarak isimlendirilen fabrikada iPhone, iPad ve iPod gibi rekor satış yapan ve zaman zaman kapasite sorununa maruz kalan popüler Apple cihazlarının hacimli üretimleri gerçekleştirilecek.

Çin haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre hali hazırda 500 çalışan geçici yerleşkede çalışmak üzere bölgeye gönderilmiş durumda. İnşaatına 20 Ağustos'ta başlanacak fabrikanın üretim bantlarını önümüzeki yıl açması bekleniyor.


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DH Misafiri 6 yıl
darkaura
madem yasam sartlari bu kadar iyi niye bu adamlar patir patir intihar ediyorlar?cinde ortalama bir isci 270-280$ aliyor. cogu seyde daha ucuz bizim en alt seviye asgari ucretliden iyi durumdalar dogru.ama bu ortalama bir SEHIRLI ISCI gecerli.cinin is gucunun yaridan fazlasi sayilari 130milyonu bulan tasradan gelmis olan gocmen isciler. gocmen isciler sehirli iscinin yari ucretine calisiyor. 780yuan 110$ gibi bir paraya. en zor agir isleri yapiyorlar. normal iscilerden %50 daha fazla calisiyorlar ve cogu sosyal haklardan mahrumlar. aslinda bir cesit koleler. hic cinin durumu bizden iyi edebiyati yapmayin cunku burdaki asgari ucretliye tekabul eden en alt kesim bu gocmen isciler.

kardes gene adamlar memleketlerinin para birimiyle 780 cin parasına calısıyor bende kendi ulkemin para birimiyle calısıyoum ama aldıgım para 1 sene once 400 lira + sigortaydı bide burdan yak ben bekarım elektrik ustalık belgesiyle bu paraya bu işi zor buldum kayseride neyin hesabı nasıl hesap bu ha bide unutmadan 4 yıllık uluslar arası iliskiler bitirdim benimde intiharım yakın yani
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darkaura 8 yıl
madem yasam sartlari bu kadar iyi niye bu adamlar patir patir intihar ediyorlar?
cinde ortalama bir isci 270-280$ aliyor. cogu seyde daha ucuz bizim en alt seviye asgari ucretliden iyi durumdalar dogru.
ama bu ortalama bir SEHIRLI ISCI gecerli.
cinin is gucunun yaridan fazlasi sayilari 130milyonu bulan tasradan gelmis olan gocmen isciler.
gocmen isciler sehirli iscinin yari ucretine calisiyor. 780yuan 110$ gibi bir paraya. en zor agir isleri yapiyorlar. normal iscilerden %50 daha fazla calisiyorlar ve cogu sosyal haklardan mahrumlar. aslinda bir cesit koleler.
hic cinin durumu bizden iyi edebiyati yapmayin cunku burdaki asgari ucretliye tekabul eden en alt kesim bu gocmen isciler.
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Celtic Warrior 6 yıl
2,5 senelik konuyu canlandırmışsınız.
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DH Misafiri 8 yıl
çalışanlar hurra intahar edio okadar az paraya kötü çalşma koşullarında çalışıolar demekki hala bide 2 milyara cep telefonu satıyolar millet cebimi ağzına kadar doldurcam diye kafayı yemiş
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ATiM 8 yıl
Türkiye'de devlet Çindeki gibi çok sıkı değil yani yaşam rahatlığı burada daha kolay. Orda adamlar sadece üretim için çalışırlarken Türkiye'deki işçiler hayatlarını da yaşayabiliyorlar.

Buna hiç katılamıyorum. Çinde iç turizm çok gelişmiştir, ülke büyük kendi içinde farklı kültürler olduğundan her yer tur otobüsüdür ve yerli turistlerdir. Sıradan birisi için hemen her akşam sokakta da olsa dışarıda yenilir içilir. Bizde asgari ücretli kendi şehrini gezebilmekten acizdir. Foxconn gibi bantlı üretim yapan teknoloji şirketlerini bilmem ama endüstriyel üretim yapan fabrikalarda öyle köle gibi çalışma yoktur. Çalışanlar orda burda kaytarma peşindeler. Zaten devlet teşvikleriyle gerekenden fazla çalışan alınıyor fabrikalara. Türkler onlardan çok daha sıkı çalışıyorlar ve evden işe, işten eve geçiyor milyonlarca emekçinin hayatı. Gidip görmeden önyargılarla karar vermemek lazım.
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cengiz_vga 8 yıl
burdada inşallah birileri vefat etmez.foxconn pek hayra alamet değil gibi geliyor bana
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Kam1kaze 8 yıl
3 çocuk yapın nüfus çoğalsın.
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potur 6 yıl Kam1kaze
Kam1kaze

3 çocuk yapın nüfus çoğalsın.


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ATiM 8 yıl
Tamam adamlar 200 kazanıyor ama insani şartlarda yaşamak için de 150 ye ihtiyacı var. Barınma ve ulaşım para bile değil. Bizde 400 kazanırsın ama insani şartlarda yaşamak için 600'e ihtiyacın vardır. Acınacak halde olan bizleriz. Eskiden ilkel köleler üstlerine bir çatı + karın tokluğuna çalışırmış, şimdiki köleler ise asgari ücrete çalışıyorlar.
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bilgehankalkan 8 yıl
Türkiye'de devlet Çindeki gibi çok sıkı değil yani yaşam rahatlığı burada daha kolay. Orda adamlar sadece üretim için çalışırlarken Türkiye'deki işçiler hayatlarını da yaşayabiliyorlar. Türkiye'ye fabrika açsa anca yan mallarını üretirler yada sadece birleştirme yapılır ama bence Türkiye'ye fabrika açmazlar.
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mehmetgirgin 8 yıl
adamların faturaları falan 5-10 dolar geliyo 200 dolar iyi para onlar için
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oup59 8 yıl
Google dan aciklanan son rakamlar gunde 200.000 Androidli telefon satisi yapildigi yonunde.
Android Sales
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hkmt.ilbrli 8 yıl
Paylaşım için saol…
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Confusion 8 yıl
200bin telefon akıl almaz bir rakam acaba küresel pazarda bir günde kaç telefon satılıyor??
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B-veritas 8 yıl
Arkadaşlar saçmalamayın, ne 30$ ı Allah aşkına düşünerek yorum yapın ve de biraz araştırın. Yanılmıyorsam üretim tesislerinde çalışan bir işçi 300$ seviyesinde maaş alıyor, ve de burdaki gibi en ucuz ev kirası 500-600 TL değil, 25-30 $ civarı kira 7-8 $ da elektrik-su desen basit bir hesapla kimin daha ucuza yaşadğı ortaya çıkıyor. Milletimiz hemen başka ülkelerle Türkiyenin yaşam şartlarını karşılaştırma yanlışına düşüyor, yani anlayacağınız çalışma saatleri dışında hiçte kötü bir durumda değiller. Asgari ücretle 12 saatten fazla çalışan binlerce vatandaşımız varken...



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