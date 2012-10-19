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Fransa'da arama sonuçlarında yer alan medya sitelerine telif hakkı ödenmesi konusu Google'ı kızdırdı

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde henüz olmasa da resmi olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde Google, ciddi ihlal davaları ve telif hakkı talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

Fransa'da görüşülen bir yasa taslağı, internette arama sonuçlarında yer alan medya sitelerinin içerikleri için, arama motoru sahiplerinin telif hakkı ödemesini öngörüyor. Bing, Yahoo gibi arama motorlarının yanında bu işten en çok zararlı çıkacak olan tabi ki Google oluyor.

Google ise bu taslağa oldukça tepkili. Bakanlık yetkililerine gönderdiği bir mektupta Google, kanun tasarısının kabul edilemez olduğunu ve eğer meclisten geçerse Fransız sitelerine arama motoru sonuçlarında yer vermeyeceğini açıkladı. Çünkü böyle bir karar Google'ın varlığını doğrudan tehdit ediyor. 

Taslağın akibetinin ne olacağı şimdilik belirsiz ancak Kültür Bakanlığı ve medya devleri bunun destekçisi. Ancak Google, telif hakkı isteyen sitelere zaten 4 milyar tıklama yönlendiriyor ve bu da medya şirketlerine önemli bir miktarda reklam geliri sağlıyor. Site linklerinin arama motoru sonuçlarından çıkarılması reklam geliri anlamında Fransa'ya büyük bir darbe vurabilir. 

Geçen yıl da Fransa, çevrimiçi reklam gelirlerine vergi koymak istemiş ancak küçük firmaların zarar göreceği düşüncesiyle bundan vazgeçmişti. 

http://www.france24.com/en/20121018-google-threatens-stopping-linking-french-new-sites-media-law-content-france-usa Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
Fransızların kafasının çalışmadığına neredeyse eminim artık
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nurettinaz 6 yıl
Arkadaş biri de şu google uğraşmasın. Adamlar hizmet vermek için ellerinden geleni yapıyor ama millet meyve veren ağacı taşlamaktan çekinmiyor.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Google da saglam tehdit etmiş :)
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Tony 6 yıl
Google'ın pek kaybı olmaz da, Fransız internetine büyük darbe olur Google'ın çekilmesi.
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Mr.Legend 6 yıl
Dünyadaki sorunlu insanların toplanıp yaşadığı kara parçası : Fransa
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Meymet 6 yıl
google ın sahibi türk herhalde
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lütfü696 6 yıl
Alma Google'ın ahını , çıkar aheste aheste ...
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alemburda34 6 yıl
Google kafa tutuyorlar ya adam resmen silerim sizi demiş :D
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4Crumby 6 yıl
google hizmeti kesse bakalım o tasarıyı cıkaracak vekiller ne hale gelir sanki kendileri google kullanmıyo afedersiniz ama göt gibi kalırlar ki halkın tepkisini saymıyorum bile bu işler öyle kolay degil fransız vekiller kendi ayaklarına sıkıyolar haberleri yok google fransadan çekilse ülkenin ilerlemesi bile degişir artık herkes google'a bagımlı.
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darkaura 6 yıl
anlayis farki. amerika en basindan beri herseyin internette olmasi icin cabaliyor, vergi indirimleri bile yapiyor. fransa ise bunu baltalamak icin herseyi. sonuc ortada cagin gerisinde kalan bir fransa. turkiyedeki devlet dailerinde kullanilan teknoloji bile fransiz devlet dairelerinden daha ileride.
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OverClocK1ng 6 yıl
Vermeden almak Allah'a mahsustur. Fransızlar saçma sapan insanlar zaten. Yine bir öbek saçmalamışlar. Arama sonucunda Google'ın para kazanması için arama sonucunda çıkan sitelere girilmesi lazım. Arayan kişi de en fazla 1-2 siteye girecektir. Hatta aradığı şey 1 sitedeyse 1 tane siteye girecektir. Ama Google'dan sayfada çıkan tüm sitelere para ödemesi isteniyor. Oh ne âlâ.
Bu Fransız'larda harbi kafa yok be.
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azizkguc 6 yıl
alito
Fransızların kafasının çalışmadığına neredeyse eminim artık

iki pigmeyi başına taç edenler hakkında başka ne düşünebilirsin ki!
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