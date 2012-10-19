Fransa'da arama sonuçlarında yer alan medya sitelerine telif hakkı ödenmesi konusu Google'ı kızdırdı





Ülkemizde henüz olmasa da resmi olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde Google, ciddi ihlal davaları ve telif hakkı talepleriyle karşı karşıya kalıyor.





Fransa'da görüşülen bir yasa taslağı, internette arama sonuçlarında yer alan medya sitelerinin içerikleri için, arama motoru sahiplerinin telif hakkı ödemesini öngörüyor. Bing, Yahoo gibi arama motorlarının yanında bu işten en çok zararlı çıkacak olan tabi ki Google oluyor.





Google ise bu taslağa oldukça tepkili. Bakanlık yetkililerine gönderdiği bir mektupta Google, kanun tasarısının kabul edilemez olduğunu ve eğer meclisten geçerse Fransız sitelerine arama motoru sonuçlarında yer vermeyeceğini açıkladı. Çünkü böyle bir karar Google'ın varlığını doğrudan tehdit ediyor.





Taslağın akibetinin ne olacağı şimdilik belirsiz ancak Kültür Bakanlığı ve medya devleri bunun destekçisi. Ancak Google, telif hakkı isteyen sitelere zaten 4 milyar tıklama yönlendiriyor ve bu da medya şirketlerine önemli bir miktarda reklam geliri sağlıyor. Site linklerinin arama motoru sonuçlarından çıkarılması reklam geliri anlamında Fransa'ya büyük bir darbe vurabilir.





Geçen yıl da Fransa, çevrimiçi reklam gelirlerine vergi koymak istemiş ancak küçük firmaların zarar göreceği düşüncesiyle bundan vazgeçmişti.

http://www.france24.com/en/20121018-google-threatens-stopping-linking-french-new-sites-media-law-content-france-usa