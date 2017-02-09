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Fransa’da nükleer santral patlaması!

Fransa’nın Flamanville kentinde bulunan nükleer santralde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen patlamada nükleer sızıntı riski endişesi ortaya çıktı. İşte detaylar:
2 yıl
7,3b
1
43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Fransa’da nükleer santral patlaması!
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Fransa’nın Flamanville kentinde bulunan nükleer santralde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yerel bilgi kaynaklarına patlama nedeni ile yaralılar olabileceği bilgisi aktarılıyor. Patlama nedeni ile itfaiye ekipleri olay yerine sevkedilmiş durumda ancak işin iç yüzü henüz tam manasıyla netlik kazanmış değil.

İlk yapılan açıklamada nükleer sızıntı olmadığı bilgisi aktarılmış durumda. Patlamanın da makine odasında meydana geldiği belirtiliyor. Tabi bu tür durumlarda olası bir panik durumunu önlemek adına sızıntı olmadığı garantisi klasik bir açıklama olsa da olayın iç yüzü zaman geçtikçe anlaşılmış olacaktır.

Ne Zaman Yapıldı? 

İlk olarak 1979 yılında inşaatına başlanan ilk reaktör, 4 Aralık 1985 tarihinde hizmete alınmış. İnşaatı tamamlanan iki reaktör ile birlikte 2006 yılı rakamlarına göre Fransa’nın yıllık elektrik ihtiyacının %4’ü bu reaktörlerden sağlanıyormuş. 4 Aralık 2007 tarihinde yapımına başlanan üçüncü reaktörün ise 8.5 milyar Euro bedelle 54 ayda tamamlanması ön görülmüştü ancak sonradan yapılan düzenlemeler ile bütçenin yarım milyar Euro’dan daha yüksek bir bedelle aşıldığı ve 2019 yılında hizmete girebileceği duyuruldu. Patlamanın yeni yapılmakta olan reaktörle bir ilişkisi var mı yoksa eski reaktörden mi kaynaklı olduğu bilinmezliğini koruyor. Detayları yine sizlerle paylaşmış olacağız.

Neden Kritik? 

Fransa’nın Kuzeybatısından yer alan Flamanville reaktöründen yaşanabilecek olası bir sızıntı Körfez Akıntısı ile Amerika’nın doğu kıyılarına kadar hızlı bir şekilde taşınabilecek oradan da Güney Amerika’ya ulaşabilecektir. Etkilerinin tüm Avrupa’da ve ülkemizde de görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Dileriz denildiği gibi bir sızıntı durumu kesinlikle söz konusu olmaz.

Görüntülerin olduğu bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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oktayakgoz 2 yıl en beğenilen AKonyalı42
ThrustingPower
yaa sen pyd pkk ypg feto gibi Türkiye karşıtı teroristlere ev sahipliği yapıp yardımlar yaparsan Allah'ta böyle cezanı verir kaygılıyız fransa için

nereden biliyorsun bu sebepten Allah ın böyle bir ceza verdiğini ?
Allah ile görüşebiliyor musun yoksa öbür tarafla bir bağlantın filan mı var.
ThrustingPoweryaa sen pyd pkk ypg feto gibi Türkiye karşıtı teroristlere ev sahipliği yapıp yardımlar yaparsan Allah'ta böyle cezanı verir ka...
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1 Yanıt Yanıtla +120
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brshr 2 yıl
Mübarek öyle başlık atılmış ki, koca tesis patladı zannedersin.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Şu yapılan yorumun Çanakkale depremini FETÖ yaptıdan farkı yok. Ülkemiz sütten çıkmış ak kaşık ve Yüce Rabbimiz başımıza gelenler için başka bir ülkeye ceza verecek? Bu yorum şaka filandır umarım...
Şu yapılan yorumun Çanakkale depremini FETÖ yaptıdan farkı yok. Ülkemiz sütten çıkmış ak kaşık ve Yüce Rabbimiz başımıza gelenler için başka bir ülkeye ceza ver...
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black_flood 2 yıl
NÜKLEER SANTRAL sevicileri önden alalım lütfen hadi şimdi defolun gidin ve o santralde olmanız gereken yerde rolünüzü alarak azap içinde kıvranarak öbür tarafta ki yerinizi alın.
Beyni kıtlar var güç diye yırtınan NÜKLEER' in milyar kat daha güçlüsü olan güneş enerjimiz varken bu saçma sapan uyduruk hurafeden öteye gidemeyen zararlı enerji türünü kabullenmek nasıl bir mantıktır ??
Doğru olana hayır demem ama böyle deli saçmalığı kontrolünün mümkün olmadığı saçma teknolojilerin ülkemizde barındırılmasını asla kabullenmiyorum kabullenen var ise patlayan bu santralde bizzat gönüllü olarak yerini alsın belki adını yazdırır NÜKLEER ŞEHİDİ diye tarihe.
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Quard 2 yıl
Şimdi bunu duyan bizdeki çevreciler nüklleer santral yapılmaması konusunda daha çok gündeme gelirler/ortaya çıkarlar.
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kadirirdem 2 yıl
Bu forumu kullananlar iyice saçmalamaya zıvanadan çıkmaya başladı , Nükleer santral patlaması haberinden nasıl bizim hükümete ve devlete geldi konu ? Millet sataşacak yer arıyor. Aslında siyaset veya karşılıklı kavgaya veya tartışmaya gidecek sohbetleri yasaklamak lazım.
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tropeus77 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bu forumu kullananlar iyice saçmalamaya zıvanadan çıkmaya başladı , Nükleer santral patlaması haberinden nasıl bizim hükümete ve devlete geldi konu ? Millet sataşacak yer arıyor. Aslında siyaset veya karşılıklı kavgaya veya tartışmaya gidecek sohbetleri yasaklamak lazım.

evet ten sonra kesilir sesleri yine bir müddet..
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symbiat 2 yıl
4 bir yanımız nükleer santral dolmuş, millet hala aman yapmayın patlar ha... siz daha maden işletemiyorsunuz.... örnekler şahane yemin ediyorum.
en.wikipedia.org/...
lan sende nükleer santral olmamasının tek faydası enerjiyi satın aldığın ülkelere oluyor jöle beyinliler. iyi nükleer santral patlar diye kurmayalım, zaten her gün patlıyor, senin dünyanın en ileri teknolojisi ile kurduğun santral patlayacak, ama etrafındaki tarihi eser santraller bkz (Ermenistan) patlamayacak.... burada kalkıp Bulgaristan Ermenistan bile Türkiye'den daha ileride diyorsanız onların santrallerine bişi olmaz diyorsanız, kusura bakmayın ama bu 15 yıllık hükümetle değil milletçe en başından bizim eksiğimizden ileri gelir.
biraz uyanın biraz pragmatik oun ya, hükümet umurumda değil, bugün başa tırt partisi gelsin nükleer getiriyorum desin onuda desteklerim,
Türkiye'nin nükleer snatralden başka çaresi yok.... herşey adım adım oluyor, 3'den 5 4 olmadan gidilmiyor... nükleer santralini kurarsın ucuz enerjiyi sanayine aktarırsın belini doğrultursun yani önce aç karnın bir doyar, ondan sonra istakoz peşine koşup rüzgardı güneşti çevreydi dünyaydı diye dert edersin. öve öve bitirmediğiniz o yüksek medeniyetlerin hepsi bugünlerine nükleer santralleri sayesinde geldiler, kimse bir anda süper güç olmadı. şimdi adamların tuzları kurudu, rüzgara güneşe yatırım yaptılar, yavaşça oraya geçiyorlar, çünkü bunu yapacak kaynakları ve güçleri var, bizde inşallah o noktaya geleceğiz ama sırayla arkadaş sırayla ya...
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tropeus77 2 yıl
yalana bak sızıntı yokmuş.. sahtekarlar.. burada olsaydı sızıntının kralı olurdu..
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PurposeLess sinan 2 yıl
Bazıları ortalığı karıştırmak için mesaj yazıyo, bazı kekolarda alıntı yapıyo, işin vahim tarafı bu alıntı en fazla beğeniyi alıyo.
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StevenBayLouise 2 yıl
Türkiyede yapılacak nükleer santralerlere en başından beri karşı çıktım hala da karşı çıkıyorum.Türkiyede deprem riski var terör var, ihmal var.Daha bi kaç sene evvel Somada 300 ün üstünde insan ölmedi mi.Bide nükleer santral yapılıp ne gibi felaketler doğuracağını tahmin bile edemiyorum.Hem doğaya da yapılacak tahribat korkunç bi şekilde olur
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kmesne 2 yıl
Geçtim fransayı daha japonya bile nükleer santrallerde tam hakimiyet elde edememişken
Maden ocağı işletmesini bile beceremeyen türkiyede ne olacak acaba
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shegenli chingen 2 yıl
fotoda patlama olan yeri kırmızı daire içine alsın biri
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Sphygmus 2 yıl
Nükleer patlamayi itfaiye mi söndürecek
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