Fransa’da nükleer santral patlaması!

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Fransa’nın Flamanville kentinde bulunan nükleer santralde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yerel bilgi kaynaklarına patlama nedeni ile yaralılar olabileceği bilgisi aktarılıyor. Patlama nedeni ile itfaiye ekipleri olay yerine sevkedilmiş durumda ancak işin iç yüzü henüz tam manasıyla netlik kazanmış değil.

İlk yapılan açıklamada nükleer sızıntı olmadığı bilgisi aktarılmış durumda. Patlamanın da makine odasında meydana geldiği belirtiliyor. Tabi bu tür durumlarda olası bir panik durumunu önlemek adına sızıntı olmadığı garantisi klasik bir açıklama olsa da olayın iç yüzü zaman geçtikçe anlaşılmış olacaktır.

Ne Zaman Yapıldı?

İlk olarak 1979 yılında inşaatına başlanan ilk reaktör, 4 Aralık 1985 tarihinde hizmete alınmış. İnşaatı tamamlanan iki reaktör ile birlikte 2006 yılı rakamlarına göre Fransa’nın yıllık elektrik ihtiyacının %4’ü bu reaktörlerden sağlanıyormuş. 4 Aralık 2007 tarihinde yapımına başlanan üçüncü reaktörün ise 8.5 milyar Euro bedelle 54 ayda tamamlanması ön görülmüştü ancak sonradan yapılan düzenlemeler ile bütçenin yarım milyar Euro’dan daha yüksek bir bedelle aşıldığı ve 2019 yılında hizmete girebileceği duyuruldu. Patlamanın yeni yapılmakta olan reaktörle bir ilişkisi var mı yoksa eski reaktörden mi kaynaklı olduğu bilinmezliğini koruyor. Detayları yine sizlerle paylaşmış olacağız.

Neden Kritik?

Fransa’nın Kuzeybatısından yer alan Flamanville reaktöründen yaşanabilecek olası bir sızıntı Körfez Akıntısı ile Amerika’nın doğu kıyılarına kadar hızlı bir şekilde taşınabilecek oradan da Güney Amerika’ya ulaşabilecektir. Etkilerinin tüm Avrupa’da ve ülkemizde de görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Dileriz denildiği gibi bir sızıntı durumu kesinlikle söz konusu olmaz.

Görüntülerin olduğu bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: