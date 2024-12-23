Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü şebekeye bağladı

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Tam Boyutta Gör Fransa, 1999’dan bu yana ilk yeni nükleer reaktörünü enerji şebekesine bağlayarak ülkenin düşük karbonlu enerji üretimine yönelik önemli bir adım attı. Electricite de France SA (EDF) tarafından işletilen Flamanville-3 reaktörü, bu hafta sonu elektrik şebekesine bağlanarak Fransa’nın enerji altyapısına dahil oldu.

25 yıl sonra nükleere dönüş

Fransa, tam 25 yıl sonra nükleer enerjiye geri dönerken ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Avrupa Basınçlı Reaktörü (EPR) teknolojisine dayanan Flamanville-3, tam kapasiteye ulaştığında 1.6 gigavat (GW) ek enerji sağlayacak. Bu kapasite, Fransa’nın toplam nükleer enerji üretim kapasitesini yaklaşık 63 GW’a çıkarıyor. EDF’nin hali hazırda ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını karşılayan 56 reaktörlük filosu, Batı Avrupa’nın enerji arzının bel kemiğini oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni reaktör, kış aylarında artan enerji talebini karşılamak için istikrarlı bir kaynak sunarken, aynı zamanda gaz yakıtlı santrallerin kullanımını da azaltacak. EDF CEO’su Luc Remont, bu bağlantının "nükleer sektör için tarihi bir olay" olduğunu belirtti. Flamanville-3, yaz 2025’e kadar sürecek test aşamasında değişken kapasiteyle çalışacak. Bu süreçte, reaktörde ekipman ve güvenlik sistemleri farklı yükler altında test edilecek. Ayrıca, 18 aylık etkin enerji üretiminin ardından 250 günlük bir bakım ve denetim süreci başlayacak. Bu süreçte reaktör kapaklarının da değiştirilmesi planlanıyor.

12 yıllık gecikme yaşandı

Flamanville-3 projesi, 2007 yılında başlayan inşaat sürecinde 12 yıllık bir gecikmeyle tamamlandı. İlk etapta 3.3 milyar euro olarak planlanan bütçe, dört kat artarak 13.2 milyar euroya ulaştı. Bu, özellikler nükleer santral projelerinde oldukça sık gördüğümüz bir durum.

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Proje sürecinde yaşanan gecikmeler ve maliyet artışları, Fransa’nın nükleer endüstrisinin zamanında ve bütçe dahilinde yeni reaktörler inşa etme kabiliyetine yönelik endişelere yol açtı. Fransa, bu sorunlardan ders çıkararak ülke genelinde en az altı yeni büyük nükleer santral inşa etmeyi hedefliyor.

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Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü açtı