Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü şebekeye bağladı

25 yıl sonra nükleere dönüş
Fransa, tam 25 yıl sonra nükleer enerjiye geri dönerken ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Avrupa Basınçlı Reaktörü (EPR) teknolojisine dayanan Flamanville-3, tam kapasiteye ulaştığında 1.6 gigavat (GW) ek enerji sağlayacak. Bu kapasite, Fransa’nın toplam nükleer enerji üretim kapasitesini yaklaşık 63 GW’a çıkarıyor. EDF’nin hali hazırda ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını karşılayan 56 reaktörlük filosu, Batı Avrupa’nın enerji arzının bel kemiğini oluşturuyor.
12 yıllık gecikme yaşandı
Flamanville-3 projesi, 2007 yılında başlayan inşaat sürecinde 12 yıllık bir gecikmeyle tamamlandı. İlk etapta 3.3 milyar euro olarak planlanan bütçe, dört kat artarak 13.2 milyar euroya ulaştı. Bu, özellikler nükleer santral projelerinde oldukça sık gördüğümüz bir durum.
Proje sürecinde yaşanan gecikmeler ve maliyet artışları, Fransa’nın nükleer endüstrisinin zamanında ve bütçe dahilinde yeni reaktörler inşa etme kabiliyetine yönelik endişelere yol açtı. Fransa, bu sorunlardan ders çıkararak ülke genelinde en az altı yeni büyük nükleer santral inşa etmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.