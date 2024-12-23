Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü şebekeye bağladı

    Fransa, 1999’dan bu yana ilk kez elektrik şebekesine yeni bir nükleer reaktör bağladı. Flamanville-3 reaktörü, 1.6 GW’lık kapasitesiyle Fransa’nın nükleer kapasitesini 63 GW’a çıkarıyor.
    Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü açtı Tam Boyutta Gör
    Fransa, 1999’dan bu yana ilk yeni nükleer reaktörünü enerji şebekesine bağlayarak ülkenin düşük karbonlu enerji üretimine yönelik önemli bir adım attı. Electricite de France SA (EDF) tarafından işletilen Flamanville-3 reaktörü, bu hafta sonu elektrik şebekesine bağlanarak Fransa’nın enerji altyapısına dahil oldu.

    25 yıl sonra nükleere dönüş

    Fransa, tam 25 yıl sonra nükleer enerjiye geri dönerken ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Avrupa Basınçlı Reaktörü (EPR) teknolojisine dayanan Flamanville-3, tam kapasiteye ulaştığında 1.6 gigavat (GW) ek enerji sağlayacak. Bu kapasite, Fransa’nın toplam nükleer enerji üretim kapasitesini yaklaşık 63 GW’a çıkarıyor. EDF’nin hali hazırda ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını karşılayan 56 reaktörlük filosu, Batı Avrupa’nın enerji arzının bel kemiğini oluşturuyor.

    Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü açtı Tam Boyutta Gör
    Yeni reaktör, kış aylarında artan enerji talebini karşılamak için istikrarlı bir kaynak sunarken, aynı zamanda gaz yakıtlı santrallerin kullanımını da azaltacak. EDF CEO’su Luc Remont, bu bağlantının "nükleer sektör için tarihi bir olay" olduğunu belirtti. Flamanville-3, yaz 2025’e kadar sürecek test aşamasında değişken kapasiteyle çalışacak. Bu süreçte, reaktörde ekipman ve güvenlik sistemleri farklı yükler altında test edilecek. Ayrıca, 18 aylık etkin enerji üretiminin ardından 250 günlük bir bakım ve denetim süreci başlayacak. Bu süreçte reaktör kapaklarının da değiştirilmesi planlanıyor.

    12 yıllık gecikme yaşandı

    Flamanville-3 projesi, 2007 yılında başlayan inşaat sürecinde 12 yıllık bir gecikmeyle tamamlandı. İlk etapta 3.3 milyar euro olarak planlanan bütçe, dört kat artarak 13.2 milyar euroya ulaştı. Bu, özellikler nükleer santral projelerinde oldukça sık gördüğümüz bir durum.

    Proje sürecinde yaşanan gecikmeler ve maliyet artışları, Fransa’nın nükleer endüstrisinin zamanında ve bütçe dahilinde yeni reaktörler inşa etme kabiliyetine yönelik endişelere yol açtı. Fransa, bu sorunlardan ders çıkararak ülke genelinde en az altı yeni büyük nükleer santral inşa etmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kırmızı ışıkta 3 saniye kuralı skoda felicia 1.3 glx alınır mı tek göz tembelliği ehliyet alabilir mi klima soğutuyor ama ısıtmıyor en iyi soba markası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro (M4 Pro &#231;ip)
    Apple MacBook Pro (M4 Pro çip)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız