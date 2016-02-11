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Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu

Fransa’nın en büyük yol inşaat firması (otoyol, demir yolu, sinyalizasyon vb.) Colar, Fransa Solar Enerji Enstitüsü ile birlikte geliştirdiği ve patentlediği solar yol teknolojisini gün yüzüne çıkardı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu
 
Güneş enerjisinden elektrik üretmek aşina olduğumuz bir kavram. Solar elektrik fabrikalarının sayısı dünya genelinde artarken büyük teknoloji devlerinin de solar enerji panelleri üretimi konusunda büyük yatırımlarına şahit oluyoruz. 
Fransız yol yapım şirketi Colas ise yol için tasarlanmış özel güneş panelleri sayesinde kurulum alanlarından tasarruf edilmesini sağlayarak bu konuda önemli bir başarıya imza attı. 
Firma Wattway ismini verdiği solar yol teknolojisinin yaklaşık 20 metre² alana kurulumu ile elde edilecek elektrik enerjisinin ortalama bir evin günlük ihtiyacını karşılayacağını iddia ediyor.
Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu
 
5 yıllık Ar&Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıktığı belirtilen WattWay’in avantajları arasında yollara döşenmesi için mevcut yolların sökülerek yeniden özel yolların inşa edilmesinin gerekmemesi olduğuna vurgu yapıyor.
Yüksek mühendislik çabaları gerektirmeden mevcut yol yüzeylerine uygulanabildiği belirtilen teknolojinin, fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Colar'ın, Fransız hükümeti ile beraber yürüttüğü saha testlerinin devam ettiği belirtilirken Wattway’in içinde bulunduğumuz yılın ilerleyen aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.


http://www.motorauthority.com/news/1102308_france-to-build-more-than-600-miles-of-solar-roads-video Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
bizim yollar yap sonra her sene tamir et zengin ol mantığıyla yapıldığından üstüne böyle bir şey koymak pek mümkün değil. senesini doldurmadan çöken asfalta nasıl koyacaksın bunu.
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lterlemez 3 yıl
Yaya yolları için mükemmel çözüm ama bizim karayollarında nasıl olacak? Asfalt, kırma taş ne de beton yol dayanıyor bizim kamyonlara...
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BiggestNiko 3 yıl
Lutfen colas sirketinin yol yapım goruntulernide habere ekleyin.Ekleyin ki bizim duble yol denen sey ile adamların asfalt uygulama derinligini herkes gorsun.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Bizim meşhur dört şeritli yollara bunlardan alıp döşeyelim, hiç değilse yol boyunca kullanılan uyarı ışıkları ve lambaların elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılar.
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artenis 3 yıl
Yollar aslında kocaman boş alanlardır, yaklaşım süper. Başlangıç anını hayal edemiyorum bile...
'' boş alanları kullanalım bence, bir sürü güneş tarlası vs masraflı, mesela yollar''
'' hihoooo yol dedi ya ''
'' :D ''
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Saylan 3 yıl
Zekice hem yol hem enerji kaynağı
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