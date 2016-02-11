Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu

Güneş enerjisinden elektrik üretmek aşina olduğumuz bir kavram. Solar elektrik fabrikalarının sayısı dünya genelinde artarken büyük teknoloji devlerinin de solar enerji panelleri üretimi konusunda büyük yatırımlarına şahit oluyoruz.

Fransız yol yapım şirketi Colas ise yol için tasarlanmış özel güneş panelleri sayesinde kurulum alanlarından tasarruf edilmesini sağlayarak bu konuda önemli bir başarıya imza attı.

Firma Wattway ismini verdiği solar yol teknolojisinin yaklaşık 20 metre² alana kurulumu ile elde edilecek elektrik enerjisinin ortalama bir evin günlük ihtiyacını karşılayacağını iddia ediyor.

5 yıllık Ar&Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıktığı belirtilen WattWay’in avantajları arasında yollara döşenmesi için mevcut yolların sökülerek yeniden özel yolların inşa edilmesinin gerekmemesi olduğuna vurgu yapıyor.

Yüksek mühendislik çabaları gerektirmeden mevcut yol yüzeylerine uygulanabildiği belirtilen teknolojinin, fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Colar'ın, Fransız hükümeti ile beraber yürüttüğü saha testlerinin devam ettiği belirtilirken Wattway’in içinde bulunduğumuz yılın ilerleyen aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.





http://www.motorauthority.com/news/1102308_france-to-build-more-than-600-miles-of-solar-roads-video