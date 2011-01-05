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Freescale, ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin eski başkan yardımcılarından Henry Richards'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı yarıiletken üreticisi Freescale, ARM tabanlı işlemci tasarımında sektörün iddialı isimleri arasında yer alıyor. Qualcomm, Nvidia ve Texas Instruments gibi firmaların rakibi olan Freescale, ARM Cortex-A9 tabanlı yeni nesil işlemcilerini tanıttı.

i.MX6 serisi altında sunulan yeni nesil uygulama işlemcilerinin modeline göre tek, çift ve dört çekirdekli tasarıma sahip oldukları ve yine modeline göre 1.2GHz'e varan hızlarda çalıştıkları ifade ediliyor. Akıllı telefonlardan araç içi bilgi-eğlence sistemlerine kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen yeni nesil işlemcilerin, 1MB'a kadar Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacakları ve 1080p video işleyip çözümlemenin yanı sıra 3D oynatma yeteneğine sahip olacakları ifade ediliyor.

Stereoskopik imaj sensörün desteği sunan i.MX6 serisi ARM Cortex-A9 tabanlı yeni nesil işlemcilerdeki grafik biriminin saniyede 200 milyon üçgen çizebildiği ve bu sınıfta etkileyici değerlere imza atacağı ifade ediliyor. Ayrık bir yapı olarak 2D ve vertex hızlandırma motorlarıona da sahip olan işlemciler, pek çok yeni standardı da destekleyecek.

Freescale'den yapılan açıklamaya göre i.MX6 serisi yeni nesil işlemciler, platform olarak Gigabit Ethernet, SATA 3.0 Gbps, PCIe, HDMI 1.4, SD3.0 ve USB 2.0 gibi yaygın olarak kullanılan endüstri standartlarına destek sunuyorlar.. Örneklendime çalışmalarının 2. çeyrekte başlanması beklenen i.MX6 işlemcilerinin satışı ise yıl sonuna doğru başlayacak. Freescale'in yol haritasından da anlaşılabileceği üzere, bu alanda Nvidia'nın ciddi bir tavim avantajına sahip olduğu söylenebilir. Hacimli üretimine 2010'un ilk aylarında başladığı Cortex-A9 tabanlı Tegra 2 işlemcisini uzunca bir süredir satmakta olan Nvidia'nın, hazırlıkları biten Tegra 3 platformunu yakında tanıtması bekleniyor.


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theyapici 8 yıl
vay be desenize canavar gibi telefonlar yolda
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DH Misafiri 8 yıl
valla ben arm lerin daha iyi olmasını istiyorum ne diye o kadar işlem istemeyen uygulamalar için fazladan işlemci gücü alıyım ki bir çokişte yetiyor.
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suhaksk 8 yıl
Yakında oyle olacak zaten bu gidişle cep telefonu yada padlerde win 7 ve uygulamalar Fm benzeri uygulamaları yukleyecez oynayacaz hızla gelişecek :) Görürsem şaşırmam günün birinde demiştim derim fazla değil mesala 3 sene sonra
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0tt0m@n 8 yıl
Bu ne yahu, resmen bilgisayar gibi oldu bunlar. x86 komut setini desteklese windows 7 bile çalıştırır
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