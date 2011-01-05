Freescale, ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyor

AMD'nin eski başkan yardımcılarından Henry Richards'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı yarıiletken üreticisi Freescale, ARM tabanlı işlemci tasarımında sektörün iddialı isimleri arasında yer alıyor. Qualcomm, Nvidia ve Texas Instruments gibi firmaların rakibi olan Freescale, ARM Cortex-A9 tabanlı yeni nesil işlemcilerini tanıttı.

i.MX6 serisi altında sunulan yeni nesil uygulama işlemcilerinin modeline göre tek, çift ve dört çekirdekli tasarıma sahip oldukları ve yine modeline göre 1.2GHz'e varan hızlarda çalıştıkları ifade ediliyor. Akıllı telefonlardan araç içi bilgi-eğlence sistemlerine kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen yeni nesil işlemcilerin, 1MB'a kadar Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacakları ve 1080p video işleyip çözümlemenin yanı sıra 3D oynatma yeteneğine sahip olacakları ifade ediliyor.

Stereoskopik imaj sensörün desteği sunan i.MX6 serisi ARM Cortex-A9 tabanlı yeni nesil işlemcilerdeki grafik biriminin saniyede 200 milyon üçgen çizebildiği ve bu sınıfta etkileyici değerlere imza atacağı ifade ediliyor. Ayrık bir yapı olarak 2D ve vertex hızlandırma motorlarıona da sahip olan işlemciler, pek çok yeni standardı da destekleyecek.

Freescale'den yapılan açıklamaya göre i.MX6 serisi yeni nesil işlemciler, platform olarak Gigabit Ethernet, SATA 3.0 Gbps, PCIe, HDMI 1.4, SD3.0 ve USB 2.0 gibi yaygın olarak kullanılan endüstri standartlarına destek sunuyorlar.. Örneklendime çalışmalarının 2. çeyrekte başlanması beklenen i.MX6 işlemcilerinin satışı ise yıl sonuna doğru başlayacak. Freescale'in yol haritasından da anlaşılabileceği üzere, bu alanda Nvidia'nın ciddi bir tavim avantajına sahip olduğu söylenebilir. Hacimli üretimine 2010'un ilk aylarında başladığı Cortex-A9 tabanlı Tegra 2 işlemcisini uzunca bir süredir satmakta olan Nvidia'nın, hazırlıkları biten Tegra 3 platformunu yakında tanıtması bekleniyor.