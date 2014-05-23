Freescale ve Donanımhaber işbirliğiyle hazırlanan ödüllü anket katılımı sonuçlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geçtiğimiz günlerde Donanımhaber.com ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Freescale tarafından düzenlenen ödüllü anket yarışması sonuçlandı.
Freescale firmasının her biri 74$ değerinde olan 10 adet RiotBoard geliştirme platformu için katılımlarını gerçekleştirenler arasından bu ürünü kazanan isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Asil liste
kene.
erolsngl
baytarcombo
Saygin Topkaya
Semih Akdemir
Erol Gök
Alican Yıldız
cihan85
Çağatay Yılmam
Doğancan Altun
Yedek liste
emresalvation
Eren Özkul
Haktan Kurt
Hüseyin Yılmaz
İrfan Ömür
Kaan Kılıçaslan
Mustafa Tanrıverdi
Özlem Dişlioğlu
tamergungor2006
tyler_durden
Freescale RiotBoard hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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