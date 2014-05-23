Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Freescale ve Donanımhaber işbirliğiyle hazırlanan ödüllü anket katılımı sonuçlandı

Donanımhaber.com ve Freescale tarafından düzenlenen ödüllü anket yarışmasının kazananları ve yedek listesi belli oldu
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
430
1
47
Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Freescale ve Donanımhaber işbirliğiyle hazırlanan ödüllü anket katılımı sonuçlandı
Geçtiğimiz günlerde Donanımhaber.com ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Freescale tarafından düzenlenen ödüllü anket yarışması sonuçlandı.
Freescale firmasının her biri 74$ değerinde olan 10 adet RiotBoard geliştirme platformu için katılımlarını gerçekleştirenler arasından bu ürünü kazanan isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Asil liste 
kene.
erolsngl
baytarcombo
Saygin Topkaya
Semih Akdemir 
Erol Gök
Alican Yıldız 
cihan85
Çağatay Yılmam
Doğancan Altun 
Yedek liste 
emresalvation
Eren Özkul
Haktan Kurt
Hüseyin Yılmaz
İrfan Ömür
Kaan Kılıçaslan
Mustafa Tanrıverdi
Özlem Dişlioğlu 
tamergungor2006
tyler_durden
Freescale RiotBoard hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Candance 5 yıl en beğenilen
Yarismami vardi
. Neyse hayirli olsun kazananlara
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Zaten yorumlara bakılırsa bende dahil forumun çoğunun yarışmadan haberi bile yokmuş
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TYLER* 5 yıl
Ulan çıkmamış tüh.

Zaten katılmamıştım
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Balawitz 5 yıl
İlk defa duydum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sidik_lee 5 yıl
Duyuru mukemmeldi, herkes katıldı, tesekkurler.(!)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tyler_durden 5 yıl
yedek olup sonuncu yedek olmak varmış kaderde :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 5 yıl
hediye etmek isteyen olursa ben hep burdayım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TECHTRONİC 5 yıl
Şu Özlem DİŞÇİOĞLU na bi bakiym (sapık amaçlarla değil)
dedim kadın resmen yarışma,çekiliş canavarı şuna bakarmısınız.Bide bunlar tutturdukları yani m.facebook.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl TECHTRONİC
İlk defa yedeklere kalmış herhalde
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Topkara28 5 yıl
Kazanamadık yavv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 5 yıl
Ben yarışmayı daha yeni duyuyorum yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter Morgan 5 yıl
Çıksaydı şaşırırdım zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxone 5 yıl
Sıkıntı yok beyler yarışma 20 kişi arasında yapılmış. Kazananlar dışında yarışmayı duyan yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
Bilseydik katılırdıgh :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cübbeli gandalf 5 yıl
Ne zaman yapıldı bu yarışma?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
430 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, donanımhaber ve
2 etiket daha anket freescale
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Baba" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim