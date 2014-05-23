Freescale ve Donanımhaber işbirliğiyle hazırlanan ödüllü anket katılımı sonuçlandı

Geçtiğimiz günlerde Donanımhaber.com ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Freescale tarafından düzenlenen ödüllü anket yarışması sonuçlandı.

Freescale firmasının her biri 74$ değerinde olan 10 adet RiotBoard geliştirme platformu için katılımlarını gerçekleştirenler arasından bu ürünü kazanan isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Asil liste

kene.

erolsngl

baytarcombo

Saygin Topkaya

Semih Akdemir

Erol Gök

Alican Yıldız

cihan85

Çağatay Yılmam

Doğancan Altun

Yedek liste

emresalvation

Eren Özkul

Haktan Kurt

Hüseyin Yılmaz

İrfan Ömür

Kaan Kılıçaslan

Mustafa Tanrıverdi

Özlem Dişlioğlu

tamergungor2006

tyler_durden

Freescale RiotBoard hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz