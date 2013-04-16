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Fujifilm, HS35EXR isimli yüksek yakınlaştırma sağlayabilen fotoğraf makinesinin satışına başladı

6 yıl
2,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm, HS35EXR isimli yüksek yakınlaştırma sağlayabilen fotoğraf makinesinin satışına başladı
2013 yılı başında ilk duyurusunu yaptığı HS35EXR fotoğraf makinesinin satışına başlayan Fujifilm, yeni modeller ile piyasada yer almaya devam ediyor.
Fujifilm'in SLR-Benzeri gövde yapısına sahip bir modeli olan HS35EXR, teknik olarak üzerinde 1/2"16MP EXR CMOS sensör, 30 kat optik, 60 kat dijital yakınlaştırma sağlayan 24-720mm Fujinon lens, ISO 100-3200 aralığı, Full HD 1080P 30fps stereo ses ile video kayıt yeteneği, 3-inç 460 nokta hareketli LCD ekran ve 920 nokta elektronik vizör gibi özelliklere sahip.
 
Fujifilm, HS35EXR isimli yüksek yakınlaştırma sağlayabilen fotoğraf makinesinin satışına başladı
Fotoğrafları işlerken kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan RAW formatında fotoğrafların da çekilmesine izin verebilen model, manuel modlara, altı adet özel fotoğraf filtresine, harici flaş yuvasına ve beraberinde gelen lityum-iyon pil ile 600 fotoğrafa kadar çekim kapasitesine sahip. Çektiği fotoğraf ve videoları SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen HS35EXR, 131x97x126mm boyutlar yanında 687 gram ağırlığa sahip.
Fujifilm tarafında geliştirilen HS35EXR SLR-Benzeri fotoğraf makinesi, yurt dışında 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Ürünün ülkemizde ne kadar fiyat ile satılacağı ise henüz belli değil. 

http://www.bestbuy.com/site/Fujifilm---HS35EXR-16.0-Megapixel-Digital-Camera/8608089.p;tab=specifications?id=1218879462744&skuId=8608089 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cibicibi 6 yıl
Canon ve Nikon gümbür gümbür gelirken Fujifilm'in düşük fiyatla durumu kurtarması lazım.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir HX300 değil.
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl
Fujifilm HS serisi bana göre fiyasko bir seridir.Önceden bende iyi diye düşünüyordum fakat bir süre kullanınca fark ettim kötü olduğunu.Fotoğrafçılığın teknik tarafından biraz anlayanlar zaten ne dediğimi anlamıştır.Yeni modelde değişiklikler olabilir tabiki tam özellikleri göremeden birşey diyemeyiz ama gene mercimek kadar sensöre 1200mm lens takmışlardır diye düşünüyorum
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