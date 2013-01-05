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Fujifilm HS50EXR modelinin teknik özellikleri belli oldu

6 yıl
7,6b
1
63
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği fotoğraf makineleri ile gündemden düşmeyen Fujifilm, HS50EXr modelinin teknik özelliklerini yayınladı. 
Bugün dedikodu halinde haberini yaptığımız makinenin teknik özellikleri akşam saatlerinde resmi olarak belli oldu. Fujifilm İngiltere tarafından açıklanan bilgiler üzerinden, HS50EXR fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;
- 16MP 1/2" EXR CMOS 2 sensör
- 24-1000mm 42X F/2.8-5.6 Fujinon lens  (Dijital zoom devreye girerse 84X zoom oranı)
- Yüz tanıma sistemi 
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi 
- EXR 2 işlemci
- Hybrid otomatik netleme sistemi
- Focus Peak özelliği
- Manuel kontrol imkanı ( P/S/A/M ) 
- 1cm oranında süper makro modu 
- Full HD 1080p 60fps video çekim özelliği ve stereo ses kaydı
- 3" hareketli LCD ekran
- 920k elektronik vizör
- Raw fotoğraf çekim özelliği
- Lityum-ion pil ile 500 fotoğraf çekebilme kapasitesi
- Harici flaş yuvası ve mikrofon çıkışı
- 10 adet çekim modu
Fujifilm İngiltere tarafından ürünün fiyatı yada çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı. 

http://www.fujifilm.eu/uk/news/article/news/announcing-fujifilms-new-finepix-hs50exr-long-zoom-camera-1/ Yorum Yaz
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darbelux 6 yıl en beğenilen
ehh yine tebrik etmek lazım ki cep telefonlarında kullanılan sensörü azıcık büyütüp bu makinaya koymuşlar...
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CavaLieR-G 6 yıl Bloodin
Bloodin

Bu özelliklerin yanında bir de FF sensör mü olsaydı, yarı prof. makineden ne bekliyorsunuz? Adamlar optik görüntü sabitleme + videoda phase detection af koymuş, üstüne hybrid AF sistemi yapmış ve ödüllü EXR sensörü geliştirmiş, ne yapsınlar, uzay gemisi mi?

sorun sensörün küçüklüğü makinenin kalitesi değil zaten hs serisi için tartışılan şey . performansı karşısında ona ödemeniz gereken servet asıl sorun
BloodinBu özelliklerin yanında bir de FF sensör mü olsaydı, yarı prof. makineden ne bekliyorsunuz? Adamlar optik görüntü sabitleme + vid...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
benim sorum şu hs 50 ile cektiğim resimleri kamara üzerinden nasıl facebook ve youtube da paylaşabilirim bana bu konu hakkında bana yrdımcı olursanız cok memnun olacağım şimdiden teşekkür ederim
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar simdi bu makina amazonda 284 dolar bu fiyata 2.el dslr makinalarından bile gelmiyor bu fiyatlı birine siz ne önerirsiniz 2. El tabiki ben güzel fotoğraflar çekmek istiyorum ama bütçemde bu ne yapmalıyım.Teşekkürler
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DH Misafiri 5 yıl
photographyblog.com/...
Bu adresten istediğin makineyi inceleyebilir. Hepsinin orijinal ayni ortam ve objeyle test edilmiş fotoğraf örneklerini görebilirsiniz.basarili bir site. Tavsiye ederim.
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DH Misafiri 5 yıl
Fujifilm HS50 modelinde gps varmı?
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DH Misafiri 5 yıl
bu hs50 çok hoş bir makine çekimleri falan çok harika büyütüncede fazla kumlanma yapmıyor. standart çıktıları çok canlı alabilirsiniz. almaya değer bence. fıyatı çok normal. herseyi yapabilirsiniz. tek kotulugu vizör bozuyor :) ama cekımlerı gerçekten harıka :)
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DiCaprio 5 yıl
Cok iyiymis
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ALBAY 5 yıl
D3100 kullanıyorum demiştim.Otomatik moda bile gerek yok sadece P modunda harika fotolar çekebilirsiniz.Hiçbir şey bilmenize gerek yok emin olabilirsiniz.
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Birder 5 yıl
Jiddi nin söylediklerine ekstra olarak,

dslr almak mantıksız günlük kullanımda gibi şeyler söylemiş. Şuan otomatik modlar o kadar gelişmiş durumda ki o sizin tabir ettiğiniz günlük kullanım kullanıcısının isteklerini sağlar . Ama nedense bu şekilde dslr kullanmayı zor bir iş gibi gösteriyorsunuz pek anlam veremiyorum. Araba kullanıyorsunuz, bilgisayar kullanıyorsunuz, son model telefonunuz olabiliyor vs bunlar içinde birçok terimi öğreniyorsunuz da bir dslr nin kullanımını mı oğrenemeyeceksiniz. Tabiki zor yanları var , bir çok teknik ayrıntı vs var kompozisyon var ama belirtildiği gibi günlük kullanıcı ve bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Hem günlük kullanıcı diyorsun hemde 50x zoomu olan makina aldırtıyorsun bir suru para verdirtip neresi mantıklı ? O kadar zoomu bu işle uğraşan hobi olarak yapanlar bile kullanmıyor nerdeyse : )
sensor farkını da sanırım sadece yüzde yüz yapınca algılanacağını sanıyorsunuz oda ayrı bir olay ,
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CavaLieR-G 5 yıl Birder
Oculomotorius

Jiddi nin söylediklerine ekstra olarak,

dslr almak mantıksız günlük kullanımda gibi şeyler söylemiş. Şuan otomatik modlar o kadar gelişmiş durumda ki o sizin tabir ettiğiniz günlük kullanım kullanıcısının isteklerini sağlar . Ama nedense bu şekilde dslr kullanmayı zor bir iş gibi gösteriyorsunuz pek anlam veremiyorum. Araba kullanıyorsunuz, bilgisayar kullanıyorsunuz, son model telefonunuz olabiliyor vs bunlar içinde birçok terimi öğreniyorsunuz da bir dslr nin kullanımını mı oğrenemeyeceksiniz. Tabiki zor yanları var , bir çok teknik ayrıntı vs var kompozisyon var ama belirtildiği gibi günlük kullanıcı ve bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Hem günlük kullanıcı diyorsun hemde 50x zoomu olan makina aldırtıyorsun bir suru para verdirtip neresi mantıklı ? O kadar zoomu bu işle uğraşan hobi olarak yapanlar bile kullanmıyor nerdeyse : )
sensor farkını da sanırım sadece yüzde yüz yapınca algılanacağını sanıyorsunuz oda ayrı bir olay ,

yav hocam geçen ay kardeşime 2006 model bir k110d aldık . onun otomatik modları bile şahane kalitede fotoğraf veriyor yahu . yeni slr makineler zaten aşmış durumda . hiçbir fikrin yoksa bile uygun sahne moduna getir bitti gitti . kaldıki diyafram öncelikli mod kullanmak çok zor olmasa gerek . kardeşim de like makineleri daha çok beğeniyordu . ısrarlarım vesilesiyle dslr aldı farkı gördü .

Jiddi hocam gene belgelerle gelmiş vallahi eline sağlık hocam
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ALBAY 5 yıl
Yanlışlıkla hs20 almıştım.acemiydim o zamanlar.hemen D3100 ile değiştirdim iade edip.karşılaştırmak bile saçmalık arada 100 kat kalite farkı var.hs serisini bedava verseler almam sıradan bir kompakttan farkı yok gibi.
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Birder 5 yıl
Ah ah nasılda makyajlıyorlar birde bilgisizlikten mi yoksa bilerek mi bilmiyorum Geçen teknosada adam bunların sensorleri aps c şaşırdım tabi dedi , yok değil diyorum o zaman bir şey diyemem diyor size siz oyle bilin diyor sonra oradaki kompakt makinelerin hepsi aps c demez mi
çıkar bakalım göster nerde yazıyor diyorum eliniz de yok mu yok diyor , . Olumsuz biri değildi ama eğitim vermemişler çok belli idi insanlarda bu şekilde tav oluyorlar işte inanıp.
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jiddi 5 yıl Birder
Oculomotorius

Ah ah nasılda makyajlıyorlar birde bilgisizlikten mi yoksa bilerek mi bilmiyorum Geçen teknosada adam bunların sensorleri aps c şaşırdım tabi dedi , yok değil diyorum o zaman bir şey diyemem diyor size siz oyle bilin diyor sonra oradaki kompakt makinelerin hepsi aps c demez mi
çıkar bakalım göster nerde yazıyor diyorum eliniz de yok mu yok diyor , . Olumsuz biri değildi ama eğitim vermemişler çok belli idi insanlarda bu şekilde tav oluyorlar işte inanıp.

Bu Dünya'nın çivisi çıktı kanımca. İnsanlık her gün daha kolay bilgiye ulaşabiliyor iken öğrenmek yerine bilgiyi saptıran, yalan söyleyen, kasıtlı şaşırtanlara inananlar gittikçe artıyor. İlginç bir durum, bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça insan tembelleşiyor ve önüne konan samanı iyi diye yeme rahatını istek ve bilinçli olarak kabul ediyor sanırım ! Her gün internete giriyor iken hepi-topu 10-20 dakika içinde aps-c ne hangilerinde var vb. gibi bilgilere ulaşabilecek iken kişiler bilmediklerini bile bilmeyerek bildiklerini sandıkları şeyde ısrar bile edebilerek belki de nice bilgisizi büründükleri üniforma ve konum ile zehirliyor olabilirler ! Bu tabi ki bir tek fotoğraf makinası satışı konusunda değil. Bir çok alanda aynı durum mevcut.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaş forumlarda yazmayı biliyosunuz.kaçınız gitti baktı makineyi bugün evkurda baktım çok hoşuma gitti.acıkcası yazması kolay gidin bakın ondan sonra yazın fuji canon veya nikon cebinize paramı koyuyor polemikci değil aydınlatıcı olun biraz.ben şimdi bir makine istesem bu yorumlardan ne anlıyım.boş yazıyosunuz.forum delisi olmuşunuz elinize makine verseler bişiden anlarmısınız merak ediyorum? canoncu nikoncu fujiciler.
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jiddi 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaş forumlarda yazmayı biliyosunuz.kaçınız gitti baktı makineyi bugün evkurda baktım çok hoşuma gitti.acıkcası yazması kolay gidin bakın ondan sonra yazın fuji canon veya nikon cebinize paramı koyuyor polemikci değil aydınlatıcı olun biraz.ben şimdi bir makine istesem bu yorumlardan ne anlıyım.boş yazıyosunuz.forum delisi olmuşunuz elinize makine verseler bişiden anlarmısınız merak ediyorum? canoncu nikoncu fujiciler.

Bir sizin mi elleriniz, gözleriniz ve ayaklarınız var sanıyorsunuz ? Bakmadığımızı nereden ve nasıl bilip böyle konuşuyorsunuz ? Elbette ki baktık. Fakat o üzerindeki LCD ekrandan bakarak sizin neyi ne kadar gördüğünüzü ve ona göre karar vererek ne kadar doğru ve gerçekçi bir bakış yaptığınızı idrak edebilmeniz ne mümkün !.. 16 megapixel fotoğraf çeken makinanın fotoğraflarına 920.000 pixel (haydi diyelim 1 megapixel) ekranda 16 kat ufaltılmış olarak bakıp beğenmeniz mi sizin gidip bakmanızı daha gerçekçi yapandır yoksa çekilen fotoğraflardan 16 megapixel fotoğrafı açıp bakmak mı daha gerçekçidir !.. Aklınız bu kadar ise kendinize yetiyor ise ne mutlu size. Sizin elinize veriyorlar ve hemen mutlu oluyorsunuz ya işte !
İnsanlara hemmen iftira atmayı da ne güzel biliyorsunuz. Ne o deli meli demeler ? Size hakaret eden mi oldu da kendi kendinize köpürüp hakaretler ederek bir ürünü övme çabası içine giriyorsunuz bu derece ? Kendinize gelin, ahlaksızlığınızı misafir üyelik ardına saklanarak yapmayın. İnsan olun ve Adam olun yapabiliyorsanız.
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