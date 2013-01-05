Fujifilm HS50EXR modelinin teknik özellikleri belli oldu





Ürettiği fotoğraf makineleri ile gündemden düşmeyen Fujifilm, HS50EXr modelinin teknik özelliklerini yayınladı.

Bugün dedikodu halinde haberini yaptığımız makinenin teknik özellikleri akşam saatlerinde resmi olarak belli oldu. Fujifilm İngiltere tarafından açıklanan bilgiler üzerinden, HS50EXR fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;

- 16MP 1/2" EXR CMOS 2 sensör

- 24-1000mm 42X F/2.8-5.6 Fujinon lens (Dijital zoom devreye girerse 84X zoom oranı)

- Yüz tanıma sistemi

- Optik görüntü sabitleme teknolojisi

- EXR 2 işlemci

- Hybrid otomatik netleme sistemi

- Focus Peak özelliği

- Manuel kontrol imkanı ( P/S/A/M )

- 1cm oranında süper makro modu

- Full HD 1080p 60fps video çekim özelliği ve stereo ses kaydı

- 3" hareketli LCD ekran

- 920k elektronik vizör

- Raw fotoğraf çekim özelliği

- Lityum-ion pil ile 500 fotoğraf çekebilme kapasitesi

- Harici flaş yuvası ve mikrofon çıkışı

- 10 adet çekim modu

Fujifilm İngiltere tarafından ürünün fiyatı yada çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

http://www.fujifilm.eu/uk/news/article/news/announcing-fujifilms-new-finepix-hs50exr-long-zoom-camera-1/