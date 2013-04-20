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Fujifilm X serisi yeni fotoğraf makinesi Temmuz ayında geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm X serisi yeni fotoğraf makinesi Temmuz ayında geliyor
X sistem fotoğraf makinesi ailesinin üreticisi Fujifilm, gelen son bilgilere göre aynı seriye ait yeni bir fotoğraf makinesini Temmuz ayı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkartacak.
Şimdilik dedikodu halinde olsa da %100 doğru olduğu söylenen bu yeni bilgiye göre Fujifilm, X-E1, X-Pro1 gibi makineleri ile aynı seride yer alacak ve üzerinde vizör yer almayan, hali hazırda piyasada satılan X-E1 fotoğraf makinesinden daha ucuz ve aynı zamanda daha ufak gövde yapısına sahip ve 700$ civarında bir fiyat ile Temmuz ayından yeni bir X-Sistem fotoğraf makinesini piyasaya sunacak.
Aynasız bir yapıda olacak olan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi hakkında daha ayrıntılı bilgilerin yakın bir zamanda ortaya çıkması bekleniyor. 

http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdigicame-info.com%2F2013%2F04%2F3x.html Yorum Yaz
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[__Zahid__] 6 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

yeni foto makinası iyidir iyi


şu ilk postlara gülüyom ya. yeni bi haber konusu açılınca panikle ne yazacağını bilemeden uyduruktan şeyler yazmak.
IhtiyarDelikanliyeni foto makinası iyidir iyişu ilk postlara gülüyom ya. yeni bi haber konusu açılınca pani...
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iboocum 6 yıl
x-1 pro candir ustune daha iyisi gelmez
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
yeni foto makinası iyidir iyi
1 Yanıt Yanıtla
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[__Zahid__] 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

yeni foto makinası iyidir iyi


şu ilk postlara gülüyom ya. yeni bi haber konusu açılınca panikle ne yazacağını bilemeden uyduruktan şeyler yazmak.
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