Fujifilm X serisi yeni fotoğraf makinesi Temmuz ayında geliyor

X sistem fotoğraf makinesi ailesinin üreticisi Fujifilm, gelen son bilgilere göre aynı seriye ait yeni bir fotoğraf makinesini Temmuz ayı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkartacak.

Şimdilik dedikodu halinde olsa da %100 doğru olduğu söylenen bu yeni bilgiye göre Fujifilm, X-E1, X-Pro1 gibi makineleri ile aynı seride yer alacak ve üzerinde vizör yer almayan, hali hazırda piyasada satılan X-E1 fotoğraf makinesinden daha ucuz ve aynı zamanda daha ufak gövde yapısına sahip ve 700$ civarında bir fiyat ile Temmuz ayından yeni bir X-Sistem fotoğraf makinesini piyasaya sunacak.

Aynasız bir yapıda olacak olan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi hakkında daha ayrıntılı bilgilerin yakın bir zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

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