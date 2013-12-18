Fujifilm, XF 10-24mm F4 R OIS lensini resmen duyurdu

Fotoğraf sektörü içerisinde özellikle X-Sistem fotoğraf makineleri ile sağlam bir yer edinen Fujifilm, ürün gamına XF 10-24mm F4 R OIS lens modelini eklediğini duyurdu.





Firmanın X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak geliştirilen XF 10-24mm F4 R OIS, sunduğu odak uzaklığı ile manzara ve mimari çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F4 sabit diyafram değeriyle her aralıkta üst seviye performans vaat ediyor. Elde çekimler için kişilere yardımcı OIS teknolojisiyle de tireşimleri önleyebilen lens, gövde tasarım itibariyle de Fujifilm makinelere uyumlu bir çizgiyle geliyor. Teknik olarak 14 element 10 grup lens dizilimine, F22 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 24cm minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Stepper), 72mm filtre çapına ve 410 gram ağırlığa sahip olan XF 10-24mm F4 R OIS, özel optik kaplamalarıyla da istenmeyen parlamaları önleyebiliyor.





Fujifilm'in yeni lensi XF 10-24mm F4 R OIS, 999$ fiyat etiketiyle 2014 Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/12/18/fujifilm-announces-xf-10-24mm-f4-r-ois-wideangle-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0