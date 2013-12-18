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Fujifilm, XF 10-24mm F4 R OIS lensini resmen duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm, XF 10-24mm F4 R OIS lensini resmen duyurdu
Fotoğraf sektörü içerisinde özellikle X-Sistem fotoğraf makineleri ile sağlam bir yer edinen Fujifilm, ürün gamına XF 10-24mm F4 R OIS lens modelini eklediğini duyurdu.

Firmanın X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak geliştirilen XF 10-24mm F4 R OIS, sunduğu odak uzaklığı ile manzara ve mimari çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F4 sabit diyafram değeriyle her aralıkta üst seviye performans vaat ediyor. Elde çekimler için kişilere yardımcı OIS teknolojisiyle de tireşimleri önleyebilen lens, gövde tasarım itibariyle de Fujifilm makinelere uyumlu bir çizgiyle geliyor.  Teknik olarak 14 element 10 grup lens dizilimine, F22 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 24cm minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Stepper), 72mm filtre çapına ve 410 gram ağırlığa sahip olan XF 10-24mm F4 R OIS, özel optik kaplamalarıyla da istenmeyen parlamaları önleyebiliyor.

Fujifilm'in yeni lensi XF 10-24mm F4 R OIS, 999$ fiyat etiketiyle 2014 Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/12/18/fujifilm-announces-xf-10-24mm-f4-r-ois-wideangle-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Ois görmek güzel
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ozangunay 5 yıl
Eğer bu lens Mart 2014 te çıkacaksa 56 mm herhalde yaza ancak gelir :-(
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BuDunyadaTek 5 yıl
selam ben fujinin merkezine gitmiştim geçen ay 56mm sormak için bana ov-cak başına satışda dediler ve fiyat 800-900 dolar civarı olacakmış. bende bekliyorum 56mm test etme imkanıda var orada arka tarafta stüdyo flaşları ve masa var yanımda çadırım ile bir kaç üründe götürüp deneyeceğim. eğer istediğim gibi çıkarsa 60mm satılık ilanımı yakında görürsünüz :)
2 Yanıt Yanıtla
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madmax50 5 yıl
Bu boyutlarda 16-70 lens bekliyorum fujiden. Zeiss kalitesinde olursa 14mm'yi satıp alırım.
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First_Person 5 yıl
XE-1 350 gram civarında, bu lens 410 gram. Denge biraz sıkıntılı...
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