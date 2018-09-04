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Fujifilm X-T3'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Japon fotoğrafçılık devi Fujifilm'in 6 Eylül'de resmen duyuracağı yeni fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Fujifilm X-T3 saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabilecek.
8 ay
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fujifilm X-T3'ün kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor. Nokishita Camera isimli internet sitesi yaklaşan fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini ele geçirmeyi başardı. Yayınlanan bilgilerin doğru olduğunu varsayarsak şirkete resmi lansmanda açıklayacak çok fazla bir şey bırakmamış gibi görünüyor.
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Sızan özelliklere göre fotoğraf makinesi yeni geliştirilen X-Trans CMOS 4 sensör ile donatılmış durumda. Aynı zamanda X-Processor 4 şeklinde bir görüntü işleme motoruna sahip. Bununla birlikte Fujifilm'in video çekim yeteneğine ciddi bir şekilde eğildiğini görüyoruz. Zira yayınlanan bilgilere göre X-T3 saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabiliyor.

Fujifilm X-T2'den daha ucuz olacak

Şirket bu yılın başlarında saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabilen X-H1 modelini duyurmuştu. Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesinde saniyede 60 kareye sıçradığını görmek son derece etkileyici. X-T3'ün özellikleri arasında deklanşöre yarım basıldığı andan itibaren çekim yapmaya başlayan ve deklanşör düğmesine sonuna kadar basıldığında çekim görüntüsünü kaydeden bir "ön çekim" modu da var.
X-T3'ün 6 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde internete sızan bir görüntü, fotoğraf makinesinin tasarımının aynı kalmaya devam edeceğini ortaya koymuştu. Ayrıca fiyatının bir önceki model olan X-T2'den daha ucuz olacağına yönelik söylentiler de duyuyoruz.

https://www.nokishita-camera.com/2018/09/x-t3_4.html Yorum Yaz
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mageji 8 ay
Medium format başka bir dünya. herkese hitap etmez. kullanım alanları, sensör yapısı, stili ile tamamen kendi içinde değerlendirilen bir tür. Sonuçta orta format alan bir kişiden dağa tırmanıp doğa fotoğrafçısı olmasını da bekleyemezsiniz. Yapılabilir mi? yapılır ama verimli olmaz. Ya da spor fotoğrafçılığı için kullanabilirsiniz demek de zor. Uygun değil çünkü. Kısıtlı bir alan sunuyor.
Sony A9 veya türevleri olan diğer FF aynasızlarla her çekim şartında iyi sonuç alırsınız. Üstelik taşınması ve çekim şartlarına göre hızlı yanıt vermesi de cabası.
bu yüzden yavaş yavaş aynasız pazarında FF modeller çoğalmaya başladı. Nikon ve Canon da bu ortama hızlı bir giriş yaptılar. dolayısıyla fujifilm burada ben orta format çıktım siz fakirler FF yapın demesi çok doğru gelmiyor.
Şahsen aynı para düzeyinde aynı ekipman oranında seçim yapacak olsam aynasız Sony A9 alırdım orta format yerine.
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thediskavrici 8 ay mageji
Fujifilm'in orta formatı tam kareden üstün gördüğünü sanmıyorum. Onlar da farkındadır ayrı kulvarlar olduklarının.
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mageji 8 ay
fujifilm hiç bir zaman FF makine çıkarmaz. Mevcut lens ailesinde FF lens yok çünkü. yeni lens modellerini FF için de tasarlaması gerekir ki bu ARGE çalışmaya ayıracağı para gereksiz ve zahmetli olur.
ama bence de FF çıkarmalıydı ve lens ailesini FF için de genişletmeliydi. Sony, Nikon,Canon FF aynasız pazarında şuan rakipsiz durumda ve gelecekte eğer FF = aynasızlar olursa fujifilm burada yalnız kalacak.
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Chillout 8 ay mageji
Medium format var zaten ve sony a9 fiyatında neredeyse. MF varken çok az bir farkı olan FF ye yatırım planları yok ve haksız da değiller.
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Bloodin 8 ay
X-Trans sensör dijital fotoğrafçılıktaki bugüne kadar yapılmış en büyük devrimlerden biri, APS-C sensörde ISO başarımı Full Frame seviyesinde fakat malesef Fujifilm bunun avantajını, 1 inçlik X-Trans sensör ile yüksek zoom oranına sahip bir bridge kamera ve bir de aynasız Full Frame X-Trans sensörlü makineyi çoktan çıkarmış olması gerekiyordu ama bir nevi treni kaçırdı gibi...
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deniz_sea 8 ay
Yurtdışı için fiyat uygun olabilir, ama yurdum için malesef öncekinin iki katı fiyatla gelecek
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