Fujifilm X-T3'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Fujifilm X-T3'ün kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor. Nokishita Camera isimli internet sitesi yaklaşan fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini ele geçirmeyi başardı. Yayınlanan bilgilerin doğru olduğunu varsayarsak şirkete resmi lansmanda açıklayacak çok fazla bir şey bırakmamış gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung ve Apple önümüzdeki yıl üç kameralı telefonları piyasaya sunacaklar"

Sızan özelliklere göre fotoğraf makinesi yeni geliştirilen X-Trans CMOS 4 sensör ile donatılmış durumda. Aynı zamanda X-Processor 4 şeklinde bir görüntü işleme motoruna sahip. Bununla birlikte Fujifilm'in video çekim yeteneğine ciddi bir şekilde eğildiğini görüyoruz. Zira yayınlanan bilgilere göre X-T3 saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabiliyor.

Fujifilm X-T2'den daha ucuz olacak

Şirket bu yılın başlarında saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabilen X-H1 modelini duyurmuştu. Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesinde saniyede 60 kareye sıçradığını görmek son derece etkileyici. X-T3'ün özellikleri arasında deklanşöre yarım basıldığı andan itibaren çekim yapmaya başlayan ve deklanşör düğmesine sonuna kadar basıldığında çekim görüntüsünü kaydeden bir "ön çekim" modu da var.

X-T3'ün 6 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde internete sızan bir görüntü, fotoğraf makinesinin tasarımının aynı kalmaya devam edeceğini ortaya koymuştu. Ayrıca fiyatının bir önceki model olan X-T2'den daha ucuz olacağına yönelik söylentiler de duyuyoruz.

https://www.nokishita-camera.com/2018/09/x-t3_4.html