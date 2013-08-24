Fujifilm, analog severlere özel olarak geliştirdiği "Instax Mini 90 Neoclassic" isimli filmli fotoğraf makinesini duyurdu





Özellikle son yıllarda hazırladığı retro görünümlü X-Serisi fotoğraf makineleri ile büyük beğeni toplayan Fujifilm, analog severlere özel olarak geliştirdiği "Instax Mini 90 Neoclassic" isimli yeni filmli fotoğraf makinesini duyurdu.

Firmanın oldukça sevdiği retro tasarım anlayışlıya üretilen Instax Mini 90 Neoclassic analog fotoğraf makinesi, oldukça kompakt boyutlarda hazırlanmış durumda. Oldukça yakın çekimler için Makro, farklı yaratıcı sonuçlar için çift pozlama ve 10 saniyelik çekimler için Bulb gibi farklı mod seçenekleriyle gelen fotoğraf makinesi, gücünü şarj edilebilir bataryadan alıyor ve bünyesinde 60mm F/12 lens bulunuyor. 1/400 enstantane ile çekim yapabilen Fujifilm Instax Mini 90 Neoclassic, karanlık ortamlar için dahili flaş da barındırıyor. Ayrıca Instax Mini film kullanan analog fotoğraf makinesi, bu sayede direkt olarak 2.13 × 3.4-inç baskılar verebiliyor.

2014 yılı içerisinde satışına başlanacağı belirtilen Fujifilm Instax Mini 90 Neoclassic analog fotoğraf makinesinin, 210$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.





http://gadgetshow.channel5.com/gadget-show/gadget-news/fujifilm-instax-mini-90-neo-classic-is-a-21st-century-retro-camera