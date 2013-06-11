Fujifilm ve Panasonic'in yeni organik sensör teknolojisi, sunduğu dinamik aralık ile dikkat çekiyor

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm ve Panasonic'in birlikte geliştirdikleri yeni organik CMOS sensör hakkında bilgiler ortaya çıktı.

İki önemli isim tarafından fotoğraf makineleri için geliştirilen yeni sensör, geleneksel CMOS sensörlerin aksine kullanılan organik fotoelektrik dönüşüm malzemesi ile elde edilen 88db sinyal-gürültü oranıyla 14.6 durak (Örneğin Nikon D800E 7.7 durak) gibi oldukça yüksek bir dinamik aralık değeri ortaya koyabiliyor. Sunduğu bu aralık ile gölge ve parlak alanların çok daha iyi oranda yakalanmasına/görüntülenmesine ve fotoğrafların daha etkili olarak işlenmesine imkan veren Organik CMOS teknolojisi, ayrıca Organik fotoelektrik dönüşüm tabakasının geleneksel silisyum foto diyot tabakasına oranla (0.5 mikron vs 3.0 mikron) çok daha ince olması sayesinde, normal sensörlerin 30-40 derece olan ışık tespit açısı, 60 derece seviyesine çıkabiliyor.

Işık alma alanının tamamının kullanılması sonucu sensör içerisinde yer alan her pikselin hali hazırda kullanılan sensör teknolojilerine oranla 1.2 kat daha hassas olduğu belirtilen organik CMOS teknolojisi, bütün bu teknik özellikleri sayesinde düşük ışık koşullarında yüksek renk/doku koruması, düşük kumlama oranı ve yüksek bir fotoğraf kalitesi sağlayabiliyor.

Birçok test aşamasının başarı ile tamamlandığı belirtilen organik CMOS sensör teknolojisi, Fujifilm ve Panasonic'in gelecekte piyasa sunacakları yeni dijital fotoğraf makineleri içerisinde karşımıza çıkabilir.

http://www.fujifilm.com/news/n130611.html