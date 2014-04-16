Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm'den X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi: TCL-X100

5 yıl
1,1b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fujifilm'den X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi: TCL-X100
Retro çizgide hazırladığı X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile ciddi bir başarıya imza atan Fujifilm, X100 ve X100S için hazırladığı tele dönüştürme lensi TCL-X100'ü kullanıcıların beğenisine sundu.
Lensleri değiştirilemeyen X100 ve X100S için geliştirilen tele dönüştürme lensi TCL-X100, sabit lenslerin önüne takılıyor ve normalde 23mm olan odak uzaklığını 1.4 çarpan ile 33mm (50mm eşdeğeri) seviyesine getiriyor. 4 elementli bir yapıda hazırlanan ve siyah ile gümüş renk seçenekleriyle tasarımsal olarak makineleri tamamlayan ürün, Super EBC optik kaplamasıyla da ışık parlamalarını önleyerek üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Fujifilm aynı zamanda tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz suya ve toza karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi X-T1 için de hazırladığı yeni tutma aparatlarını görücüye çıkarttı. Makineye çok daha iyi bir ergonomi getiren ve boyutlarına göre MHG-XT Large ile MHG-XT Small olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan aparatlar, üç ayak kullanımını da olumsuz etkilemiyorlar. Firmanın ürün gamına eklediği son aksesuarlar ise daha konforlu kullanım için hazırlanan EC-XT L vizör uzatma parçası ile GB-001 isimli tutma aparatı olarak sıralanıyor.
Fujifilm yeni ürünlerin fiyatları henüz açıklanmasa da, Mayıs ayında satışa çıkacakları belirtiliyor. 
(DP1) / (DP2) 
 
Fujifilm'den X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi: TCL-X100


http://www.fujirumors.com/announced-tele-conversion-lens-fujifilm-x100x100s-new-accessories-fujifilm-x-t1/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim