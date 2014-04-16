Fujifilm'den X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi: TCL-X100

Retro çizgide hazırladığı X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile ciddi bir başarıya imza atan Fujifilm, X100 ve X100S için hazırladığı tele dönüştürme lensi TCL-X100'ü kullanıcıların beğenisine sundu.

Lensleri değiştirilemeyen X100 ve X100S için geliştirilen tele dönüştürme lensi TCL-X100, sabit lenslerin önüne takılıyor ve normalde 23mm olan odak uzaklığını 1.4 çarpan ile 33mm (50mm eşdeğeri) seviyesine getiriyor. 4 elementli bir yapıda hazırlanan ve siyah ile gümüş renk seçenekleriyle tasarımsal olarak makineleri tamamlayan ürün, Super EBC optik kaplamasıyla da ışık parlamalarını önleyerek üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Fujifilm aynı zamanda tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz suya ve toza karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi X-T1 için de hazırladığı yeni tutma aparatlarını görücüye çıkarttı. Makineye çok daha iyi bir ergonomi getiren ve boyutlarına göre MHG-XT Large ile MHG-XT Small olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan aparatlar, üç ayak kullanımını da olumsuz etkilemiyorlar. Firmanın ürün gamına eklediği son aksesuarlar ise daha konforlu kullanım için hazırlanan EC-XT L vizör uzatma parçası ile GB-001 isimli tutma aparatı olarak sıralanıyor.

Fujifilm yeni ürünlerin fiyatları henüz açıklanmasa da, Mayıs ayında satışa çıkacakları belirtiliyor.





http://www.fujirumors.com/announced-tele-conversion-lens-fujifilm-x100x100s-new-accessories-fujifilm-x-t1/