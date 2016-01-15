Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S

X-Sistem fotoğraf makinesi ailesiyle aynasız pazarda çok büyük bir yükseliş gerçekleştiren Fujifilm, kısa önce tüm teknik detayları ortaya çıkan iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2 ve X-E2S'i resmi olarak duyurdu.





Fujifilm'in 15 Ocak tarihli duyuruları kapsamında ilk olarak karşımıza X-Pro 2 çıkıyor. Firmanın X-Pro 1'in yerine getirdiği aynasız fotoğraf makinesi, 24.3MP çözünürlükte yeni X-Trans CMOS III sensör üzerine kuruluyor ve şimdiye kadar Fujifilm tarafından üretilmiş en yüksek megapiksel değerine sahip model ünvanı üzerine alıyor. Tasarımsal olarak X-Pro1 ile hemen hemen aynı görünen X-Pro 2, ISO 51200'e kadar çıkış yapabiliyor ve elektronik perdesiyle 1/32000 enstantane hızında çekim gerçekleştirebiliyor.

X-Pro 2'nin yerine geldiği modelden en büyük farklı otomatik netleme tarafında yer alıyor. Hibrit AF sistemi 77'si sahne algılamalı 273 noktadan oluşan gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi, bu sayede şirketin verilerine göre X-Trans ailesindeki en hızlı otomatik netleme performansını ortaya koyuyor. Firmanın X serisi lens modellerini aktif olarak kullanabilen model, çift hafıza kartı yuvasıyla büyük bir kullanım kolaylığı getiriyor ve zorlu şartlara dayanıklı magnezyum alaşım gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

X-Pro 1 gibi optik ile elektronik vizör arasında geçiş sunan fotoğraf makinesi, elektronik tarafta 85 kare yenileme hızına sahip 2.36 milyon nokta çözünürlük sunarken, 3-inç'lik LCD ekranın çözünürlüğü ise 1.62 milyon nokta seviyesinde. Full HD çözünürlükte saniyede 60 kare video çekimi (Söylendiği kadarıyla eskiye oranla büyük bir kalite artışı var) yapabilen Fujifilm X-Pro 2, WiFi desteğiyle akıllı cihazlara bağlantı kurabiliyor.

Fujifilm'in sevilen modellerinden X-E2'nin üzerine gelen X-E2S ise X-Pro 2 ile benzer olarak retro tasarım çizgisini devam ettiriyor. X-T10'dakine benzeyen Hibrit AF sistemiyle eskiye oranla çok daha iyi otomatik netleme gerçekleştirebilen X-E2S, bünyesinde 16.3MP X-Trans CMOS II sensör birimini taşıyor ve bütün X-Sistem lensler ile aktif olarak kullanılabiliyor. Elektronik perde yardımıyla 1/32000 enstantane hızında çekim yapabilen fotoğraf makinesi, 51200 ISO oranına kadar çıkış gerçekleştirebiliyor ve WiFi yardımıyla akıllı telefonlara bağlanabiliyor.

Video tarafında Full HD çözünürlükte saniyede 60 kare çekim yapabilen X-E2S, çekilen görüntüleri 3-inçlik 1,040K LCD ekranında gösteriyor ve sol üst köşesine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü elektronik vizörüyle ciddi çekim kolaylığı sağlayabiliyor. Classic Chrome dahil 11 film simülasyon modu ile görücüye çıkartılan model, dahili flaş birimiyle düşük ışıklı ortamlarda da yüksek performans sunabiliyor.

Fujifilm'in X-Trans ailesine eklediği yeni modellerden X-Pro 2, 1700$ gövde fiyatıyla, X-E2S ise 699$ gövde fiyatıyla önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

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