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Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S

Fotoğraf makinesi sektörünün büyük isimlerinden Fujifilm, 15 Ocak tarihli duyuruları kapsamında ilk olarak X-Pro 2 ve X-E2S'i görücüye çıkarttı. Gelişmiş fotoğraf makinelerinin detayları haberimizde.
3 yıl
4,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesiyle aynasız pazarda çok büyük bir yükseliş gerçekleştiren Fujifilm, kısa önce tüm teknik detayları ortaya çıkan iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2 ve X-E2S'i resmi olarak duyurdu.

Fujifilm'in 15 Ocak tarihli duyuruları kapsamında ilk olarak karşımıza X-Pro 2 çıkıyor. Firmanın X-Pro 1'in yerine getirdiği aynasız fotoğraf makinesi, 24.3MP çözünürlükte yeni X-Trans CMOS III sensör üzerine kuruluyor ve şimdiye kadar Fujifilm tarafından üretilmiş en yüksek megapiksel değerine sahip model ünvanı üzerine alıyor. Tasarımsal olarak X-Pro1 ile hemen hemen aynı görünen X-Pro 2, ISO 51200'e kadar çıkış yapabiliyor ve elektronik perdesiyle 1/32000 enstantane hızında çekim gerçekleştirebiliyor.
X-Pro 2'nin yerine geldiği modelden en büyük farklı otomatik netleme tarafında yer alıyor. Hibrit AF sistemi 77'si sahne algılamalı 273 noktadan oluşan gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi, bu sayede şirketin verilerine göre X-Trans ailesindeki en hızlı otomatik netleme performansını ortaya koyuyor. Firmanın X serisi lens modellerini aktif olarak kullanabilen model, çift hafıza kartı yuvasıyla büyük bir kullanım kolaylığı getiriyor ve zorlu şartlara dayanıklı magnezyum alaşım gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
X-Pro 1 gibi optik ile elektronik vizör arasında geçiş sunan fotoğraf makinesi, elektronik tarafta 85 kare yenileme hızına sahip 2.36 milyon nokta çözünürlük sunarken, 3-inç'lik LCD ekranın çözünürlüğü ise 1.62 milyon nokta seviyesinde. Full HD çözünürlükte saniyede 60 kare video çekimi (Söylendiği kadarıyla eskiye oranla büyük bir kalite artışı var) yapabilen Fujifilm X-Pro 2, WiFi desteğiyle akıllı cihazlara bağlantı kurabiliyor.
 
Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S
Fujifilm'in sevilen modellerinden X-E2'nin üzerine gelen X-E2S ise X-Pro 2 ile benzer olarak retro tasarım çizgisini devam ettiriyor. X-T10'dakine benzeyen Hibrit AF sistemiyle eskiye oranla çok daha iyi otomatik netleme gerçekleştirebilen X-E2S, bünyesinde 16.3MP X-Trans CMOS II sensör birimini taşıyor ve bütün X-Sistem lensler ile aktif olarak kullanılabiliyor. Elektronik perde yardımıyla 1/32000 enstantane hızında çekim yapabilen fotoğraf makinesi, 51200 ISO oranına kadar çıkış gerçekleştirebiliyor ve WiFi yardımıyla akıllı telefonlara bağlanabiliyor.
Video tarafında Full HD çözünürlükte saniyede 60 kare çekim yapabilen X-E2S, çekilen görüntüleri 3-inçlik 1,040K LCD ekranında gösteriyor ve sol üst köşesine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü elektronik vizörüyle ciddi çekim kolaylığı sağlayabiliyor. Classic Chrome dahil 11 film simülasyon modu ile görücüye çıkartılan model, dahili flaş birimiyle düşük ışıklı ortamlarda da yüksek performans sunabiliyor.
Fujifilm'in X-Trans ailesine eklediği yeni modellerden X-Pro 2, 1700$ gövde fiyatıyla, X-E2S ise 699$ gövde fiyatıyla önümüzdeki ay satışa çıkıyor. 

http://www.dpreview.com/?utm_campaign=internal-link&utm_source=logo&utm_medium=image&ref=logo Yorum Yaz
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VYC Majoris 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
Gerçekten ne dediğinizi anlayamıyorum. Ne güvenilirliği, ne alaka bu tür şeyler? Orada yazan sayılar lensin farklı odak uzaklıklarında alabileceği maksimum f değerlerini gösteriyor. Sizin "kompakt makinelerde 6 7 gibi sayılar görmek beni memnun ediyor" dediğiniz şey de bu yani. O kompakt makinenin lensinin alabileceği maksimum f değeridir. Düşük sayı daha iyidir. F/2'lik lens F/6'lık lense göre 10 kat fazla ışık alır. Bunun faydaları çoktur ve hiçbir olumsuz yanı yoktur. İstenirse F/6'ya da getirilebilir tabi fakat kompakt makinede F/2 yapamazsınız.

Burada neyi savunduğunuzu çözemedim ben. Lensin az ışık alması daha iyidir demek mi istiyorsunuz?
Gerçekten ne dediğinizi anlayamıyorum. Ne güvenilirliği, ne alaka bu tür şeyler? Orada yazan sayılar lensin farklı odak uzaklıklarında alabileceği maksimum f d...
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çekomastik 3 yıl
O zaman 24mp lik xt2 de yolda demektir.
Xpro2 feci pahalı yalnız , satmaz o cihaz...
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unknownartist 3 yıl
A7 serisinden bu cihazların ne artısı var ki bu kadar yüksekler?
a6000 body fiyatı zaman zaman 400$ a alınabiliyorken bu kadar yüksek fiyat neden?
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Asarhaddon 3 yıl
Fiyat cidden çok yüksek bunu alıcağıma şunu alırım diyenlere kızarım ama bunu alacağıma şunu alırım diyebileceğim çok model var :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
F değeri çok sınırlı prof anlamıyla almaya deymez !
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thediskavrici 3 yıl SEO-Uzmanı
Sinirlidan kastiniz nedir ? Su anda kullandiginiz lensin nasil bir f degeri var mesela ?
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otemiz 3 yıl
Evet, X-Pro II'nin fiyatı epey yüksek. Mesela FF Sony a7'nin fiyatı 1100$, a7II'nin fiyatı 1700$.
Ancak şu da var ki, Fujifilm Ankara'nın düzenlediği gezide Fuji ailesinden x100t'yi deneme fırsatı bulmuş, hani fotoğrafı çekmeden önce hep o hayal ettiğiniz fotoğraf sonuçlarını JPEG'de bile, Lightroom'da falan işlemeden direk elde etmiştim.
Bir diğer konu, Fuji Türkiye'deki makine fiyatları ABD fiyatıyla aynı veya daha düşük olabiliyor.
Belki ilk defa Fuji alacak insanlar, ilk başta fiyatından bu makineyi almaz, ama önceden Fuji kullanan insanların alacağına eminim. Nitekim birkaç sene boyunca Fuji'nin amiral gemi modelliğini de taşıyacak olan model budur. Tabi Sony RX100'de bile bulunan 4K videoyu koymamalarını (ve de yanılmıyorsam titreşim engelleme) büyük bir eksiklik olarak görüyorum.
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ozguradam1 3 yıl
x-pro2 5100 tl.çok yüksek bir fiyatla piyasaya giriyor.şahsen hayal kırıklığı yaşadım :(
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FRAPS_TR 3 yıl
Fujifilm bu eski tarz foto makinelerinde arayı çok açtı. Retro tarzında ama teknolojik ve sensör olarak çok iyiler.
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