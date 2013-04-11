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Fujifilm'in X-Pro2 fotoğraf makinesi birkaç ay içerisinde ortaya çıkabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'in X-Pro2 fotoğraf makinesi birkaç ay içerisinde ortaya çıkabilir
Fujifilm'in hali hazırda piyasada olan X-Trans CMOS sensörlü ve retro görünümlü kompakt fotoğraf makinesi X-Pro1, gelen son duyumlara göre birkaç ay içerisinde yenilenebilir.
FujiRumors’un yeni bir kaynaktan öğrendiğini belirttiği bilgiye göre X-Pro1 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen X-Pro2 fotoğraf makinesi, yeni bir vizör ve daha iyi görüntü işleme performansı yanında, elektronik vizörde ki gecikmeleri önleyebilecek ya da azaltabilecek çift işlemci seçeneği ile bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkartılabilir.
Daha önce de Nippon dergisi tarafından Haziran ayında duyurulacağı belirtilen model hakkında ortaya çıkan bilgiler kesin olmasa da, doğruluk payı açısından büyük şans veriliyor. 


http://www.fujirumors.com/x-pro1-replacement-with-dual-processor-chip/ Yorum Yaz
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BuDunyadaTek 6 yıl
Evet makineleri çıkaracağına biraz objektif çıkarsın kaldık 35mm ile 18-55 bekliyorum genel amaçlı kullanmak için. hergün arıyorum bir haftaya gelecek diyorlar bakalım. 55-200 bana uygun değil ama genel kullanım için isteyenler olacaktır mutlaka.
birde bu adreste Zeizz lenslerinde geleceği yazılı asıl beni heyecanlandıran bu oldu:)
fujifilm-x.com/...
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hukumran 6 yıl
Bunları haber yapmayın yav. Parasızlık kahrediyor adamı.
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_Akıncı 6 yıl
Gözün kör olsun para!
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T|G 6 yıl
Şu FujiFilm in X serisi beni benden alıyor arkadaş
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