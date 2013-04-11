Fujifilm'in X-Pro2 fotoğraf makinesi birkaç ay içerisinde ortaya çıkabilir

Fujifilm'in hali hazırda piyasada olan X-Trans CMOS sensörlü ve retro görünümlü kompakt fotoğraf makinesi X-Pro1, gelen son duyumlara göre birkaç ay içerisinde yenilenebilir.

FujiRumors’un yeni bir kaynaktan öğrendiğini belirttiği bilgiye göre X-Pro1 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen X-Pro2 fotoğraf makinesi, yeni bir vizör ve daha iyi görüntü işleme performansı yanında, elektronik vizörde ki gecikmeleri önleyebilecek ya da azaltabilecek çift işlemci seçeneği ile bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkartılabilir.

Daha önce de Nippon dergisi tarafından Haziran ayında duyurulacağı belirtilen model hakkında ortaya çıkan bilgiler kesin olmasa da, doğruluk payı açısından büyük şans veriliyor.





http://www.fujirumors.com/x-pro1-replacement-with-dual-processor-chip/