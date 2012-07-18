Fujitsu, CELSIUS R920 iş istasyonunu resmi olarak duyurdu

Dünyanın lider bilişim firmalarından Fujitsu, yüst seviye sanallaştırma ve kişisel yüksek hesaplama ortamlarına yönelik olarak geliştirdiği yeni ürünü CELSIUS R920 iş istasyonunu

tanıttı.





Fujitsu CELSIUS R920, yoğun hesaplama ve bellek işlemleri yapan uygulamaların çalıştığı ortamlar için idealdir. CELSIUS R920 bu uygulamaların kullanıldığı makine ve elektrik mühendisliği, dijital içerik üretimi, sanallaştırma, sanal gerçeklik, simülasyon ve yerbilimleri gibi alanlara uygun bir ürün olarak dikkat çekiyor. Bu üst seviye iş istasyonu, yüksek performans, çok çekirdekli işlemciler, bir sonraki nesil grafik alt sistemleri, dört kanallı bellek teknolojisi ve yüksek hızda disk sürücüleri gibi sofistike özellikleriyle yüksek kişisel hesaplamanın sınırlarını zorluyor.





CELSIUS R920, lider işletmelerin yoğun hesaplama ortamlarının güvenlik, birlikte çalışabilirlik, enerji ve kullanıcı verimliliği gibi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Aynı zamanda işletmelerin gelecekteki masaüstü hesaplama taleplerini de kolayca karşılayabileceğinin sinyalini veriyor.





Yüksek güvenliğe sahip CELSIUS R920, veri merkezine kolaylıkla yerleştirilebilir ve PC üzerinden IP protokolü (PCoIP) bazlı CELSIUS RemoteAccess Çözümü üzerinden erişilebilir. Dinamik USB güvenliği ise, iş istasyonuna bağlı tüm USB cihazlarının donanıma yüklü USB girişi koruyucu sayesinde güvenle doğrulanmasını ve yetkilendirilmesini sağlar. Intel vPro Teknolojisi, gelişmiş uzaktan sistem yönetiminin yanı sıra, veri şifreleme ve uzaktan sistem akışı onarımı gibi güvenlik ve yönetim becerileri sunuyor.





BT ağlarına kolay entegre olabilmeleri için Fujitsu Bağımsız Yazılım Tedarikçileri'yle (ISV'ler) kapsamlı bir sertifikasyon sürecini tamamlayan Fujitsu, lider yazılım uygulamalarının profesyonel ortamlarda maksimum dayanıklılığını ve performansını garanti ediyor.





Sağladığı %90 verimlilik ile CELSIUS R920, faaliyet maliyetlerini azaltıyor ve yapılan yatırımın geri dönüş sürecini hızlandırıyor. Aynı zamanda 21 desibellik ses emisyonu sayesinde kullanıcı verimliliğini en üst düzeye çıkartıyor.





Genişleme özelliği sayesinde CELSIUS R920'yi tercih eden kurumlar, işleri büyüdükçe ve ihtiyaçları arttıkça sistemlerini ölçeklendirebiliyor. Şasinin ön tarafındaki Cold-Plug girişi 8 diske kadar esnek ve hızlı genişleme sağlıyor.





Ayrıca CELSIUS R920'nin toplam belleği 512 GB'a kadar ulaşabiliyor. Bunlara ek olarak CELSIUS R920'nin işletmelerin ihtiyaçlarına göre büyüyebilen, profesyonel grafik gücü bulunuyor. Fujitsu'nun yeni iş istasyonu, Nvidia SLI ve Maximus'un da aralarında bulunduğu en fazla üç adet en üst düzey grafik kartını destekliyor.





Fujitsu CELSIUS R920, güce ihtiyaç duyan operasyonların taleplerini 7/24 karşılayabilecek yararlı bir araç olduğunu ifade eden Fujitsu Türkiye İstemci Teknoloji Satış Yöneticisi Gökhan Özveren sözlerini şöyle sürdürdü:





"CELSIUS R920, yoğun hesaplama ve bellek talep eden uygulamaların en zor taleplerini bile kolaylıkla yerine getirmek ve bunu yaparken yüksek performans sunmak için tasarlandı."







