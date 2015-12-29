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Fujitsu, bilgisayar ve mobil bölümünü ayırıyor

Sony'nin bir süre önce sensör bölümünü ayırmasının ardından, diğer bir Japon devi Fujitsu'nun da bilgisayar ve mobil bölümlerini ayrı bir iştirak haline getirdiği haberi geldi.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fujitsu, bilgisayar ve mobil bölümünü ayırıyor


Teknoloji pazarındaki kızışan rekabete ayak uyduramayan teknoloji devleri, zaman zaman kaynakları iyi yönetebilmek adına bölünmek zorunda kalıyor. Japonya'nın dev isimlerinden Fujitsu, hem bilgisayar hem de mobil cihaz bölümlerini ayrı bir şirket yapma kararı aldı. 

Yeniden yapılanma kararı 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Fujitsu'nun bilgisayar bölümü Fujitsu Client Computing Limited şirketi altında toplanacakken, mobil cihaz bölümü de Fujitsu Connected Technologies Limited çatısı altına geçecek. 

Fujitsu ayrılma kararına temel olarak, farklılaşma konusunda sıkıntı çekilmesi ve global pazarda rekabetin daha da yoğunlaşması gösteriliyor. Her iki firma, ana firmadan bağımsız olarak kaynaklarını kullanacak ve geliştirme, tasarım, pazarlama, teknik destek gibi konularda kendisi karar alacak. Firmaların sermayesi ise yaklaşık olarak 900 bin dolar olarak belirlendi.

Bir süre önce Toshiba, Vaio ve Fujitsu'nun birleşerek, Japonya'nın en büyük bilgisayar ortaklığını kuracakları gündeme gelmişti. Fujitsu'nun bilgisayar bölümünü ayrı bir şirket haline gelmesi, bunun ilk adımı olarak görülüyor. Vaio hali hazırda bir dizüstü bilgisayar firmasıydı. Toshiba'nın da kısa süre içerisinde yeniden yapılanması bekleniyor.  

http://hexus.net/business/news/system-builders/89159-fujitsu-spin-pc-mobile-divisions-february/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 yıl
Daha önce de Siemens ile ortaklığını bitirmişti.
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kadirirdem 3 yıl
Ayirdiklsris na gore birini satabilirler....
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OverClocK1ng 3 yıl
Demek ki birisini satacaklar ki ayırıyorlar...
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