Fujitsu'dan bayanlara yönelik Ultrabook : Floral Kiss













Intel'in liderliğinde geçen yıl dizüstü pazarı içerisinde ortaya çıkan Ultrabook segmenti, Windows 8 ile birlikte yeni bir atılıma hazırlanıyor. Segment içerisinde farklı tasarımlara rastlanırken, bayanlar da es geçilmiyor.





Japon elektronik üreticisi Fujitsu, cihazından aksesuarına ve uygulamalarına kadar bayanlara yönelik tasarımlar sunacak Floral Kiss Ultrabook modelleri üreteceğini açıkladı.





2 Kasım'da satışa sunulacak olan modellerde Ivy Brige tabanlı Intel Core i5 işlemci, Windows 8 işletim sistemi, 500GB HDD, MyCloud bulut depolama alanı gibi özellikler bulunacak.





Fujitsu ayrıca bir versiyonu mücevher markası agete ile ortak üretecek ve satışa sunacak. Floral Kiss, firmanın bayan çalışanları tarafından teklif edilen bir projeden doğdu.





Üç farklı renk barındıran seride altın kaplama kenarlar, inci tasarımlı LED ışıkları, elmas kesim taşlarla dekore edilmiş Caps Lock tuşu, şeffaf altın çerçeveli klavye, zirkon bezeli adaptör ve fare şeklinde çekici tasarımlar yer alıyor.





Agete logosu taşıyan ve çanta şeklinde tasarlanmış bir bilgisayar kılıfı, yine kılıf olarak kullanılan özel Agete logolu bir kese gibi farklı özel aksesuarlar da agete mağazalarında satışa sunulacak.





Uygulama olarak ise bayanlara hitap eden yazılımlar ön yüklü olarak geliyor.

Bunlardan Scrapbook yazılımı otomatik olarak internette karşınıza çıkan içeriklerin web adreslerini ve görsellerini saklamanıza yarıyor. Ayrıca bu içerikleri kolaj haline de getirebiliyorsunuz.

Diary adlı danal günlük ise Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardan gönderilerinizi ve fotoğraflarınızı indirebildiğiniz ve saklayabildiğiniz bir yazılım. Bu günlüklerinizi yine sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

12 Horoscopes yazılımı ile de günlük burçlar ve takip eden güne ait burç yorumları kolaylıkla takip ediebiliyor.





Agete ortaklığındaki versiyon ise Kasım sonunda piyasaya sürülecek. Bu versiyonda Agete'nin özel renklerine sahip kasa, Agete logosu, bronz renkli klavye, çanta şeklinde kılıf ve taşıma kesesi yer alıyor. Serinin fiyatı ise şimdilik belirsiz.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2012/20121019-03.html