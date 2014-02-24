Fujitsu'dan iş sahalarına özel eldiven tarzında giyilebilir cihaz

Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve diğer benzer ürünler, sundukları imkanlar doğrultusunda iş sağları içerisinde aktif olarak kullanılıyorlar. Ancak ellerin kirli olduğu durumlarda bu cihazlardan yararlanmak oldukça güçleşiyor ve farklı ihtiyaçlar için büyük zaman kaybı ortaya çıkabiliyor. Bu gibi sorunların önüne geçmek için Fujitsu tarafından hazırlanan yeni ürün ise, giyilebilir yapısıyla eller serbest kontrol imkanı sağlayabiliyor.

İşaret parmağı ile bileği saracak şekilde hazırlanan Fujitsu'nun akıllı eldiveni, temel olarak bünyesinde yer alan NFC (Yakın Alan İletişimi) etiket okuyucusu ve dokunma sensörü ile iş alanlarına konumlandırılan NFC etiketleri üzerinden bilgi alınabilmesine imkan tanıyor. Gösterilen şemalarda bu NFC etiketlerinden alınan verilerin Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara gönderildiği, telefonlarda bulunan Wi-Fi üzerinden ise merkez sunucuya bilgi aktarılarak dokunulan etiket hakkında ayrıntılı tamir / destek bilgileri alınabildiği görülüyor. Özellikle gözlük şeklinde giyilebilir ekran modelleriyle beraber kullanıldığında tam performans sağlayabildiği belirtilen akıllı eldiven, dahili jiroskop ve ivmeölçer sensörleriyle de el hareketlerini sürece dahil edilebiliyor. Bu sayede örneğin okutulan etiket için gönderilen dijital kullanma kılavuzları el hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve sonuç olarak çok daha verimli bir iş süreci sağlanabilmiş oluyor. Ayrıca Fujitsu, eldivenin dahili bataryasıyla 9 saat kullanım ömrü sunabildiğini belirtiyor.

Fujitsu'nun iş sahaları için hazırladığı eldiven tarzı giyilebilir cihazının 2014 Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilendiği belirtiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2014/20140218-01.html