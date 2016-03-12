Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı

2011'de, Japonya'nın Tohoku bölgesinde gerçekleşen depremin sonuçları maalesef çok ağır olmuştu. Tarihin kaydedilen en büyük depremlerinden birisi olan Japonya depremi 10 metre yüksekliğinde dev bir tsunamiyi tetiklemiş ve bu tsunami de Fukuşima'daki nükleer santrali vurmuştu. Tohoku merkezli bu büyük deprem sonucu 19,000 insan hayatını kaybederken yaklaşık 160,000 insan da evlerinden ve işlerinden mahrum kalmışlardı.



Nükleer sızıntının ardından 5 yıl geçmesine rağmen Japonya hala tehlikeli radyoaktif suları ve erimiş nükleer atıkları temizlemenin yolunu bulamadı. Son olarak atıkları bölgeden uzaklaştırmak için gönderilen, Japonya'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotlar da radyoaktif sızıntılar nedeniyle çalışamaz hale geldiler. İlk kez Ocak ayında bölgeye yerleştirilen robotların üretimi için Tepco(Tokyo Elektrik Güç Şirketi) yıllarını harcamış olsa da maalesef bu düşünce de sonuç veremedi.



Tepco yetkilisi Naohira Masuda bölgedeki radyasyonun çok yüksek olmasından kaynaklı olarak artan sıcaklık seviyesinin robotun kablo sistemini erittiğini açıkladı. Robotlar nükleer kalıntıların yerlerini belirmek ve bölgeden uzaklaştırmak için kullanılabilecek en güvenli yol gibi görünüyor olsalar da son gelişmeler bu yolun da, en azından yakın zaman için, pek verimli olmayacağını gösterdi.



Radyoaktif maddeler Amerika'ya bile ulaşmıştı



Fukuşima'daki nükleer kalıntıların şu an için yalnızca yüzde 10'u belirlenebildi. Geçtiğimiz Aralık ayında santralin Pasifik Okyanusu'na küçük miktarlarda da olsa hala radyoaktif madde bırakmaya devam ettiğinin tespit edilmesi bu işleme devam etmeyi de zorlaştırıyor. Fukuşima'dan yayılan bu radyasyonlar geçtiğimiz Aralık ayında Amerika kıtasına bile ulaşmışlardı.



Santralin etrafına "buz duvarı" örüldü



Santralden yayılan radyasyonlar yer altı sularıyla birlikte Pasifik Okyanusu'na dağılıyorlar. Bu nedenle Tepco, öncelikle radyasyonun okyanusa dağılmasını engellemek istiyor. Reuters'dan eski nükleer mühendis Artic Gunderson da radyasyonun okyanusa dağılmasını sağlayan bu yolun kesilmesiyle çok büyük bir adım atılacağını söylüyor.



Tepco'nun bu probleme karşı en büyük çözüm planıysa santralin etrafına bir "buz duvarı" örmekti. İlk kez 2013 yılında önerilen bu yaklaşım nihayet geçtiğimiz Şubat ayında tamamlandı.Tepco şimdi bu duvarın içerisine su pompalamaya başlayacak.



Tabii ki bu yalnızca zararın etrafını kapatacak. Bölgedeki radyoaktif maddeler uzaklaştırılmadığı sürece Japonya bu problemden daha çok çekecekmiş gibi görünüyor. Santralin içine erişmenin inanılmaz zor olduğunu söyleyen Tepco yetkilisi Naohira Masuda da, önlerindeki en büyük engelin yüksek miktardaki radyasyon olduğunu belirtiyor.

www.newsweek.com/robots-sent-fukushima-have-died-435332