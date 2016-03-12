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Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı

Fukuşima'da 2011'de gerçekleşen nükleer kaza, Çernobil'in ardından tarihin en büyük nükleer felaketi olarak gösteriliyor. Japon yetkililerin bölgeye gönderdiği robotlar da radyasyona dayanamadılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,7b
1
235
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2011'de, Japonya'nın Tohoku bölgesinde gerçekleşen depremin sonuçları maalesef çok ağır olmuştu. Tarihin kaydedilen en büyük depremlerinden birisi olan Japonya depremi 10 metre yüksekliğinde dev bir tsunamiyi tetiklemiş ve bu tsunami de Fukuşima'daki nükleer santrali vurmuştu. Tohoku merkezli bu büyük deprem sonucu 19,000 insan hayatını kaybederken yaklaşık 160,000 insan da evlerinden ve işlerinden mahrum kalmışlardı.

Nükleer sızıntının ardından 5 yıl geçmesine rağmen Japonya hala tehlikeli radyoaktif suları ve erimiş nükleer atıkları temizlemenin yolunu bulamadı. Son olarak atıkları bölgeden uzaklaştırmak için gönderilen, Japonya'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotlar da radyoaktif sızıntılar nedeniyle çalışamaz hale geldiler. İlk kez Ocak ayında bölgeye yerleştirilen robotların üretimi için Tepco(Tokyo Elektrik Güç Şirketi) yıllarını harcamış olsa da maalesef bu düşünce de sonuç veremedi.

Tepco yetkilisi Naohira Masuda bölgedeki radyasyonun çok yüksek olmasından kaynaklı olarak artan sıcaklık seviyesinin robotun kablo sistemini erittiğini açıkladı. Robotlar nükleer kalıntıların yerlerini belirmek ve bölgeden uzaklaştırmak için kullanılabilecek en güvenli yol gibi görünüyor olsalar da son gelişmeler bu yolun da, en azından yakın zaman için, pek verimli olmayacağını gösterdi.

Radyoaktif maddeler Amerika'ya bile ulaşmıştı

Fukuşima'daki nükleer kalıntıların şu an için yalnızca yüzde 10'u belirlenebildi. Geçtiğimiz Aralık ayında santralin Pasifik Okyanusu'na küçük miktarlarda da olsa hala radyoaktif madde bırakmaya devam ettiğinin tespit edilmesi bu işleme devam etmeyi de zorlaştırıyor. Fukuşima'dan yayılan bu radyasyonlar geçtiğimiz Aralık ayında Amerika kıtasına bile ulaşmışlardı.

Santralin etrafına "buz duvarı" örüldü

Santralden yayılan radyasyonlar yer altı sularıyla birlikte Pasifik Okyanusu'na dağılıyorlar. Bu nedenle Tepco, öncelikle radyasyonun okyanusa dağılmasını engellemek istiyor. Reuters'dan eski nükleer mühendis Artic Gunderson da radyasyonun okyanusa dağılmasını sağlayan bu yolun kesilmesiyle çok büyük bir adım atılacağını söylüyor.

Tepco'nun bu probleme karşı en büyük çözüm planıysa santralin etrafına bir "buz duvarı" örmekti. İlk kez 2013 yılında önerilen bu yaklaşım nihayet geçtiğimiz Şubat ayında tamamlandı.Tepco şimdi bu duvarın içerisine su pompalamaya başlayacak.

Tabii ki bu yalnızca zararın etrafını kapatacak. Bölgedeki radyoaktif maddeler uzaklaştırılmadığı sürece Japonya bu problemden daha çok çekecekmiş gibi görünüyor. Santralin içine erişmenin inanılmaz zor olduğunu söyleyen Tepco yetkilisi Naohira Masuda da, önlerindeki en büyük engelin yüksek miktardaki radyasyon olduğunu belirtiyor.

www.newsweek.com/robots-sent-fukushima-have-died-435332 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
Birde türkiyeye nükleer santral yapmaya çalışıyorlar, daha maden ocakları bile denetlenmiyorken nükleer santral türkiyenin bitişi olur. Ne varsa yenilenebilir enerjide var. Bu işi japon bile eline yüzüne bulaştırmış.

Ayrıca yap işlet devret mantığı bu santrallerde işe yaramaz. Özel şirket yine ürettiği elektriği parayla satacak. Elektrik kablo ile ülkeler arası bile transfer ediliyorken neden bu santrali ile ülkemizi mahvedelim.Elektriğin milliyeti yerlisi olmaz.Tek fark tehlikenin kucağına oturmaktır.
Birde türkiyeye nükleer santral yapmaya çalışıyorlar, daha maden ocakları bile denetlenmiyorken nükleer santral türkiyenin bitişi olur. Ne varsa yenilenebilir...
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3 Yanıt Yanıtla +128
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Birde türkiyeye nükleer santral yapmaya çalışıyorlar, daha maden ocakları bile denetlenmiyorken nükleer santral türkiyenin bitişi olur. Ne varsa yenilenebilir enerjide var. Bu işi japon bile eline yüzüne bulaştırmış.

Biraz araştırma yap lütfen. Maden ocakları ile nükleer santrali nasıl bir tutabiliyorsun. Anlaşma şartlarını; işletme, güvenlik , bakım ve kontrol düzenini incele. Okuduğunda zaten anlayacaksın. Elimizde patlar, beceremeyiz, çevreyi kirletir gibi mantık dışı, bilgi cahilliği fışkıran cümleleri görmekten üstüne insanların böyle yorumlara + vermesinden gına geldi. Hükümet eleştiriliyorsa kesin doğrudur mantığı hakim olmaya başladı bazı kesimden insanlara ki bu insanlar cahilliğe savaş açması gerekenlerdir.
Nükleer santrali olmayıp ta yenilenebilir enerji kaynağı kullanan ülke yok.Önce enerji ihtiyacını karşılamak için dışa bağımlılıktan kendini kurtar sonra yenilenebilir enerjiye geçersin.
Şuan ki sistemde yap,işlet,devret mantığı olduğundan uzun vadede getirisi olan bir yatırımı aklı başında hiçbir insan yapmaz.
lumiafanx920Birde türkiyeye nükleer santral yapmaya çalışıyorlar, daha maden ocakları bile denetlenmiyorken nükleer santral türkiyenin ...
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1 Yanıt Yanıtla +90
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Sirkadyen 3 yıl
Şaka mısınız yahu ? Reaktöre hasar veren şey deprem değil, depremden sonra gelen tsunamiydi. Depremin magnitüdü 9'du hatırlatmak lazım. Tsunamiden korunmanın bir yolunu bilmiyorum ben, varsa buyrun söyleyin. Dalgalar gelip reaktör soğutucularını besleyen dizel jeneratörleri paramparça edene kadar bir sorun yoktu.
Şaka mısınız yahu ? Reaktöre hasar veren şey deprem değil, depremden sonra gelen tsunamiydi. Depremin magnitüdü 9'du hatırlatmak lazım. Tsunamiden korunmanın b...
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IVBACK 3 yıl
İnsanlarin bu sorundan nasil kurutulunabilecegi vs. ilgili bilimsel tartismalarini okumak icin girmistim ama siyaset disinda birsey bulamadim.
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cancanax 3 yıl
Tek gerçek var her alanda dünyanın 30 sene gerisinden geliyoruz...Tek istisna iphone ve samsung...(Temsili)
Bana tarım ülkesinin tarımsızlığını,ihraç ettiklerimizin ithalini,hayvancılık ülkesinin hayvansızlığını ve düzeltmek için hangi çabaların sarfedildiğini,ayrıca fransa tarafından ithal ettiğiniz hayvanlar sayesinde hayvancılığımız kurtuldu diye liyakat nişanını bakanımıza taktıkları ile ilgili açıklayıcı ikna edici bir şeyler yazabilecek arkadaşlarla nükleere evet hayır tartışması yaparım...Gerisi fasa fiso boş siyaset akgençlik kızılsolculuk ülkücü gençlik cartçılık curtçuluk...dediğim gibi boş siyaset burda paraladığınız sokak farklı...esnaf olun da tartışalım...
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forgetLove 3 yıl
Arkadaşım rüzgar enerjisiymis ...
Türkiyenin nükleer tesis kurması gerekiyor.. Enerji üretimi bu işin sadece bahanesi olabilir, bizim enerji sorunumuz Dogu anadoluya yapilacak barajlarla giderilir, fakat mesele başka.
Turkiye nükleer güç istiyor. En doğal hakkımız.
Yoksa elin Rusu gelir sana çöreklenir rüzgar gulleriyle kovarsin heralde..
Bırakın şu boş beleş muhalefet ayaklarını.
Rusya da iranda,israilde var.. Bizde ise Amerikanin isteği doğrultusunda kullanilabilecek 15~20 tane var.incirlikte ve ist.te. Kodlu. Sen kullanamazsin.coni kullanır.
Ulkemizin caydırıcı güç olması için kıtalararası füze ve nükleer teknolojiye sahip olması bence şart .



1 Yanıt Yanıtla +1
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cancanax 3 yıl forgetLove
forgetLove

Arkadaşım rüzgar enerjisiymis ...
Türkiyenin nükleer tesis kurması gerekiyor.. Enerji üretimi bu işin sadece bahanesi olabilir, bizim enerji sorunumuz Dogu anadoluya yapilacak barajlarla giderilir, fakat mesele başka.
Turkiye nükleer güç istiyor. En doğal hakkımız.
Yoksa elin Rusu gelir sana çöreklenir rüzgar gulleriyle kovarsin heralde..
Bırakın şu boş beleş muhalefet ayaklarını.
Rusya da iranda,israilde var.. Bizde ise Amerikanin isteği doğrultusunda kullanilabilecek 15~20 tane var.incirlikte ve ist.te. Kodlu. Sen kullanamazsin.coni kullanır.
Ulkemizin caydırıcı güç olması için kıtalararası füze ve nükleer teknolojiye sahip olması bence şart .





Lafta kolay...atı alan üsküdarı geçmiş...bize yaptırılar mı sence?Ve dünyada şu an silah olarak kullanmak için nükleer yasak...Anca Kuzey Kore gibi olacaksın dünyaya rest çekeceksin ki çin amcan rusya amcan olmalı sağında solunda...zor...hayvanat bahçesi müdürleri atanmasın sağa sola katledilmesin mühendislerimiz diyanete yetmeyen o en büyük bütçe üniversitelere araştırmalara aktarılsın belki...(Ha yine imkansız birilerinin desteği izni olmadan bir şey yapmamız ama belki doğru hareketler yapacak,stratejik zekası yüksek, 3-5 karısı olmayan koyun tüccarlığı yanında ek iş olarak vekillik yapmayan ülkeyi yönetecek siyasetçiler yetiştiririz...)
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Kırarım Boynuzunu İblis 3 yıl
Enerjide dışa bağımlıyız.
Petrolün yüzde 95’i, doğalgazın yüzde 97’si ithal...
İthalat ve ihracat arasındaki uçurumun, haliyle cari açığın en büyük müsebbibi bu...
Peki, bulduğumuz çözüm nedir? Nükleer santral.
Mersin’de dün ilk nükleer santralin temeli atıldı.
Diyorlar ki, “Nükleer santral gelince dışa bağımlılık azalacak, elektrik fiyatları düşecek,
nükleer teknolojiye sahip olacağız.”
Kime yaptırıyoruz biz bu nükleer santrali?
Ruslara.
Santral için gerekli nükleer yakıt nerden gelecek?
Rusya’dan...
Kim işletecek santrali? Ruslar.
Yarın öbür gün Ruslarla da papaz oldun. Adamlar çekip gitti. Ne olacak o santral?
Kapatıp AVM yaparsın!
Ruslar, nükleer santral için 18 milyar dolar harcayacak.
Biz kaç para vereceğiz?
15 yıl boyunca her yıl 5 milyar dolar.
Kaba bir hesapla nükleer santral bittiğinde Ruslardan elektriği yaklaşık 12 dolara alıyor olacağız.
Peki şimdi elektriğin fiyatı ne? 5 dolar.
Santrali Ruslar yapıp Ruslar işletecek. Elektriği iki kat daha pahalıya alacaksın.
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltacağım” derken bir ülkeye ‘tam bağımlı’ hale geleceksin.
Evet, nükleere karşıyım...
Ama esas karşı olduğum nükleer değil, enayi yerine konmak.

Candaş Tolga Işık
1 Yanıt Yanıtla +3
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seylem 3 yıl Kırarım Boynuzunu İblis
Kırarım Boynuzunu İblis

Enerjide dışa bağımlıyız.
Petrolün yüzde 95’i, doğalgazın yüzde 97’si ithal...
İthalat ve ihracat arasındaki uçurumun, haliyle cari açığın en büyük müsebbibi bu...
Peki, bulduğumuz çözüm nedir? Nükleer santral.
Mersin’de dün ilk nükleer santralin temeli atıldı.
Diyorlar ki, “Nükleer santral gelince dışa bağımlılık azalacak, elektrik fiyatları düşecek,
nükleer teknolojiye sahip olacağız.”
Kime yaptırıyoruz biz bu nükleer santrali?
Ruslara.
Santral için gerekli nükleer yakıt nerden gelecek?
Rusya’dan...
Kim işletecek santrali? Ruslar.
Yarın öbür gün Ruslarla da papaz oldun. Adamlar çekip gitti. Ne olacak o santral?
Kapatıp AVM yaparsın!
Ruslar, nükleer santral için 18 milyar dolar harcayacak.
Biz kaç para vereceğiz?
15 yıl boyunca her yıl 5 milyar dolar.
Kaba bir hesapla nükleer santral bittiğinde Ruslardan elektriği yaklaşık 12 dolara alıyor olacağız.
Peki şimdi elektriğin fiyatı ne? 5 dolar.
Santrali Ruslar yapıp Ruslar işletecek. Elektriği iki kat daha pahalıya alacaksın.
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltacağım” derken bir ülkeye ‘tam bağımlı’ hale geleceksin.
Evet, nükleere karşıyım...
Ama esas karşı olduğum nükleer değil, enayi yerine konmak.

Candaş Tolga Işık




Ya bunlar hem rusla iş tutanı ,görüşeni hain ilan ediyorlar ,ruslara nükleer santral yaptıyorlar.
Adamlarla papaz olduk hadi savaşa girdik ne olacak?Ellerine verdiginiz tehlikenin farkındamısınız??

Daha buraya santral yaz diyor hey Allahım, la bir yer bin tane var diyor biri 500 yazıyor öteki ikibin diyor hangisini yazayım?At linkini yazayım buraya.Pekii sen kapanacak olan santral sayısının acılacak olanlardan daha fazla oldugunu yazabilecekmisin??!

Hiiç sanmmıyorum! Dedigin gibi tuzunuz kuru cünkü
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anemonX 3 yıl
Dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısından sonra hala nükleer santral kurulmalı mı diyosunuz?? Kendi elimizle mi yerleştirelim yani Türkiye'yi yok edebilecek radyasyon bombasını ??
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Bukalemun 3 yıl anemonX
Ypg/pyd/Ypj neden terör örgütü değil ?

Çünkü sizin mantık böyle işte



Sen şimdi hazırdaki nükleer bomba sayısını ve hangi ülke de kaç adet var onu da biliyorsundur.
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Bukalemun 3 yıl
CNN TÜRK'te Orhan Bursalı geçen gün diyordu;

Biz bile bunca program da ortak bir dil tutturamadık peki vatandaş ne yapsın ?

Bu konu da (Zaten DH de ana konu var yıllardır) pek herkesin desteklediği bir sonuca varmayacak.

Çünkü bir taraf nükleer enerjiye HAYIR , yeni teknolojiler var diyor. Diğer tarafta (ben) nükleer santral yapılsın zaten rüzgar/güneş için de yatırımlar artarak ülkemi de kullanılsın diyoruz.

Bu iş yerli otomobil hikayesi gibi

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Bukalemun 3 yıl
Ülkemizde mi insan hayatı çok değersiz ?

Yapmayın !!!

Dünya'nın gözün de israil devleti hariç tüm ortadoğu ve afrika daki insan hayatı değersizdir.

Tespit yapıyorsak bari tam olsun


Çünkü ;

Konuya haber olan nükleer santral kazası ve sonuçlarına bakarak aman T.C DEVLETİ bunu yapmasın diyoruz. 90 yılda yapılamamasına izah getiremiyoruz ve en sonun da da 500 adet var ama onlar artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor diyerek Nükleer e karşı olduğumuzu beyan ediyoruz.

Hakim bey' e başkaca da bir sözüm yok,
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Bukalemun 3 yıl
Rant deyince aklıma , Sarıgül geldi..

Rezidans deyince de GAMZE İLGEZDİ,

Tabi sen sömürgeci ve katliam ülkesi " FRANSA " nın teknolojik atılımının neden bizim ülkemizde yapılamadığını savunma derdindesin,

merak etme biz de zamanın da Tunceli/Dersim de (K.k.o iyi bilir ) buna benzer şeyler yaparak Avrupayı örnek almışlığımız vardır.


Avrupa Avrupa duy sesimizi biz de sizdeki krallığı hayal kuran çok yeni genç nesil var
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seylem 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

Rant deyince aklıma , Sarıgül geldi..

Rezidans deyince de GAMZE İLGEZDİ,

Tabi sen sömürgeci ve katliam ülkesi " FRANSA " nın teknolojik atılımının neden bizim ülkemizde yapılamadığını savunma derdindesin,

merak etme biz de zamanın da Tunceli/Dersim de (K.k.o iyi bilir ) buna benzer şeyler yaparak Avrupayı örnek almışlığımız vardır.


Avrupa Avrupa duy sesimizi biz de sizdeki krallığı hayal kuran çok yeni genç nesil var


Verebilecegin cevap böyle olur zaten ,sacmalar ve bir smiley koyarsın ,elin adamıda yenilenebilir teknoloji ile sen ile arandaki mesafeyi bir yüzyıl daha ileriye taşır.
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sertacxx 3 yıl
Donanımlara karşı ilgisi olup tl nin dolar karşısında bulunduğu konuma sebep olan insanları koruyanlar var. Yahu hiç mi rahatsız değilsiniz bir işlemci ekran kartı vs alırken yüklü miktarda para vermeye.
Not: İnsan dedim forum kurallarına aykırı yazmamak için.
Not2: Santral konusunda hem iyi hem kötü yaklaşımım var akp diye ne tamamen zıt görüşle bakıyorum ne de olumlu.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Hem bilim derler. Devlet bu doğrultuda adım attığı zamanda senin çapın ne ki böyle şeylerle uğraşıyorsun der. Peki bu işin bir başlangıcı olmasa ne zaman biz başlayacağız bu işlere ?

Dertleri halbuki bilim falanda değil. Her fırsatta hükümeti eleştirmek.
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TEKİN 1881 3 yıl Guest-C302EA147
RealW
Hem bilim derler. Devlet bu doğrultuda adım attığı zamanda senin çapın ne ki böyle şeylerle uğraşıyorsun der. Peki bu işin bir başlangıcı olmasa ne zaman biz başlayacağız bu işlere ?

Dertleri halbuki bilim falanda değil. Her fırsatta hükümeti eleştirmek.

Yapsınlar iyi hoşta insan hayatı çok değersiz ülkemizde.

Güvenliğe gerektiği kadar önlem vermiyoruz.
Örneğin bizim millet emniyet kemeri ,kask bile takmıyor.
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