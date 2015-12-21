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Futuremark, sanal gerçekliğe yönelik VRMark benchmark testini beta sürecine sokuyor

3DMark benchmark testleri ile yakından tanıdığımız Futuremark, gelecek yıl itibariyle sanal gerçeklik ortamlarını da paketlerine dahil edecek. VRMark yazılmının beta testleri başlamış durumda.
3 yıl
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Test Yazılımları
Ekrem71
Haber Editörü
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Futuremark, sanal gerçekliğe yönelik VRMark benchmark testini beta sürecine sokuyor


Sanal gerçeklik odaklı içerikler giderek daha fazla önem kazanıyor ve uyumlu sistemleri olan kullanıcılar Oculus Rift gibi gözlükleri bağlayarak çok farklı tecrübeler yaşayabilecek. Sanal gerçekliğin popüler olması benchmark yazılımlarına ihtiyaç doğurmaya başladı. Futuremark bu konuda elini çabuk tutuyor. 

Firmanın 3DMark Holiday Beta adıyla Steam üzerinde başlattığı beta programında, 3DMark testine sahip olan kullanıcılar VRMark adındaki sanal gerçeklik benchmark testini tecrübe edebilecekler. Puanlamadan ziyade bir tecrübe yaşatmayı amaçlayan VRMark, klasik test sahnelerini sanal gerçeklik üzerinden sunacak.  

Test sadece Windows 8 ve Windows 10 ortamlarında çalışıyor. Kullanıcılar Steam kütüphanelerine girdikten sonra 3DMark yazılımını seçerek Özellikler sekmesine gidiyor. Burada BETA sekmesine geçiş yaparak HappyHolidays kodunu giriyor ve açılır menüden 2016 UI & VRMark Preview eklentisini indirmeye başlıyor. Beta yazılımı 662MB boyutunda. Beta testini sanal gerçeklik gözlüğü olanlar tecrübe edebilirken, standart monitör bağlayarak çift ekran şeklinde de neler sunulduğu görülebiliyor. 

VRMark test yazılımı 2016 yılındaki yenilenmiş 3DMark paketi ile birlikte sunulacak. Bu paket tamamen yeni ve esnek bir arayüz barındırırken, Fire Strike Ultra ve Sky Diver gibi testler da bağımsız olarak tek tek indirilebilecek. Böylece her seferinde büyük boyutlu indirmeler geride kalacak. VRMark ile DirectX 12 için geliştirilen 3DMark Time Spy testleri CES 2016 fuarında sergilenecek.  

http://steamcommunity.com/app/223850/discussions/0/494632506580290784/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
Şu sanal gerçeklik gözlükleri artık kullanıcı ile buluşsa keşke.
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