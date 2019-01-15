G.Skill’den AMD X399 için optimize edilmiş DDR4 bellekler

Yüksek performanslı bellek ürünlerinin ilk adresi G.Skill, AMD işlemciler için yeni bir DDR4 bellek kiti duyurdu. AMD Threadripper X399 platformu için optimize edilen bellek serinin en hızlısı oldu.

Yeni bellekler neler sunuyor?

G.Skill daha önce de AMD X399 platformu için DDR4 bellek geliştirmişti ve 3200MHz seviyesine kadar çıkıyordu. Yeni bellek kiti ise 3466MHz seviyesine kadar çıkıyor. Yani artık en hızlısı durumunda.

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4x8GB kapasitede gelecek olan yeni Trident Z RGB bellek kiti 4 kanal desteği sunuyor ve CL18-22-22-42 zamanlamasına sahip. Zamanlamayı 1.35V enerji tüketiminde elde ediyor. Bu seri TZRX olarak da biliniyor.

Yeni belleğin testleri ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA anakart ve 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 2950X işlemcisi ile yapılmış. Yeni TZRX bellek kiti bahar aylarında piyasada olacak.