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G.Skill’den AMD X399 için optimize edilmiş DDR4 bellekler

AMD Threadripper X399 platformu için optimize edilen yüksek performanslı Trident Z RGB bellek kiti 4 kanal desteği sunuyor ve 3466MHz seviyesine kadar çıkıyor.
4 ay
7,6b
2
8
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek performanslı bellek ürünlerinin ilk adresi G.Skill, AMD işlemciler için yeni bir DDR4 bellek kiti duyurdu. AMD Threadripper X399 platformu için optimize edilen bellek serinin en hızlısı oldu.

Yeni bellekler neler sunuyor?

G.Skill daha önce de AMD X399 platformu için DDR4 bellek geliştirmişti ve 3200MHz seviyesine kadar çıkıyordu. Yeni bellek kiti ise 3466MHz seviyesine kadar çıkıyor. Yani artık en hızlısı durumunda.

Ayrıca Bkz. "Bu farenin klavyesi var"

4x8GB kapasitede gelecek olan yeni Trident Z RGB bellek kiti 4 kanal desteği sunuyor ve CL18-22-22-42 zamanlamasına sahip. Zamanlamayı 1.35V enerji tüketiminde elde ediyor. Bu seri TZRX olarak da biliniyor.

Yeni belleğin testleri ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA anakart ve 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 2950X işlemcisi ile yapılmış. Yeni TZRX bellek kiti bahar aylarında piyasada olacak.


https://www.techpowerup.com/251505/g-skill-announces-amd-x399-optimized-ddr4-3466-32gb-4x8gb-trident-z-kit Yorum Yaz
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BirDost9999 4 ay
X399'lar 4 kanal bellek beslemeli x470'lar 2 kanal bellek beslemeli. Şuan piyasada Ryzen için uyumsuz bellekler var. Ryzen'lerin uyumsuz belleklerin olmasına rağmen intel'in çok az gerisinde kalıyor bu şu anlama geliyor. Ryzen'lerin %100 uyumlu bellekleri şuana kadar olsaydı zaten intel hep Ryzen'lerin gerisinde kalacaktı. Ve yine AMD bu sorunlari 2017'de çözmesi gerekiyordu.
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berkke 4 ay BirDost9999
Ram uyumsuzluğuyla performansın bir ilgisi yo.Uyumsuz olan ramler çalışıyor mavi ekran hataları stabilite sorunlarına vs. yol açıyor buda büyük oranda amdnin hatası intelde böyle sorunlar yok.
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_Dominic_Toretto_ 4 ay
4 kanal ilk defa AMD ile gelmiş olacak

Bu yanlış bilgiyi nereden duydunuz ?
Intel X79'dan beri 4 kanal bellek kullanıyor zaten HEDT platformunda. AMD de Threadripper'da (X399) 4 kanal bellek kullanıyor.
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SEHZADE63 4 ay
Teknolojiden pek fazla anlamam ama mhz degerinden daha cok öncelik cl degerinin düşük olmasi performans acisindan iyi oldugunu biliyodum Yanlişmi biliyorum.?
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Guest-BF8E9B238 4 ay SEHZADE63
Bellek frekansı yükseldikçe cl mecburen artar. Aslında burada artan şey erişim süresi değil. Mesela 1 ghz lik bir belleğin rastgele erişim süresi 9 nanosaniye olsun. 1 ghz frekansta 1 cycle = 1 nanosaniyedir. Yani verinin hazır olması için 9 cycle (cl) süre gerekir. Eğer bellek 4 ghz ve erişim süresi aynı olsaydı 1 cl = 0,25 ns olacağından 9/0,25 = 36 cl gerekecekti.
Tabi yeni üretilen belleklerin erişim süresi muhtemelen daha kısa olur. Örnekten yola çıkarsak 9 yerine 8 ns olsa 32 cl gecikmeyle iş çözülür.
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djduke 4 ay
Şakamısınız.... bence bildiklerinizi daha doğrusu bildiğinizi sandığınız şeyleri tekrar bi gözden geçirin
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djduke 4 ay
bellekler 4 kanal desteği sunmaz... işlemci yada anakart için kullanılabilir o tabir...
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ParaMounT99229 4 ay djduke
4 kanal kullanıma uygun olmadıktan sonra ana kart işlemci 4 kanal değil 8 kanal bellek desteği sunsa bir anlam ifade etmez ve 4 kanal bellek desteği ile ilgili küçük bir bios güncellemesi gelecek aynı zamanda yeni nesi 32 çekirdek ve üzeri Ryzen desteği ile kullanılabilir olacak. Bu güne kadar üretilen ram tasarımları çift kanal mimari baz alınarak üretildi 4 kanal ilk defa AMD ile gelmiş olacak performans artışı sağlarsa canını sıkacaktır INTEL cephesinde bayağı bir.
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