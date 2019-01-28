G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu

Son dönemde RAM belleklerde de RGB aydınlatma aranır oldu. Bu bakımdan bellek üreticileri RGB entegre ürünleri de portföyüne eklemeye başladı. G.Skill kristal RGB aydınlatmalı yeni bir bellek kiti duyurdu.

İki farklı tasarım

64GB kapasiteli bellek standart aydınlatma ile Trident Z RGB serisi altında, patentli kristal RGB tasarımı ile de Trident Z Royal serisi altında bulunabilecek. Böylece her iki kesime de hitap etmiş olacak.

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CL18-22-22-42 zamanlamasına sahip olan üst seviye bellek kitinde Samsung B tipi entegre devreler kullanılmış. 8x8GB olarak hazırlanan bellekler Intel XMP 2.0 desteği ile kolayca hız aşırtılabiliyor ve DDR4-4266MHz seviyesine kadar çıkıyor.

Yeni bellek kiti ASUS PRIME X299-DELUXE II anakart ve Intel Core i9-7900X işlemci ile başarılı bir şekilde çalıştırılmış. Satışa çıkışı ise Mart ayını bulacak. Şimdilik bir fiyat etiketi açıklanmadı.