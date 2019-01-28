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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu

Yeni G.Skill Trident Z 64GB kapasiteli bellek standart RGB tasarımı yanında patentli kristal RGB tasarımı ile de sunuluyor. İki farklı versiyon kendi serilerinde yer alacak.
3 ay
6b
2
11
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde RAM belleklerde de RGB aydınlatma aranır oldu. Bu bakımdan bellek üreticileri RGB entegre ürünleri de portföyüne eklemeye başladı. G.Skill kristal RGB aydınlatmalı yeni bir bellek kiti duyurdu.

İki farklı tasarım

64GB kapasiteli bellek standart aydınlatma ile Trident Z RGB serisi altında, patentli kristal RGB tasarımı ile de Trident Z Royal serisi altında bulunabilecek. Böylece her iki kesime de hitap etmiş olacak.

Ayrıca Bkz. "Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu"

CL18-22-22-42 zamanlamasına sahip olan üst seviye bellek kitinde Samsung B tipi entegre devreler kullanılmış. 8x8GB olarak hazırlanan bellekler Intel XMP 2.0 desteği ile kolayca hız aşırtılabiliyor ve DDR4-4266MHz seviyesine kadar çıkıyor.

Yeni bellek kiti ASUS PRIME X299-DELUXE II anakart ve Intel Core i9-7900X işlemci ile başarılı bir şekilde çalıştırılmış. Satışa çıkışı ise Mart ayını bulacak. Şimdilik bir fiyat etiketi açıklanmadı.


https://www.techpowerup.com/251847/g-skill-announces-ddr4-4266mhz-cl18-64gb-8x8-gb-rgb-memory-kits Yorum Yaz
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pspoor 3 ay en beğenilen
Araplarin altin kapladiklari arabalar kadar itici ve berbat.
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akif_gamer 3 ay
Adı bence yanlış olmuş. G.Skill Dubai version yada G.Skill Arabic şeyh version olabilirdi.
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OverClocK1ng 3 ay
"Görmemiş" RAM i...
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Kraaz 3 ay
Nasıl yapsak, daha pahalı satsak çabası.
Kasanın içinde duran kaç kişi ramlere baktı ?
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oklawa 3 ay Kraaz
Kasa masanın altında yatıyor. Masanın üstündeyse ekran, klavye, fare ve hoparlörler duruyor. Hiç masanın altına eğilip de ışık bakacak durumda olamam. Hoş masanın üstünde olsa da öyle pavyon gibi ışıklı, yanar dönerli kasa istemem. Ne anlamı var ki, ramde ışık yansa ne olur?
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Elsa 3 ay
B-die'ın altın sürümü herhalde bu.
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saintroyo 3 ay
rgb si bitti, kristal rgb si başladı.
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Spider_hip 3 ay
CL-42 süpermiş :)
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akif_gamer 3 ay
Adı bence yanlış olmuş. G.Skill Dubai version yada G.Skill Arabic şeyh version olabilirdi.
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apartment 3 ay akif_gamer
tüh kaptırmışız be :D
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
G.Skill'i de kaybettik
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CWaRRioR 3 ay
Ne yapacaklarını şaşırdılar artık.
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pspoor 3 ay en beğenilen
Araplarin altin kapladiklari arabalar kadar itici ve berbat.
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g.skill, trident z rgb ve
4 etiket daha trident z royal 64gb Ram Donanım Ekrem71
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