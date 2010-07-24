Ekran kartları hakkında detaylı bilgiler sunan GPU Caps Viewer uygulamasının 1.8.8 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Grafik işlemci spesifikasyonları, çalışma sıcaklıkları, sürücü bilgiler ve uyumlu API'ler gibi çok sayıda teknik detayı görüntüleyen ayrıca OpenGL ve OpenCL çin demolar içeren GPU Caps Viewer'ın yeni versiyonunda GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 465 modellerine destek sunan 1.8.8 sürümü, Zotac, Palit ve Gigabyte için alt marka tanımlama desteği de getiriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz temel yeniliklere ek olarak çok sayda ufak güncellemeye ve düzeltmeye sahip olan GPU Caps Viewer'ın 1.8.8 sürümünü buradan indirebilirsiniz.