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GPU Caps Viewer uygulamasının 1.8.8 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartları hakkında detaylı bilgiler sunan GPU Caps Viewer uygulamasının 1.8.8 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Grafik işlemci spesifikasyonları, çalışma sıcaklıkları, sürücü bilgiler ve uyumlu API'ler gibi çok sayıda teknik detayı görüntüleyen ayrıca OpenGL ve OpenCL çin demolar içeren GPU Caps Viewer'ın yeni versiyonunda GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 465 modellerine destek sunan 1.8.8 sürümü, Zotac, Palit ve Gigabyte için alt marka tanımlama desteği de getiriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz temel yeniliklere ek olarak çok sayda ufak güncellemeye ve düzeltmeye sahip olan GPU Caps Viewer'ın 1.8.8 sürümünü buradan indirebilirsiniz.


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Ju1i@~ 9 yıl
#1 'hapocod' un dediği gibi çok karışık. Sırf bilgi edinmek için GPU-Z fazlasıyla yeterli, üstelik Türkçe. GPU Caps Viewer OpenGL ve OpenCL demoları için kullanılabilir. Tabi bu da ana programın yanında birçok .dll ve demo dosyalarını da kurmanız anlamına geliyor.
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mehmetgirgin 9 yıl
fx 5500 e bile uyumu var denedim
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Zero Limit 9 yıl
opencl demolarında gpu olanlar çalışıyor ancak cpu olanlarda cpu nuz desteklemiyor diyor. core i7 de desteklemiyorsa piyasada bilmedğimiz başka bir cpu mu var destekleyen


ayrıca bu opencl neyin nesidir daha hala tam kestiremedim. opengl gibi adı olan ama çok fazla kullanılmayacak bir teknoloji gibi duruyor nedense.
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hapocod 9 yıl
çok karışık gpuz forever
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