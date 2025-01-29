GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor

GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi paylaşıldı
Nvidia, yaptığı açıklamada GeForce RTX 5070 Ti için güncellenmiş ambargo bilgilerini yayınladı. Buna göre MSRP modellerini kapsayan ilk ambargonun 19 Şubat'ta sona ermesi bekleniyor. Ertesi gün yani 20 Şubat'ta ise, kartın bağımsız incelemeleri erişilebilir olacak ve aynı gün satışa çıkacak. Ayrıca model için herhangi bir Founders Edition planlanmadığını söyleyelim.
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Peki GeForce RTX 5070 Ti neler sunacak?
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 8960 CUDA çekirdeği ile donatılmış, GB203 GPU’nun optimize edilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Bellek tarafında, RTX 4070 Ti SUPER modelindeki 16 GB VRAM kapasitesi korunurken, bu kez yeni nesil GDDR7 bellek yongaları ile destekleniyor. Bu sayede, 4070 Ti’ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 78’lik bir artışla 896 GB/s’ye ulaşıyor. Teknik özelliklere göre RTX 5070 Ti, 2.45 GHz’lik bir artırılmış saat hızıyla çalışıyor.
Performans açısından, Nvidia'ya göre RTX 5070 Ti, RTX 4070 Ti’nin iki katı performans sunuyor. Buradaki performansa DLSS4'ün de eklendiğini belirtmek gerekiyor. Son olarak kartın satış fiyatı 749 dolar olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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