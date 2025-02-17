AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin çıkış tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD’nin RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartları için beklenen tarih netleşti. Daha önce Şubat ayının sonunda bir lansman yapılacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Yeni bilgiler, AMD’nin Radeon RX 9070 serisini 28 Şubat’ta tanıtacağını ve kartların 6 Mart’ta satışa sunulacağını gösteriyor.

Radeon RX 9070 6 Mart'ta geliyor

Tanıtım tarihine ek olarak daha önce Radeon RX 9070 XT'nin 599 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Yeni bilgiler, bu modelin gerçekten de RTX 5070 Ti'a doğrudan rakip olacağını gösteriyor. Ayrıca bu lansman, Nvidia'nın RTX 5070 serisini piyasaya sürmesinin hemen ardından gerçekleşecek. RTX 5070 Ti 20 Şubat’ta satışa çıkarken, RTX 5070’in 5 Mart’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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: GeForce RTX 5070 Ti & GeForce RTX 5070 Ti 28 Şubat : Radeon RX 9070 Serisi Duyurusu

: Radeon RX 9070 Serisi 5 Mart : GeForce RTX 5070 Satış Başlangıcı

: GeForce RTX 5070 6 Mart: Radeon RX 9070 Serisi Satış Başlangıcı

Bir diğer dikkat çekici konu ise AMD'nin bu seride "XT" olmayan bir RX 9070 modeli de sunacak olması. Bu model, daha önceki RX 7800 XT'nin yerini alacak şekilde konumlandırılabilir ve 499 dolarlık bir fiyatla RTX 5070’e karşı rakip olması bekleniyor. Dolayısıyla AMD'nin RDNA 4 ile sunacağı fiyat politikası da artık netleşmiş durumda.

32GB Bellek Olacak mı?

Öte yandan, 32GB Navi 48 GPU söylentileri halen gündemde. AMD, resmi olarak RX 9070 XT’nin 32GB bellekli bir versiyonu olmayacağını açıklamıştı. Ancak bazı kaynaklar, RX 9070 XTX adında, yüksek bellek kapasiteli bir modelin geleceğini iddia ediyor. Bu konuda AMD'den net bir doğrulama gelmiş değil. AMD’nin RDNA 4 serisiyle nasıl bir performans sunacağı ve RTX 5000 serisine karşı nasıl bir konumlanma göstereceği, 28 Şubat’taki lansmanda netlik kazanacak.

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AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler

Radeon RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 bellek, 300W güç tüketimi ve geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansına ek olarak AMD’nin önceki nesil RDNA 3 tabanlı kartlarının bazı önemli açıklarını giderecek. Ayrıca, AMD’nin en son teknolojisi FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği de bu kartlarla gelecek. Yeni GPU'nun 2.97GHz saat hızı, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu ve 300W TDP'ye sahip olması bekleniyor

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AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin çıkış tarihi paylaşıldı