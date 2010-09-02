Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GPU-Z 0.4.6 çıktı: ATi Radeon HD 6000 serisi için ön tanımlama desteği geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Techpowerup sitesinin kurucusu W1zzard tarafından geliştirilen GPU-Z uygulamasının 0.4.6 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Uzun süredir geliştirilmekte olan ve ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni sürümünde, GeForce 259.47 sürücüsüyle ortaya çıkan GeForce 400 serisi yeni Nvidia kartlarına destek sunuluyor.  

ATi Radeon HD 6000 serisi için öncü diyebileceğimiz temel tanımlama desteğinin eklendiği GPU-Z 0.4.6'da, Nvidia'nın GeForce GT 330, GT218 tabanlı ION ve GeForce 310M ile birlikte AMD'nin en yeni profesyonel kartlarından biri olan  ATI FirePro V8750 için destek sunuluyor ve Nvidia kartlar için fan dönüş hızı takibine olanak tanınıyor.

GPU-Z 0.4.6 ile gelen yeniliklerin tamamını görmek ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
orada ekran kartının kaç mb olduğunu hangi yazı gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 9 yıl

DH Misafiri

orada ekran kartının kaç mb olduğunu hangi yazı gösteriyor




"Memory size" yazan kısım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
evet küçük ama çok işlevsel bir program yapmışlar.. özelikle sensors bölümündeki bilgiler için kullanımı daha yaygın gibime geliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
4.2 varmış bi farkını göremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 9 yıl
Bir an kendi kartımın bilgilerine bakıyorum zannettim. Aynı saat hızları ile kullanıyorum da...


Fan dönüş hızını göstermesi iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 9 yıl
msi giveaway varmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorp1725 9 yıl
Bugün öğlen sitesinden 0.4.5 sürümünü indirmiştim. Bu yenilikten haberdar olmamızı sağladığın için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim