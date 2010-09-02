GPU-Z 0.4.6 çıktı: ATi Radeon HD 6000 serisi için ön tanımlama desteği geldi

Techpowerup sitesinin kurucusu W1zzard tarafından geliştirilen GPU-Z uygulamasının 0.4.6 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Uzun süredir geliştirilmekte olan ve ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni sürümünde, GeForce 259.47 sürücüsüyle ortaya çıkan GeForce 400 serisi yeni Nvidia kartlarına destek sunuluyor.

ATi Radeon HD 6000 serisi için öncü diyebileceğimiz temel tanımlama desteğinin eklendiği GPU-Z 0.4.6'da, Nvidia'nın GeForce GT 330, GT218 tabanlı ION ve GeForce 310M ile birlikte AMD'nin en yeni profesyonel kartlarından biri olan ATI FirePro V8750 için destek sunuluyor ve Nvidia kartlar için fan dönüş hızı takibine olanak tanınıyor.

GPU-Z 0.4.6 ile gelen yeniliklerin tamamını görmek ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.