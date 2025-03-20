Nvidia CEO’su Jensen Huang: “GPU’larımız pahalı ama para kazandırıyor”

Huang, yapay zekanın sadece bir yıl içinde çok daha akıllı hale geldiğini ve artık mantıklı çıkarımlar yapabildiğini belirtti. Ona göre, bugün hemen her sektör ve şirket AI’ı sistemlerine entegre ediyor ve AI altyapısına daha fazla yatırım yapılıyor.
AI artık her sektörde ana bileşen haline geliyor
Nvidia, Ocak ayında Çinli DeepSeek firmasının düşük maliyetle yüksek performanslı AI modelleri geliştirdiğini kanıtlamasının ardından yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değer kaybı yaşadı. DeepSeek’in başarısı, Nvidia’nın çiplerinin fiyatlarını da gündeme getirmiş ve yatırımcılar, firmanın pahalı donanımlarına olan talebin düşebileceğinden endişe duymaya başladı. Ancak sonradan bunun böyle olmayacağını, uygun maliyetli AI’ların talebi daha da artıracağı anlaşıldı.
Huang’a göre AI, gelecekte tüm endüstrilerin temelini oluşturacak. Bunun sebebini ise şu sözlerle açıkladı: “Hayatta yaptığımız her şey zekaya dayanıyor.” Nvidia’nın misyonunun, dijital zekayı üretmek için gerekli altyapıyı sağlamak olduğunu belirten Huang, firmanın silikon fotonik teknolojisi sayesinde milyonlarca GPU’yu birbirine bağlayarak "geleceğin fabrikasını" oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Nvidia’nın, üretimi yerelleştirmek adına TSMC ve Foxconn gibi büyük üreticilerle iş birliği yaptığını belirtti. Huang ayrıca ABD’nin kısıtlamalarının etkisinin büyük olmayacağını aktarırken yapay zekanın robotik teknolojilerini de ilerlettiğini savundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!