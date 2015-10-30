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G.SKILL'den Ripjaws serisi DDR4 SO-DIMM bellekler

G.SKILL, notebookları ve SO-DIMM bellek slotuna sahip Mini-ITX anakartları hedef alan yeni bellek kitini duyurdu. 2800MHz saat hızında çalışan kit toplamda 64GB'a (4x16GB) kadar bellek sunabiliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,8b
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3
Ram
Oğuz Avcı
Editör
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G.SKILL'den Ripjaws serisi DDR4 SO-DIMM bellekler
 
Yüksek performanslı bellek üretiminin iddialı isimlerinden G.SKILL dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini tanıttı. Ripjaws serisine ait yeni bellek kiti siyah renkli baskılı tasarımı ve özel soğutucusu ile birlikte dikkat çekiyor.
1.2V gerilim ile güç tüketimi azaltılırken, düşük sıcaklık da sistemin daha stabil çalışmasına yardımcı oluyor. Farklı kombinasyonları bulunan kitler ayrıca otomatik overclock özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde bellekler kendi sıcaklığını ölçebiliyor ve özel soğutmaya sahip sistemlerde otomatik hız aşırtma yaparak daha yüksek performans sunuyor. BIOS üzerinden oto-overclocking özelliğini kapatıp hız aşırtmayı manuel olarak ayarlamak da mümkün.

Fiyatları henüz açıklanmayan kitlerin konfigürasyonlarına ve CL sürelerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
G.SKILL'den Ripjaws serisi DDR4 SO-DIMM bellekler
 
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karayulun 4 yıl
G.Skill büyük işler yapmaya devam ediyor. Umarız sonu ADATA gibi sadece ABD pazarına ayakçılık eden bir şirket durumuna düşmez. Diğer Tayvan (Çin Cumhuriyeti) şirketleri de, ülkesinin geleneklerine bağlı kalarak ülkesine dönmeli. Örneğin Nvidia ve Kingston aslen Çinli'lerin kurduğu iki şirkettir. Nvidia ve Kingston, merkezlerini aslen kendi ülkeleri olan Tayvan (Çin Cumhuriyeti)'a almalıdır.
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pranis 4 yıl
Tek modülde 64 gb ram ise, gerçekten ilerleme var..
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Patren 4 yıl
mini-itx ler icin yeni ram slotlari yapmalari gereksiz olmus anakart ureticileri
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