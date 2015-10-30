G.SKILL'den Ripjaws serisi DDR4 SO-DIMM bellekler

Yüksek performanslı bellek üretiminin iddialı isimlerinden G.SKILL dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini tanıttı. Ripjaws serisine ait yeni bellek kiti siyah renkli baskılı tasarımı ve özel soğutucusu ile birlikte dikkat çekiyor.

Fiyatları henüz açıklanmayan kitlerin konfigürasyonlarına ve CL sürelerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

1.2V gerilim ile güç tüketimi azaltılırken, düşük sıcaklık da sistemin daha stabil çalışmasına yardımcı oluyor. Farklı kombinasyonları bulunan kitler ayrıca otomatik overclock özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde bellekler kendi sıcaklığını ölçebiliyor ve özel soğutmaya sahip sistemlerde otomatik hız aşırtma yaparak daha yüksek performans sunuyor. BIOS üzerinden oto-overclocking özelliğini kapatıp hız aşırtmayı manuel olarak ayarlamak da mümkün.