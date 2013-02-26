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GSM Birliği, yılın en iyi mobil cihaz, uygulama ve servislerini seçti

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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GSM Birliği, yılın en iyi mobil cihaz, uygulama ve servislerini seçti
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GSM Birliği (GSMA), bugün İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlediği törende, 2013 yılı Global Mobil Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Bu yıl 18.'si düzenlenen ödül töreni, İngiltere'nin en sevilen yazar, aktör ve komedyenlerinden David Walliams'ın sunumuyla gerçekleştirildi.
Farklı kategorilerde yer alan adaylar ve Global Mobil Ödülleri'ne layık görülenler listesi şu şekilde;
Yılın üreticisi:
  • Samsung
Java tabanlı en iyi cep telefonu adayları:
  • Nokia Asha 103 
  • Nokia Asha 302
  • Nokia Asha 305 (Ödüle layık görüldü)
  • Samsung C3312 Duos

En iyi akıllı telefon adayları:
  • Apple iPhone 5
  • HTC Droid DNA / J Buttefly / DLX
  • Nokia Lumia 920
  • Samsung Galaxy Note II
  • Samsung Galaxy S III (Ödüle layık görüldü)
En iyi tablet adayları:
  • Amazon Kindle Fire HD 8.9
  • Apple iPad Mini
  • Apple iPad (4. jenerasyon)
  • Asus Transformers Infinity
  • Asus - Google Nexus 7 (Ödüle layık görüldü)
  • Samsung Galaxy Note 10.1

Tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama adayları:
  • Instagram
  • Facebook (Ödüle layık görüldü)
  • Youtube
  • Temple Run
  • Twitter

İş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama adayları:
  • Documents to Go - Premium Office Suite
  • Dropbox
  • Evernote (Ödüle layık görüldü)
  • Google Drive
  • Paypal

En yenilikçi mobil uygulama adayları:
  • iButterfly
  • Chok! Chok! Chok! (Ödüle layık görüldü)
  • Swype Beta (Versiyon 1.3)
  • Etisalat's Flous Service
  • Woolworths Applications for iPhone, iPad, iPod and Android
  • Viggle
En iyi mobil uygulama adayları (Uzmanların tercihi):
  • Dropbox
  • Flipboard
  • Sky Sports F1 Companion
  • Square
  • Waze (Ödüle layık görüldü)

Tüketicilere yönelik en iyi mobil servis adayları: 
  • BBC Olympics mobile website
  • Bangladesh Railway’s mTicketing powered by Comviva mobiquity mTicketing platform (Ödüle layık görüldü)
  • Turkcell Gencaver
  • Turkcell TV
  • VERA
İş dünyasına yönelik en iyi mobil servis adayları:
  • AirWatch
  • AMPchroma
  • Mobilelron Version 5 Complete Enterprise Persona (Ödüle layık görüldü)
  • Nina (Nuance Interactive Natural Assistant)
  • uTest
En iyi mobil tüketici elektroniği adayları:
  • My Plug
  • Phorus PS1 Speaker
  • Samsung Galaxy Camera (Ödüle layık görüldü)
  • Sports Tracker HRM2
  • Vodafone EasyBox 904 LTE

http://www.globalmobileawards.com/press-media/gsma-announces-winners-of-the-2013-global-mobile-awards/ Yorum Yaz
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uA_OzaN 6 yıl en beğenilen
en iyi uygulama facebook ve en iyi tablet nexus seçiminden ne kadar saçma bi birlik olduğu belli
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Bruce Dickinson 6 yıl
facebook un seçilmesinden belli zaten ödüllerin ne kadar doğruyu yansıttığı
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celaldk 6 yıl
Çok saçma bir liste olmuş . iphone 5 yerine s3 seçilebilir kişisel tercih ona bir şey diyemem ama iPad 4 yerine nexus 7 nedir ?? Sonuçta sen en iyisini belirliyorsun fiyatı 2000$ yada 500$ olsun bu o aletin en iyi olduğu gerçeğini değiştirmez . burda f/p sıralaması yapılmıyor en İYİ'yi seçiyorsun en İYİ'yi seçerken hiçbir zaman fiyata bakılmaz . Alan alır , alamayan alamaz.
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metallurgy 6 yıl
Nexus 7 yi yerin dibine sokacak bir çok tablet var.
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mertgraph1979 6 yıl
Bada işletim sistemini çıkarıp milyonlarca kişiye bu telefonları satan ve daha sonra bu işletim sistemi akıllı telefonlar için uygun değildir gibi yüzsüzce bir açıklama yapıp insanlarla dalga geçen bir marka yılın üreticisi seçilmiş. Jüride uzak doğulular var herhalde.

Bir marka yılın üreticisi seçilebilmesi için önce sattığı mala kefil olacak.
Sattığı mal için daha sonra mal gibi açıklama yapmayacak.
Bu kadar tasarım fakiri bir telefonun birinci seçilmesi zaten tam bir komedi.
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desert_rain 6 yıl
en iyi uygulama Facebook :DDDDDDDDDDDDDDD Nereleriyle yapmışlar değerlendirmeleri.
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akmac 6 yıl
Seçtikleri waze uygulamasını kullanan var mı acaba :) En kötü uygulama sosyal ağ uygulamasıFacebook yine ödülü ona vermişler, işin özü, saçmalamışlar.
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DH Misafiri 6 yıl
hakeden almis
seneyede s4 olur
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Beyler oduller iyi bence. Nexus tam bir fiyat performans cihazi ustelik ben küçük tablet uretmiyecem diyen Apple aninda donanım fakiri ipad mini ile ortaya atladi. S3 zaten mobil sektore getirdiği yenilikler ile çıtayı yukari cekti. S3 te olan bir çok ozellik bugun yeni bir özellik mis gibi digermarkalar tarafından servis ediliyor. Kablosuz şarj kablosuz tvye goruntu aktarımı nfc sbeam goz takip sistemleri flash destekli kendi tarayicisi Sonradan eklenen çoklu pencere akıllı ekraN dondurme jak asistani daha say madigim cok fazla ozellik s3 te. Birde çıkarılabilir kapaktan artırılabilir hafızadan odun vermemeleeri galaxy i farklı yere koyuyor. Kapak cizildimi git aninda degistir bataryayi değiştir büyük kolaylık
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aftermath666 6 yıl
Kimler ne paralar kazandı bu geceden kim bilir

Sponsorluklar kulis çalısmaları kim daha fazla reklam verecek vs vs
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eternity 6 yıl
En iyi uygulama facebooksa zaten en iyi telefon s3 olmasi normal:D
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engurlu 6 yıl
En yenilikçi dokunmatik uzaktan kumanda dizaynı ödülü ;

Apple İphone 5


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