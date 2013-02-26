GSM Birliği, yılın en iyi mobil cihaz, uygulama ve servislerini seçti

Haber Editörü
GSM Birliği (GSMA), bugün İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlediği törende, 2013 yılı Global Mobil Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Bu yıl 18.'si düzenlenen ödül töreni, İngiltere'nin en sevilen yazar, aktör ve komedyenlerinden David Walliams'ın sunumuyla gerçekleştirildi.
Farklı kategorilerde yer alan adaylar ve Global Mobil Ödülleri'ne layık görülenler listesi şu şekilde;
Yılın üreticisi:
- Samsung
Java tabanlı en iyi cep telefonu adayları:
- Nokia Asha 103
- Nokia Asha 302
- Nokia Asha 305 (Ödüle layık görüldü)
- Samsung C3312 Duos
En iyi akıllı telefon adayları:
- Apple iPhone 5
- HTC Droid DNA / J Buttefly / DLX
- Nokia Lumia 920
- Samsung Galaxy Note II
- Samsung Galaxy S III (Ödüle layık görüldü)
En iyi tablet adayları:
- Amazon Kindle Fire HD 8.9
- Apple iPad Mini
- Apple iPad (4. jenerasyon)
- Asus Transformers Infinity
- Asus - Google Nexus 7 (Ödüle layık görüldü)
- Samsung Galaxy Note 10.1
Tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama adayları:
- Facebook (Ödüle layık görüldü)
- Youtube
- Temple Run
İş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama adayları:
- Documents to Go - Premium Office Suite
- Dropbox
- Evernote (Ödüle layık görüldü)
- Google Drive
- Paypal
En yenilikçi mobil uygulama adayları:
- iButterfly
- Chok! Chok! Chok! (Ödüle layık görüldü)
- Swype Beta (Versiyon 1.3)
- Etisalat's Flous Service
- Woolworths Applications for iPhone, iPad, iPod and Android
- Viggle
En iyi mobil uygulama adayları (Uzmanların tercihi):
- Dropbox
- Sky Sports F1 Companion
- Square
- Waze (Ödüle layık görüldü)
Tüketicilere yönelik en iyi mobil servis adayları:
- BBC Olympics mobile website
- Bangladesh Railway’s mTicketing powered by Comviva mobiquity mTicketing platform (Ödüle layık görüldü)
- Turkcell Gencaver
- Turkcell TV
- VERA
İş dünyasına yönelik en iyi mobil servis adayları:
- AirWatch
- AMPchroma
- Mobilelron Version 5 Complete Enterprise Persona (Ödüle layık görüldü)
- Nina (Nuance Interactive Natural Assistant)
- uTest
En iyi mobil tüketici elektroniği adayları:
- My Plug
- Phorus PS1 Speaker
- Samsung Galaxy Camera (Ödüle layık görüldü)
- Sports Tracker HRM2
- Vodafone EasyBox 904 LTE
http://www.globalmobileawards.com/press-media/gsma-announces-winners-of-the-2013-global-mobile-awards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir marka yılın üreticisi seçilebilmesi için önce sattığı mala kefil olacak.
Sattığı mal için daha sonra mal gibi açıklama yapmayacak.
Bu kadar tasarım fakiri bir telefonun birinci seçilmesi zaten tam bir komedi.
seneyede s4 olur
Sponsorluklar kulis çalısmaları kim daha fazla reklam verecek vs vs
Apple İphone 5
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1639 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, gsma