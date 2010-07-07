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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu
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G.Skill, Intel X58 platformu için hazırladığı 24GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. 6 adet 4GB DDR3 vellek modülüne sahip olan kit, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor. Yüksek performans tutkunları ve oyuncularla birlikte başta mühendisler olmak üzere spesifik meslek kolları için hazırlanan X58 çipsetli özel iş istasyonlarını da hedef alan yeni bellek kiti, ömür boyu garanti ile sunuluyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 24GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

G.Skill 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu
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Elektroterm 9 yıl
Çok bilen arkadaşlarım RAM nedir ne işe yara bir açıklayında öğrenelim. Aydınlanalım.
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rushfast 9 yıl
Şimdi burda haberi net okumakta fayda var adamlar burda 24gb kapasitede 2000 mhz ürün çıkarmışlar. Ve bunu yaparkende stabilitiyi yakalamışlar. haberin özü budur. Yalnışım varsa düzeltin ama dünyada bu skorun örneği yok ben duymadım. 4gb lık tek modüllerden oluşan kitler en fazla 1600 MHz lik rem vardı. G.skill 2000Mhz olarak çıkarmış. X58 kullanıcıları bilirki her zaman x58 anakartlarda 2000 mhz lerde çalıştırdakları ürünlerde sıkıntı yaşarlar. Adamlar stabiliteyi tuturmuşlar. 24 gb lik kapasite x58 anakartlarda son noktadır. 2000 MHz de son nokta tebrik ederim başka bir şey demem.

bence konuşalacak konu budur.
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VenomS 9 yıl
benim ilk pc'm 486DX33'lu bir sistemdi 1989 yılında bilgisayarcıdan 8mb ram ve VGA ekran kartı istediğimde bu sistemi ne yapacaksın demişti. bence çoğunluk için şu anda gereksiz gelebilir ama böyle ürünlerin çıkması da iyidir bence zaten teknolojiye yetişmeye çalışmayın işinizi en uygun fiyata nasıl yapabilirsiniz ona bakın iyi günler
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cengizhan72 9 yıl
Forumun başında Elektroterm arkadaş bir yorum yapmış ramlar konusundaki mevzuyu anlamadığından olabilir!bu yorumun üstüne bu kadar misilleme yaparak elinize ne geçti bilmiyorum ama böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum.Birisi çıkıpta arkadaşım sen bu konuda yanılıyorsun işin aslı budur nizami bir usrupla açıklama sözkonusu olacağı yerde 194 gb ramlardan girdiniz serverlardan üzücü tavırlarla ve sıkızı eleştirilerle pata küte çıktınız.Sağlık olsun diyelim,bu arada Elektroterm kardeşimizin bu forumun başından yaptığı yorum bizi yüksek kapasiteli ramların ihtiyaç duyulduğu alanlarda bizleri bilgilendirmiş bir mevzunun durumunu başlattı.Saygılar...
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tec 9 yıl
yep. ilk aldığım bilgisayarda 32mb sd ram vardı. bende şu an 8gb ram var kardeşime geçen yaz aldık 12gb ram var. 24 te artık büyük bir kesim için gereklilik halini aldı. herkez workstation alamıyor ne yazıkki ramleri pahalı işlemcileri pahalı boardları pahalı. sıradan x58 boardlarda corei7 işlemcilerle iş yapıyoruz hatta quadcore yada dualcore cpu larda kullanıyoruz ama ram miktarı çok önemli. ben ilk 1gb ram aldığım zamanı hatırlıyorumda bilgisayarcı bile ne gerek var 1gb ram e demişti :) hey gidi :)
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mehmetgirgin 9 yıl
bi sistem fiyatı kadr eder heralde bu
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1mpossible 9 yıl
Uçaklar güzel ama askeri bi işlevi asla olmıyacaktır.
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max975 9 yıl
bence oyunlarda pek gerekmez
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Batuist 9 yıl
şu gereksiz diyen arkadaşlara kendi geçmişimden bir örnek vereyim... ilk bilgisayarımı aldığım zamanlarda 512MB bellek miktarı o kadar abartılı geliyordu ki bana birkaç sene sonra bir arkadaşım bir sistemde kullandığını söylediğinde oha ne kadar gereksiz demiştim... ama şimdi XPde bile adam gibi performans vermiyor... Takılmayın fazla.. yaşı gençtir henüz...
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Rock_Rage 9 yıl
Ornek olarak
HP 8GB (1x8GB) DDR3-1333 MHz ECC tek modul 8gg ram fiyatı hp sitesinde 899$+kdv
SAYGILARLA
Workstation için alternatif olması acısından gerekli bir urun
SAYGILARLA
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Rock_Rage 9 yıl
server rami değil bunlar. ECC ram değil bunlar. workstation için veya server için kimse almaz zaten. bunu alacak kişi, ya amatör render işleri yapıyordur ya da oyun için alacaktır. Hitap ettiği kesim gerçektende 24 GB rami kullanamayacak kesimdir. Bu kadar paraya kıyacak insan zaten profosyeneldir ve hızdan ziyade stabiliteye önem veriyordur. gider ECC ram alır. onuda X58 anakarta takmaz.

Herkes gidip workstation almak zorunda degil illa ecc kullacancak die bir kaide yok.X58 anakart uzerine 920 işlemci ve 24gb ram kullarakda cok iyi bir pc /workstiton elde edilebilir.İstedigniz gibi customize etmek daha esnek oldugu için maliyet azalıcaktır.Suan bi Z800 workstation Base fiyatar 4000 tl den asagı degilken bu sekilde daha ucuza bir sistem toplanabilir ve istenilen performans elde edilebilir.Yanlıs annamayın sizide haklısın tabide cok insan tercih edicektir ama suanda almak isteyenler için workstationdan baska cozum yokken bole bir alternatif olması guzel bir durum
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aktuz 9 yıl
server rami değil bunlar. ECC ram değil bunlar. workstation için veya server için kimse almaz zaten. bunu alacak kişi, ya amatör render işleri yapıyordur ya da oyun için alacaktır. Hitap ettiği kesim gerçektende 24 GB rami kullanamayacak kesimdir. Bu kadar paraya kıyacak insan zaten profosyeneldir ve hızdan ziyade stabiliteye önem veriyordur. gider ECC ram alır. onuda X58 anakarta takmaz.
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