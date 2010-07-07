G.Skill 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

G.Skill, Intel X58 platformu için hazırladığı 24GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. 6 adet 4GB DDR3 vellek modülüne sahip olan kit, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor. Yüksek performans tutkunları ve oyuncularla birlikte başta mühendisler olmak üzere spesifik meslek kolları için hazırlanan X58 çipsetli özel iş istasyonlarını da hedef alan yeni bellek kiti, ömür boyu garanti ile sunuluyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 24GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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