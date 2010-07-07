G.Skill 24GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
G.Skill, Intel X58 platformu için hazırladığı 24GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. 6 adet 4GB DDR3 vellek modülüne sahip olan kit, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor. Yüksek performans tutkunları ve oyuncularla birlikte başta mühendisler olmak üzere spesifik meslek kolları için hazırlanan X58 çipsetli özel iş istasyonlarını da hedef alan yeni bellek kiti, ömür boyu garanti ile sunuluyor.
Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 24GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kiti için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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bence konuşalacak konu budur.
HP 8GB (1x8GB) DDR3-1333 MHz ECC tek modul 8gg ram fiyatı hp sitesinde 899$+kdv
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Workstation için alternatif olması acısından gerekli bir urun
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Herkes gidip workstation almak zorunda degil illa ecc kullacancak die bir kaide yok.X58 anakart uzerine 920 işlemci ve 24gb ram kullarakda cok iyi bir pc /workstiton elde edilebilir.İstedigniz gibi customize etmek daha esnek oldugu için maliyet azalıcaktır.Suan bi Z800 workstation Base fiyatar 4000 tl den asagı degilken bu sekilde daha ucuza bir sistem toplanabilir ve istenilen performans elde edilebilir.Yanlıs annamayın sizide haklısın tabide cok insan tercih edicektir ama suanda almak isteyenler için workstationdan baska cozum yokken bole bir alternatif olması guzel bir durum
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