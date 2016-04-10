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G.Skill, 3600MHz hızındaki yeni Trident Z bellek kitlerini duyurdu

Oyuncu sistemlerine olan ilginin büyümesi, performans odaklı bileşenlerin de ilgi görmesini sağlıyor. Bu bakımdan, G.Skill firması da yüksek hızlı DDR4 bellek kitleri tasarlamaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
7
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Önde gelen yüksek performanslı bellek üreticilerinden Tayvanlı G.Skill, oyuncu ekosistemindeki büyüme hedefi doğrultusunda, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın özellikle hız aşırtma tutkunları tarafından tercih edilen yüksek hızlı Trident Z serisi, 3600MHz seviyesinde bir üye daha kazandı.

Trident Z serisi, 4000MHz hızlarını de geride bırakarak sektörde oldukça ses getirmişti. Yeni üye, üst seviye tüketicilerin yanında alt seviyeye de hitap edebilme stratejisinin bir ürünü. 16 GB G.Skill Trident Z DDR4-3600 adındaki yeni üye, 3600MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Yüksek hızlara rağmen, CAS gecikmesi 15-15-15-35 gibi düşük bir zamanlamada belirlenmiş ve enerji akışı da 1.35Volt seviyesinde.

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Siyah bir baskılı devre kartı kullanan bellek kiti, gümüş ısı yayıcıya sahip. Bellek üzerinde G.Skill amblemi yer alırken, XMP 2.0 ile de uyum sağlanıyor. 2x8GB şeklinde paketlenen kitlerin, 100$ civarında fiyat etiketi olacağı tahmin ediliyor.

 

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2383-gskill-trident-z-ddr4-3600-specs-announced Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
cl değeri hızına göre iyiymiş
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Lucidbit 3 yıl
Ekran kartı üzerindeki bellekleri gereksiz kılacak hızlarda Ram'ler ne zaman gelecek? :)
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Spiderhip 3 yıl
İşte bu gayet mantıklı bir ram. Normalde mhz arttıkça gecikmeyi de arttırıyorlar, bu da performansa hiç katkı sağlamıyor, hatta bazı durumlarda daha düşük performans vermesine sebep oluyor.

Ama 3600/15 süper gerçekten. Bende 2666/15 var.
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Thehunt 3 yıl
iyiymiş
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homebird 3 yıl
Amazona baktım 100$ ile alakası yok :)
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Virinom 3 yıl
Yanlışım varsa düzeltin ama bildiğim kadarıyla belleklerde alınan performans frekans/gecikme ile orantılı. Bu güne kadar çıkan ddr4 belleklerde genelde 200 oranını geçen pek olmuyordu ilk kez 240 gibi bir rakam gördüm.
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JoeyBane 3 yıl
CL degerleri hosuma gitti. Ilk cikanlari gordukten sonra..
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