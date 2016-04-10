G.Skill, 3600MHz hızındaki yeni Trident Z bellek kitlerini duyurdu

Önde gelen yüksek performanslı bellek üreticilerinden Tayvanlı G.Skill, oyuncu ekosistemindeki büyüme hedefi doğrultusunda, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın özellikle hız aşırtma tutkunları tarafından tercih edilen yüksek hızlı Trident Z serisi, 3600MHz seviyesinde bir üye daha kazandı.

Trident Z serisi, 4000MHz hızlarını de geride bırakarak sektörde oldukça ses getirmişti. Yeni üye, üst seviye tüketicilerin yanında alt seviyeye de hitap edebilme stratejisinin bir ürünü. 16 GB G.Skill Trident Z DDR4-3600 adındaki yeni üye, 3600MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Yüksek hızlara rağmen, CAS gecikmesi 15-15-15-35 gibi düşük bir zamanlamada belirlenmiş ve enerji akışı da 1.35Volt seviyesinde.

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Siyah bir baskılı devre kartı kullanan bellek kiti, gümüş ısı yayıcıya sahip. Bellek üzerinde G.Skill amblemi yer alırken, XMP 2.0 ile de uyum sağlanıyor. 2x8GB şeklinde paketlenen kitlerin, 100$ civarında fiyat etiketi olacağı tahmin ediliyor.