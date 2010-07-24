G.Skill 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

Önde gelen bellek üreticilerinden G.Skill, en iyisini isteyen yüksek performans tutkunları ve grafik profesyonelleri için hazırladığı 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu. EVGA'nın çift işlemcili Super Record 2 (SR-2) anakartında kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitinde, 4GB kapasiteli 12 adet bellek modülü bulunuyor. LGA1366 formundaki her iki işlemci için de 6 adet bellek modülü olmak üzere toplamda 12 modül ve 48GB kapasite sunan Ripjaws serisi DDR3 bellek kiti 1900MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL8 zamanlamalarıyla geliyor. G.Skill'den yapılan açıklamaya göre bellek kiti, aynı erişim süresi ve voltaj değeri ile 2000MHz'i de görebiliyor.

Tamamı özenle seçilen ve tek tek test edilen modüllerin oluşturduğu 48GB kapasiteli kitin, EVGA SR-2 üzerinde 4 veya 6 çekirdekli iki işlemci ile kurulacak yüksek performanslı sistemin, hatta süper-bilgisayarın temellerini oluşturacağı belirtiliyor. Özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çeken yeni bellek kiti için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.