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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20b
1
40
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu
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Önde gelen bellek üreticilerinden G.Skill, en iyisini isteyen yüksek performans tutkunları ve grafik profesyonelleri için hazırladığı 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu. EVGA'nın çift işlemcili Super Record 2 (SR-2) anakartında kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitinde, 4GB kapasiteli 12 adet bellek modülü bulunuyor. LGA1366 formundaki her iki işlemci için de 6 adet bellek modülü olmak üzere toplamda 12 modül ve 48GB kapasite sunan Ripjaws serisi DDR3 bellek kiti 1900MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL8 zamanlamalarıyla geliyor. G.Skill'den yapılan açıklamaya göre bellek kiti, aynı erişim süresi ve voltaj değeri ile 2000MHz'i de görebiliyor.

Tamamı özenle seçilen ve tek tek test edilen modüllerin oluşturduğu 48GB kapasiteli kitin, EVGA SR-2 üzerinde 4 veya 6 çekirdekli iki işlemci ile kurulacak yüksek performanslı sistemin, hatta süper-bilgisayarın temellerini oluşturacağı belirtiliyor. Özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çeken yeni bellek kiti için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

G.Skill 48GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
512 mb ram kullanıyorum hala sanırım 48 gb a göre biraz geri kalmışım :D
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shelby500 9 yıl
512 mb ram kullanıyorum hala sanırım 48 gb a göre biraz geri kalmışım :D
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lorienarchers 9 yıl
internet cafe açıp i7 980x işlemci ati 5970 crossfire ve bu 48 lik ram koysan en az 50 pc fıstık gibi çalışır valla :D
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emrebo 9 yıl
lorienarchers

internet cafe açıp i7 980x işlemci ati 5970 crossfire ve bu 48 lik ram koysan en az 50 pc fıstık gibi çalışır valla :D



Çalışırda hocam o masrafları ve elektri faturasını karşılaman için, saatini 3 tl yapman lazım en az
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DH Misafiri 9 yıl
bu ram in fiyatıda heral bi bilgisayar parası eder
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namnamnamnam 9 yıl

DH Misafiri

bu ram in fiyatıda heral bi bilgisayar parası eder



1? 2? 3?..
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...TALANCI... 9 yıl
DH Misafiri
25.07.2010 Saat: 10:24
48gb önemli bir değer buna win 7 kurulunca sistem ortalama boşta 12gb ram harcar yanılmıyorsam yani bence fazla önemli değil nasıl olsa alamayız aslında alırız 1tb ramli 2ptb diskli 15ghz hızında işlemcili sistemler çıkınca alırız

DOSTUM SENİN KAFAN GÜZEL Mİ? YAHU NE ALAKASI VAR ŞİMDİ DEDİĞİNLE BUNUN? BU 48 GB LİK RAM SERVER SİSTEMLER İÇİN
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emrebo 9 yıl
Yani şimdi 48gb ram yapmaları iyide,bunun üzerinde çalışacaklarına ddr4 bellekli ram üzerinde çalışmaları bence daha mantıklı.Yani bunu kullanmak ne kadar gerekli düşünmek lazım,ama bakın arkadaşlar yani burda bence bir aldatmaca kaba tabirle çakallık olayı var.Zengin adam gidicek daha neyin ne olduğunu bilmeden 48 gb lik ram alcak konuşup durcak,ya varmı böyle bir şey Allah aşkına söyleyin bana 48 gb lik ramin boyutunu dolduran oyun program vs varmı?Sonra firmada bu tip enayilerden köşeyi dönücekler.

Yani bilemiyorum ama şahsen 4-6-8 gb ddr4 bellekli ramler olsaydı daha heycan verici olurdu
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eneshatipoglu 9 yıl
bu anakart abd da 600 dolarmış oha diyorum ne diyim ne günlere kaldık
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rcelik21 9 yıl
48 gb kullanan oyun var mı acaba? belki ilerde olur mesela crysis 10 ya da assasins 20
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DH Misafiri 9 yıl
48gb önemli bir değer buna win 7 kurulunca sistem ortalama boşta 12gb ram harcar yanılmıyorsam yani bence fazla önemli değil nasıl olsa alamayız aslında alırız 1tb ramli 2ptb diskli 15ghz hızında işlemcili sistemler çıkınca alırız
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nirvana34 9 yıl
Tam bir iş istasyonu olmuş bu şimdi gayet güzel 48 gb gereksiz falan diyenler hiç girmesin bu sayfaya onlara bir boy büyük gelir bu haber.Birde fiyatlarda iyi olsada ofislere alsak...
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CrySystem 9 yıl

DH Misafiri

48gb önemli bir değer buna win 7 kurulunca sistem ortalama boşta 12gb ram harcar yanılmıyorsam yani bence fazla önemli değil nasıl olsa alamayız aslında alırız 1tb ramli 2ptb diskli 15ghz hızında işlemcili sistemler çıkınca alırız



senin misafir üyelik kalkar o zamana kadar...

128 bit işletim sistemleri ve cpular yaygınlaşsın hele
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thorismund 9 yıl
Youtube de adamın biri sürekli test yapmıs evganın bu kartıyla gtx480, 5970 quad sli, oc, sc
Bu adamın bir çok videosu var bence bir bakın...
youtube.com/...
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Master_Evil 9 yıl
4 gblık tek modüllerin yaygınlaşması güzel
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Bukalemun 9 yıl
zamanında amd athlon 2500+ için 2işlemci takılan ANAKART vardı, şimdi böyle 6 - 8 ramli masaüstü makineler çıkmıyor. bizde RAM yükseltmeye gidiyoruz. elimde 4x256mb ram olsa bile değerlendiremiyorum nerede ise. teknoloji bir garip.
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