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    Anlık Bildirim

    SK hynix, DDR5 RAM’lerde dünyada bir ilki gerçekleştirdi

    SK hynix, yeni 1c işlem sürecini kullanarak dünyanın ilk 16 Gb DDR5 bellek yongasını geliştirdi. Güney Koreli devin 6. nesil 10nm süreci olan 1c, önemli iyileştirmeler içeriyor.
    SK hynix, DDR5 RAM’lerde dünyada bir ilki gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi SK hynix, sektörün ilk 1c DDR5 belleğini geliştirdiğini açıkladı. Şirketin 1c işlem süreci adı verilen yeni nesil teknolojisi kullanılarak üretilen bu çip, firmanın 10nm sürecinin altıncı neslini temsil ediyor ve sektörde büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor.

    1c DDR5 RAM'lere geçildi

    SK hynix, endüstride bir ilk olan 1c DDR5 bellek çipini geliştirdiğini ve bu çipin seri üretimine 2025 yılında başlanacağını açıkladı. 1c düğümü, firmanın 10nm sürecinin altıncı nesli olup, bu teknoloji, bellek üretiminde aşırı küçülme sürecinin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Şirket, bu başarıyı, önceki nesil olan 1b teknolojisinin getirdiği endüstri lideri platformu kullanarak ve tasarımda sağladığı yüksek seviye tamamlayıcılık ile elde ettiğini belirtti.

    Açıklamadan anlaşılacağı üzere SK hynix'in 1c "6. Nesil 10nm" süreci sadece DDR5 belleklerde sınırlı kalmayacak, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi diğer bellek türlerinde de boy gösterecek. SK hynix ayrıca 1c DDR5 ile yeni malzemenin benimsenmesi ve EUV sürecinin optimize edilmesiyle maliyet rekabetinin iyileştirildiğini, veri merkezlerinin elektrik maliyetlerini maksimum yüzde 30 oranında azaltmaya yardımcı olacak şekilde güç verimliliği sağlandığını söylüyor.

    Öncelikle yüksek performansı veri merkezlerinde benimsenmesi beklenen 1c DDR5’in çalışma hızı da önceki nesle göre yüzde 11 oranında iyileştirilmiş ve 8Gbps'ye çıkarılmış durumda. Güç verimliliğinin de yüzde 9'dan fazla iyileştirildiği belirtiliyor.

    SK hynix'in DRAM Geliştirme Başkanı Kim Jonghwan, "En iyi performans ve maliyet rekabetçiliğine sahip 1c teknolojisini, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi yeni nesil ana ürünlerimize uygulayarak müşterilerimize farklılaştırılmış değerler sunmayı taahhüt ediyoruz. DRAM alanındaki liderliğimizi sürdürmeye ve en güvenilir yapay zeka bellek çözümü sağlayıcısı olma konumumuzu korumaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kuba mı mondial mi fedex mail dolandırıcılığı megane 4 start stop çalışmıyor arama kendi kendine kapanıyor kustuktan sonra boğazda takılma hissi

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