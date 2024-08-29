SK hynix, DDR5 RAM’lerde dünyada bir ilki gerçekleştirdi

1c DDR5 RAM'lere geçildi
SK hynix, endüstride bir ilk olan 1c DDR5 bellek çipini geliştirdiğini ve bu çipin seri üretimine 2025 yılında başlanacağını açıkladı. 1c düğümü, firmanın 10nm sürecinin altıncı nesli olup, bu teknoloji, bellek üretiminde aşırı küçülme sürecinin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Şirket, bu başarıyı, önceki nesil olan 1b teknolojisinin getirdiği endüstri lideri platformu kullanarak ve tasarımda sağladığı yüksek seviye tamamlayıcılık ile elde ettiğini belirtti.
Açıklamadan anlaşılacağı üzere SK hynix'in 1c "6. Nesil 10nm" süreci sadece DDR5 belleklerde sınırlı kalmayacak, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi diğer bellek türlerinde de boy gösterecek. SK hynix ayrıca 1c DDR5 ile yeni malzemenin benimsenmesi ve EUV sürecinin optimize edilmesiyle maliyet rekabetinin iyileştirildiğini, veri merkezlerinin elektrik maliyetlerini maksimum yüzde 30 oranında azaltmaya yardımcı olacak şekilde güç verimliliği sağlandığını söylüyor.
Öncelikle yüksek performansı veri merkezlerinde benimsenmesi beklenen 1c DDR5’in çalışma hızı da önceki nesle göre yüzde 11 oranında iyileştirilmiş ve 8Gbps'ye çıkarılmış durumda. Güç verimliliğinin de yüzde 9'dan fazla iyileştirildiği belirtiliyor.
SK hynix'in DRAM Geliştirme Başkanı Kim Jonghwan, "En iyi performans ve maliyet rekabetçiliğine sahip 1c teknolojisini, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi yeni nesil ana ürünlerimize uygulayarak müşterilerimize farklılaştırılmış değerler sunmayı taahhüt ediyoruz. DRAM alanındaki liderliğimizi sürdürmeye ve en güvenilir yapay zeka bellek çözümü sağlayıcısı olma konumumuzu korumaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.