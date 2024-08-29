SK hynix, DDR5 RAM’lerde dünyada bir ilki gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi SK hynix, sektörün ilk 1c DDR5 belleğini geliştirdiğini açıkladı. Şirketin 1c işlem süreci adı verilen yeni nesil teknolojisi kullanılarak üretilen bu çip, firmanın 10nm sürecinin altıncı neslini temsil ediyor ve sektörde büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor.

1c DDR5 RAM'lere geçildi

SK hynix, endüstride bir ilk olan 1c DDR5 bellek çipini geliştirdiğini ve bu çipin seri üretimine 2025 yılında başlanacağını açıkladı. 1c düğümü, firmanın 10nm sürecinin altıncı nesli olup, bu teknoloji, bellek üretiminde aşırı küçülme sürecinin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Şirket, bu başarıyı, önceki nesil olan 1b teknolojisinin getirdiği endüstri lideri platformu kullanarak ve tasarımda sağladığı yüksek seviye tamamlayıcılık ile elde ettiğini belirtti.

Açıklamadan anlaşılacağı üzere SK hynix'in 1c "6. Nesil 10nm" süreci sadece DDR5 belleklerde sınırlı kalmayacak, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi diğer bellek türlerinde de boy gösterecek. SK hynix ayrıca 1c DDR5 ile yeni malzemenin benimsenmesi ve EUV sürecinin optimize edilmesiyle maliyet rekabetinin iyileştirildiğini, veri merkezlerinin elektrik maliyetlerini maksimum yüzde 30 oranında azaltmaya yardımcı olacak şekilde güç verimliliği sağlandığını söylüyor.

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Öncelikle yüksek performansı veri merkezlerinde benimsenmesi beklenen 1c DDR5’in çalışma hızı da önceki nesle göre yüzde 11 oranında iyileştirilmiş ve 8Gbps'ye çıkarılmış durumda. Güç verimliliğinin de yüzde 9'dan fazla iyileştirildiği belirtiliyor.

SK hynix'in DRAM Geliştirme Başkanı Kim Jonghwan, "En iyi performans ve maliyet rekabetçiliğine sahip 1c teknolojisini, HBM, LPDDR6 ve GDDR7 gibi yeni nesil ana ürünlerimize uygulayarak müşterilerimize farklılaştırılmış değerler sunmayı taahhüt ediyoruz. DRAM alanındaki liderliğimizi sürdürmeye ve en güvenilir yapay zeka bellek çözümü sağlayıcısı olma konumumuzu korumaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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SK hynix, DDR5 RAM’lerde dünyada bir ilki gerçekleştirdi